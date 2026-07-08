Congreso decidirá si otorga a José Jerí la medalla de Gran Cruz por ser presidente 4 meses

El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República evaluará este jueves 9 de julio, a las 2:00 de la tarde, si otorga o no la medalla de Gran Cruz al congresista José Jerí por haber ocupado la Presidencia de la República por poco más de 4 meses.

“Conforme a los antecedentes, se propone el otorgamiento de la Medalla de Gran Cruz al señor José Enrique Jerí Oré, en su condición de presidente del Congreso durante el período 2025-2026. Nota: De acogerse el pedido, corresponde la Medalla de Gran Cruz“, se lee en la agenda del Consejo.

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El probable otorgamiento a Jerí Oré será el primer punto de la agenda del Consejo de la Medalla de Honor. Se propone condecorarlo por haber asumido de manera interina el cargo de mandatario tras la vacancia de Dina Boluarte.

Un documento detalla la propuesta para otorgar la Medalla de Gran Cruz a José Jerí como futuro presidente del Congreso en el período 2025-2026.

Jerí asumió la presidencia de Perú el 10 de octubre de 2025, no por elección popular sino por sucesión constitucional. Era el presidente del Congreso cuando se destituyó a Boluarte por “permanente incapacidad moral”. Juró el cargo pasada la medianoche y se convirtió en el tercer mandatario del periodo 2021-2026 y el séptimo presidente del país desde 2016.

Su gobierno se autodenominó “de Transición y Reconciliación Nacional” y adoptó como lema “El Perú a toda máquina”, frase tomada de un tema musical viral.

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Cuestionamientos a José Jerí

Antes incluso de conformar su gabinete, José Jerí fue criticado por la lentitud con la que armó su equipo de gobierno. Ofreció a distintas personas el cargo de premier antes de que Ernesto Álvarez aceptara el puesto.

Pero los cuestionamientos vienen desde antes de que asumiera la Presidencia. Enfrentó una investigación —luego archivada— por presunta violación sexual durante una fiesta en Casa Club Santa Rosa de Quives.

(Internet)

El escándalo que selló su destino estalló en enero de 2026, cuando el programa Punto Final reveló que Jerí se había reunido con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja al que accedió encapuchado, sin registro en su agenda oficial. El presidente justificó el encuentro como una conversación sobre el día de la amistad chino-peruana, pero la explicación no convenció.

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El caso escaló cuando Cuarto Poder informó que otro empresario chino, Xiaodong Ji Wu —bajo arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera—, había visitado el Palacio de Gobierno en tres ocasiones desde la llegada de Jerí. La Fiscalía abrió una investigación preliminar por patrocinio ilegal y tráfico de influencias. El premier Álvarez reconoció que en Palacio “no hay ningún filtro” para verificar si los visitantes están bajo investigación.

Poco después surgió otro escándalo: hasta 11 jóvenes que habían visitado a Jerí en Palacio obtuvieron contratos estatales. El presidente defendió las contrataciones argumentando que eran personas de confianza necesarias para reorganizar su gestión, pero el Congreso no lo aceptó.

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El 17 de febrero de 2026, tras recibir siete mociones de censura, el Congreso apartó a Jerí del cargo. Así, Jerí se convirtió en el segundo gobierno más corto de la historia peruana desde el siglo XX, con apenas cuatro meses en el poder.