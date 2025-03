Feriados que caigan ‘entre semana’ se moverían a los viernes, según proyecto de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo propone cambiar las fechas de los feriados aprobados, ¿cuáles se modificarían con esta norma? - Crédito Andina/Melina Mejía

La Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto para regular los feriados y los días no laborables, con la intención de evitar la aprobación de estas fechas libres a nivel nacional sin evaluación de sus efectos a corto y largo plazo. Este declara que la competencia para declarar nuevos días de descanso recae en el Congreso de la República, mientras que al Ejecutivo solo le compete declarar los días no laborables, que son compensables.

Así, estos días no laborables serían siempre compensables el sábado siguiente de la fecha en que se declaren. Se propone también que los Gobiernos regionales y locales no tengan ninguna competencia con respecto a la declaración de feriados y días no laborables.

Pero hay algo más, la primera disposición complementaria final cambiaría los feriados. “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los feriados aprobados por Ley que coincidan con un día laborable se trasladan al día viernes próximo, salvo los que conmemoren Fiestas Patrias, festividades religiosas e inicio de año”, señala el proyecto de Ley.

El Congreso tiene dos proyectos de ley para eliminar seis feriados, cada uno (comparten cuatro). Entre estos, uno de los feriados religiosos más emblemáticos del país. - Crédito andina/Vidal Tarqui

¿Qué feriados cambiarían?

La Defensoría del Pueblo finalmente avanzó en su pedido a la Presidenta de la República de que se evalúe reducir feriados en el país, mediante carta de Josué Gutierrez, el actual defensor. Ahora, esta entidad ha presentado un proyecto de ley en el Congreso que busca definir competencias y, de paso, mueve días feriados.

Como se recuerda, el Ejecutivo aprobó varios días no laborables en 2024, en base a una metodología que declaraba esta fecha libre como puente entre un feriado y un día del fin de semana. Es decir, si un feriado caída miércoles, el lunes y martes anterior se declaran como no laborable. (Esta metodología también se piensa hacer oficial con un predictamen para aprobar días puente festivo ya aprobado en el Congreso y que espera llegar al Pleno).

Pero esta metodología ya no sería aplicable si se aprueba el nuevo proyecto de la Defensoría del Pueblo, dado que este propone que los feriados que caen en día entre semanas, de lunes a viernes, se pasen para el viernes de esa semana (a excepción de Fiestas Patrias, fechas religiosas y Año Nuevo). Para ejemplo, así se moverían los feriados de este año:

Jueves 17 de abril, Jueves Santo no se movería por ser religioso

Viernes 18 de abril: Viernes Santo no se movería por ser religioso

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo se movería al viernes 2 de mayo

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera no se afecta

Domingo 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo no se afecta (por ser día religioso y porque cae domingo)

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú se movería al viernes 25 de julio

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias no se movería

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias no se movería

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín se movería al viernes 8 de agosto

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima no se movería

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos se movería al viernes 10 de octubre

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos no se movería

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción no se movería

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho se movería al viernes 12 de diciembre

Jueves 25 de diciembre: Navidad no se afectaría

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo no se afectaría

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se ha mostrado en contra de eliminar feriados en el Perú, por ser derechos ganados. - Créditos Andina

