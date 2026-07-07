Gratificación para trabajadores CAS ahora estaría en manos de Keiko Fujimori, según Balcázar

La presidenta electa Keiko Fujimori tendría en sus manos al futuro de la gratificación para los trabajadores CAS. - Crédito AP/Bruno Elias

En entrevista con Exitosa, el presidente José María Balcázar ha declarado sobre el pago de las gratificaciones para trabajadores CAS en julio, y ha ‘pasado la pelota’ al siguiente gobierno, el de Keiko Fujimori.

“Imagine que si nosotros planteamos que se le pague inmediatamente [a los trabajadores CAS], qué diría la presidenta que va a entrar al Gobierno”, señaló el actual mandatario.

Asimismo, señaló que el tema de las molestias de los trabajadores CAS y las críticas del Consejo Fiscal sobre el pago que esto involucraría (más allá de que se aplique gradualidad) sería ya “parte ya del manejo que haga el nuevo gobierno”. Esto está en línea con lo que señalaba el ministro de Economía y Finanzas, que resaltó que ‘no dejaría un bomba de tiempo’ al siguiente Ejecutivo.

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El mandatario afirmó en su momento que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes. - Crédito Exitosa

Gratificación CAS podría no llegar

Ni los trabajadores CAS, ni el Consejo Fiscal están de acuerdo con cómo se está llevando el tema de las gratificaciones a los trabajadores CAS. Por un lado, los empleados estatales esperan que tal cual está en la Ley, se pague el 100% de la gratificación en julio. Mientras, el CF alerta del impacto fiscal de la medida, más allá de la gradualidad.

“Tanto la Beca 18, como el caso del CAS, el que impulso desde el Congreso y desde el Ejecutivo he sido yo. Y yo soy el primero que quisiera que se cumpla al 100%, pero se ha conversado que se debe ir pagando por parte, por tramos”, recordó Balcázar en la entrevista.

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Sin embargo, y a pesar de la promesa inicial de Balcázar, quién señaló que los CAS tendrían su gratificación de julio, el tema ahora estaría en manos de Keiko Fujimori, quien ingresa al poder el próximo martes 28 de julio.

Se acerca el pago de las planillas y la gratificación queda en vilo. Entidades temen que no cumplir con la Ley traiga consecuencias. - Crédito Andina

CAS piden al Congreso “autorizar” pago

El Frente Nacional de Trabajadores CAS exhortó a la Comisión Permanente del Congreso de la República a garantizar el cumplimiento de la Ley N.° 32563, que reconoce el pago del 100 % de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para más de 350 mil trabajadores del régimen CAS.

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La organización sindical recordó que esta norma, promulgada el 23 de marzo de este año, salda una deuda histórica con miles de servidores públicos. No obstante, el Poder Ejecutivo, mediante el Proyecto de Ley N.° 14799 (Ley de Crédito Suplementario), intentó modificar su aplicación incorporando una disposición que reducía la gratificación de julio de 2026 al 10 % y postergaba el pago íntegro de estos beneficios hasta el año 2030.

Trabajadores CAS exigen pago de gratificación y CTS. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

La firme movilización y defensa de los trabajadores organizados en el Frente CAS permitió que, el pasado 30 de junio, la Comisión de Presupuesto del Congreso eliminara esa disposición del dictamen.

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Así, en ese contexto, el frente solicita a la Comisión Permanente eliminar las disposiciones del dictamen que vulneran los derechos del personal sujeto al Decreto Legislativo N.° 1057 e incorporar una disposición que autorice, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2026, las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el pago oportuno de las gratificaciones y la CTS, con atención prioritaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.