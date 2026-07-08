Perú

Eligen a Patricia Benavides como coordinadora de Fiscalías de Flagrancia y miembro de la Academia de la Magistratura

Premio doble. Tomás Gálvez y la Junta de Fiscales Supremos acordaron designar a la exfiscal de la Nación para estos puestos, respectivamente, luego de que se archivara la investigación contra ella por organización criminal

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Foto de archivo de la ex fiscal general de Perú, Patricia Benavides. EFE/ Paolo Aguilar
Foto de archivo de la ex fiscal general de Perú, Patricia Benavides. EFE/ Paolo Aguilar

La exfiscal de la Nación Patricia Benavides fue designada como la primera coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Flagrancia Delictiva. Así lo decidió el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, según consta en la resolución 1967-2026-MP-FN publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo a la referida resolución, Benavides Vargas tendrá que dirigir, supervisar y estandarizar criterios de actuación, así como promover “la articulación entre las fiscalías especializadas en flagrancia delictiva, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva y al fortalecimiento de una justicia célere, oportuna y efectiva”.

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Patricia Benavides es designada como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Flagrancia Delictiva
Patricia Benavides es designada como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Flagrancia Delictiva

En El Peruano también se publicó la resolución 050-2026-MP-FN-JFS con la que se designa a Patricia Benavides como representante del Ministerio Público ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG) por el período institucional 2026-2028. Reemplazará a Luis Arce Córdova, cuyo mandato vencerá este viernes 9 de julio.

A diferencia de la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Flagrancia Delictiva, la decisión de elegir como representante del MP ante la AMAG no fue una decisión unilateral de Tomás Gálvez. Se trató de una decisión por unanimidad de la Junta de Fiscales Supremos.

Patricia Benavides es elegida como miembro de la Academia de la Magistratura.
Patricia Benavides es elegida como miembro de la Academia de la Magistratura.

La Academia de la Magistratura es la institución encargada de formar, capacitar y actualizar a los jueces y fiscales. Está integrada por 3 jueces supremos, 2 fiscales supremos, un miembro de la Junta Nacional de Justicia y el director general.

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En los últimos tiempos el puesto de director general de la Academia de la Magistratura ha estado en la mira de un sector ultraconservador político, especialmente el partido aprista. Actualmente este despacho no tiene un titular debido a presiones políticas que se trajeron abajo el concurso de 2024 para elegir al nuevo director general.

Blindada

La elección de Patricia Benavides como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Flagrancia Delictiva llega después de que Tomás Gálvez determinó que no hay mérito para formular denuncia constitucional contra la fiscal suprema por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho en sus diversas modalidades. La resolución ordenó el archivo definitivo de la carpeta fiscal 1228-2023, que acumuló cargos derivados del operativo Valkiria y de las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva.

La investigación preliminar había sido abierta formalmente en enero de 2024 por Delia Espinoza, entonces a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Al asumir la Fiscalía de la Nación en noviembre de ese año, Espinoza derivó el expediente al mismo despacho para continuar con las diligencias. Fue ese expediente el que Gálvez cerró.

Entre los hechos que quedan sin persecución penal figuran: el presunto ofrecimiento de Benavides a congresistas de archivar investigaciones en su contra a cambio de votos para inhabilitar a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos; la supuesta oferta al expresidente del Congreso José Williams de denunciar constitucionalmente a los parlamentarios conocidos como “Los Niños” con el mismo fin; la presunta interferencia en la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo; y las maniobras para remover a los miembros de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ).

También se archivó el cargo de haber alertado a Villanueva sobre su inminente detención por parte del Eficcop, lo que habría derivado en que el exasesor se internara en un hospital y destruyera su teléfono celular.

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