Selección peruana de vóley sentado ganó medalla de plata en los Parasuramericanos Valledupar 2026 tras gran campaña

Selección peruana de vóley sentado ganó medalla de plata en los Parasuramericanos Valledupar 2026. Crédito: ANPP

La selección peruana de vóley sentado cerró una destacada participación en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 al quedarse con la medalla de plata tras disputar la gran final ante Brasil. El combinado nacional no pudo superar a su contendiente, una de las potencias de la disciplina, y cayó en sets corridos, pero logró subir al podio y darle la primera presea a la delegación ‘blanquirroja’ en la competencia.

El duelo por la medalla de oro tuvo a la ‘canarinha’ como protagonista desde el inicio. Las brasileñas mostraron mayor contundencia y control del juego, imponiéndose en los tres parciales por 25-12, 25-10 y 25-16. Perú intentó reaccionar y mantenerse en partido, pero el conjunto rival aprovechó su experiencia y efectividad para cerrar el encuentro y quedarse con el título.

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Más allá del resultado final, la actuación de la selección peruana representa un importante logro para el deporte adaptado nacional. El equipo de vóley sentado consiguió la primera medalla para Perú en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, un reconocimiento al esfuerzo y la preparación de sus integrantes.

El camino hacia la final estuvo marcado por la entrega y la capacidad de superar momentos complicados. En semifinales, Perú protagonizó un intenso duelo frente a Argentina, al que derrotó por 3-0 para asegurar su presencia en la definición por el oro.

Aquel encuentro tuvo un inicio de máxima exigencia, con un primer set que se extendió hasta el límite y terminó con triunfo peruano por 34-32. Ese resultado fue clave para que el equipo nacional tomara confianza y pudiera encaminar la clasificación a la final.

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Medallero de vóley sentado en los Parasuramericanos Valledupar 2026.

Argentina completó el podio y Venezuela terminó cuarto

En la definición por los puestos restantes del torneo, Argentina se quedó con la medalla de bronce tras finalizar en el tercer lugar de la competencia. El conjunto albiceleste no pudo avanzar a la final luego de caer ante Perú en semifinales, pero logró cerrar su participación con una presencia en el podio.

Por su parte, Venezuela terminó en el cuarto lugar de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, completando así las posiciones principales del torneo de vóley sentado.

Con Brasil como campeón y Perú como subcampeón, la competencia dejó en evidencia el nivel que viene alcanzando esta disciplina en Sudamérica. Para la delegación peruana, la medalla de plata representa un motivo de orgullo y un impulso para continuar desarrollando el deporte adaptado rumbo a nuevos desafíos internacionales.

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Una medalla de plata que premia el esfuerzo del equipo peruano

Aunque el objetivo era alcanzar la medalla de oro, el segundo lugar conseguido por Perú representa un resultado valioso y confirma el crecimiento del vóley sentado en el país. La selección nacional demostró competitividad ante algunos de los mejores equipos de la región y dejó una imagen positiva durante todo el torneo.

El plantel peruano de vóley sentado en los Parasuramericanos Valledupar 2026. Crédito: ANPP

El plantel peruano logró mantenerse entre los protagonistas de la competencia y ratificó que el deporte adaptado continúa ganando espacio y reconocimiento. La plata obtenida en Valledupar simboliza meses de preparación, sacrificio y compromiso de las deportistas que defendieron la camiseta nacional.

Cabe mencionar que los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 continuarán desarrollándose hasta el próximo 10 de julio en Colombia, reuniendo a delegaciones de distintos países de la región en una competencia que busca promover el deporte adaptado y reconocer el esfuerzo de los atletas paralímpicos sudamericanos.

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