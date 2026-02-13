Perú

Empresarios insisten en eliminar seis feriados nacionales: La lista de los que quedarían

En una nueva carta a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, la Cámara de Comercio de Lima recalca en la propuesta para aumentar la “productividad”

Si el Congreso o el Ejecutivo hacen caso al sector empresarial, Perú tendría solo diez feriados este año. - Crédito Mincetur

Sigue el debate público con respecto a los feriados nacionales que tiene el Perú. En el país los trabajadores privados y públicos disfrutan de 16 fechas libres al año (en el caso de los últimos se suman los días no laborables).

Sin embargo, desde el Congreso hay varios proyectos para cambiar este calendario, como aplazar feriados y celebrarlos al lunes siguiente de donde caigan (este es un dictamen ya aprobado pendiente de debate en el Pleno). Pero entre estos destaca la propuesta para aprobar un nuevo feriado el 13 de octubre, en conemmoración de la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca, una celebración piurana.

Esta sigue sin revisarse ni debatirse en el Congreso, pero ya el Ministerio de Comercior Exterior y Turismo ha señalado que cree que la medida puede ser viable, pero se deben revisar las bases técnicas. Pero la Cámara de Comercio de Lima es más severa: están en contra de este nuevo feriado. Es más, piden inclusive que se eliminen seis feriados del calendario nacional.

El Mincetur finalmente opinó sobre el feriado que se busca declarar para el 13 de octubre. Lo considera vialbe, con observaciones. - Crédito Captura del Congreso

CCL propone eliminar seis feriados

Según el documento que la Cámara de Comercio de Lima envío al Congreso (INFORME DNPACG-134-2025/CCL) —especialmente dirigido al presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad social, el parlamentario de Somos Perú Alex Paredes—, la CCL está en contra de que se proponga un nuevo feriado para el país, el que sería el número 17.

Es más, lo que sí pide es que se considere eliminar seis feriados (como el pedido del año pasado), para que el Perú se quede solo con estas fechas libres que apliquen en el calendario nacional:

  • 1 de enero, por Año Nuebo
  • Los feriados movibles de Jueves Santo y Viernes Santo
  • 1 de mayo, por Día del Trabajo
  • 28 y 29 de julio, por Fiestas Patrias
  • 30 de agosto, por Santa Rosa de Lima
  • 8 de octubre, por el Combate de Angamos
  • 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos
  • 25 de diciembre, por el día de Navidad del Señor.
Los siguientes feriados son los de Semana Santa. - Crédito Andina

Así, el país tendría diez días feriados de los 16 que actualmente tiene. Con ja justificación de buscar “mejorar la productividad y competitividad del país” se propone que se quiten estas fechas:

  • Feriado del 9 de diciembre: el 31 de diciembre de 2021, se publicó la Ley Nº 31381, Ley que declara feriado nacional el 9 de diciembre en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, que consolidó la independencia de América
  • Feriado del 6 de agosto: el 26 de julio de 2022, se publicó la Ley Nº 31530, Ley que declara feriado nacional el 6 de agosto, día de la conmemoración de la Batalla de Junín
  • Feriado del 7 de junio: el 15 de junio de 2023, se publica la Ley Nº 31788, Ley que declara Feriado Nacional el 7 de junio en conmemoración de la Batalla de Arica y del día de la Bandera
  • Feriado del 23 de julio: el 8 de julio de 2023, se publicó la Ley Nº 31822, la cual declara Héroe Nacional al Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales y establece como feriado el día 23 de julio
  • Feriado del 8 de diciembre, por la Inmaculada Concepción
  • Feriado del 9 de diciembre, por la Batalla de Ayacucho.
El día de Santa Rosa de Lima es de las fechas que se mantedrían. - Crédito Andina/Jhony Laurente

¿Mover feriados al lunes?

Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima propone que los feriados que caigan dentro de la semana, ni lunes ni viernes. se puedan descansar los lunes.

“Se recomienda acoger las propuestas de la CCL referidas a trasladar de feriados al día lunes siguiente cuando no caiga lunes o viernes, con excepción de los feriados por Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo; y, reducir la cantidad de feriados nacionales”, apuntó la CCL.

