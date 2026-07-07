Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal TV confirmado del amistoso en Matute con Pedro Gallese.

El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de un amistoso internacional que despierta gran expectativa: Alianza Lima recibe a Deportivo Cali en un duelo que no solo mide a dos escuadras tradicionales de Sudamérica, sino que también marca el regreso de Pedro Gallese a la cancha que vistió en el 2019 y enfrentará al equipo del cual es hincha.

El encuentro cobra un matiz especial porque representa una oportunidad para que los hinchas vean en acción a sus equipos favoritos antes del arranque del Torneo Clausura con miras a levantar el trofeo de la Liga 1 a fin de año.

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Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal TV confirmado del amistoso en Matute

El amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se celebrará el domingo 12 de julio a las 15:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. El partido será transmitido a nivel nacional por América TV a través de los canales 4 y 704 en HD, y también estará disponible en la plataforma América tvGO. De esta manera, tanto los seguidores en Lima como quienes se encuentren en otras regiones podrán disfrutar del espectáculo futbolístico desde cualquier dispositivo, en la previa de la reanudación del campeonato local.

La transmisión por televisión abierta y en línea garantiza que la jornada tenga amplia repercusión y que nadie se pierda el regreso de Pedro Gallese a Matute, uno de los momentos más esperados por la afición ‘aliancista’.

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Ya se anuncia el partido amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali del 12 de julio. América TV

Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Cali

Alianza Lima llega a este compromiso después de disputar varios amistosos a puertas cerradas durante el parón por el Mundial 2026. En su primera presentación, el equipo dirigido por Pablo Guede superó por 3-2 a Deportivo Moquegua en Matute, con goles de Eryc Castillo, Adriano Neciosup y Federico Girotti. Por el cuadro visitante, los tantos fueron obra de Nicolás Chávez y Edgar Lastre.

Posteriormente, el elenco ‘íntimo’ venció 4-3 a San Martín, también en La Victoria y sin público, con anotaciones de Piero Cari, Josué Estrada y un doblete de Geray Motta. Asimismo, el club ‘blanquiazul’ se midió en dos ocasiones ante Melgar en las instalaciones de EGB en Lurín: el primer cotejo terminó 3-3 con anotaciones de Girotti, Castillo y Motta; mientras que el segundo duelo acabó 2-2, mostrando una ofensiva en buen estado y ciertas falencias defensivas que su comando técnico buscará corregir en los próximos ensayos.

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Federico Girotti anotó dos goles con Alianza Lima en los amistosos jugados a puertas cerradas. - créditos: Alianza Lima

Por su parte, Deportivo Cali llega con una racha positiva en la Copa Colombia. El cuadro ‘azucarero’ se impuso como visitante 2-1 ante Real Santander el 24 de mayo, y venía de vencer 1-0 a Alianza Valledupar. Además, logró una victoria contundente de 5-1 frente a Boca Juniors de Cali y superó 2-0 a Atlético Bucaramanga. Estos resultados reflejan un momento ascendente para el equipo ‘verde’, que buscará trasladar su buen desempeño local al plano internacional ante su rival peruano.

Ahora, este equipo es dirigido por Rafael Dudamel, venezolano de amplia experiencia en el fútbol sudamericano y que ganó dos títulos en Colombia (Torneo Finalización con Deportivo Cali en 2021 y Torneo Apertura con Atlético Bucaramanga en 2024).

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Precio de entradas del Alianza Lima vs Deportivo Cali

La venta de entradas para el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se realiza a través de la plataforma Joinnus. Los precios varían según la ubicación en el estadio Alejandro Villanueva, permitiendo a los hinchas elegir la opción que mejor se adapte a su presupuesto y preferencia.

Occidente Lateral: S/ 59.90

Occidente Lateral (Silla Rueda): S/ 39.90

Occidente Lateral - Experiencia matchday: S/ 249.90

Palco Apuesta Total: S/ 99.90 (Agotadas)

Occidente Central: S/ 79.90

Oriente: S/ 39.90

Oriente (CONADIS): S/ 19.90

Norte: S/ 15.90

Sur: S/ 15.90