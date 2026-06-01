Perú

Estas son las propuestas económicas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para generar empleo y reducir la pobreza en el Perú

Desde la continuidad de Julio Velarde en el BCR hasta la creación de un millonario fondo para pequeños negocios, los candidatos expusieron sus planes para dinamizar la producción y mejorar los ingresos de los hogares peruanos

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Debate presidencial
Keiko Fujimori y Roberto Sánechez en el debate presidencial - JNE

El bloque de economía, empleo y reducción de la pobreza del Debate Presidencial 2026 expuso dos propuestas claramente diferenciadas para enfrentar uno de los principales problemas que preocupa a los peruanos: el deterioro del poder adquisitivo, la falta de oportunidades laborales y el avance de la pobreza.

Mientras Keiko Fujimori defendió un modelo centrado en la inversión privada, la seguridad jurídica y la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, Roberto Sánchez apostó por elevar el salario mínimo, ampliar el acceso al crédito y promover la industrialización del país.

Keiko Fujimori apuesta por inversión privada, megaproyectos y apoyo a las MYPES

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, detalla su visión económica, argumentando que la creación de empleo es la única vía para sacar a las familias de la pobreza. Durante el debate, critica las propuestas de su oponente y presenta un plan concreto para reactivar la inversión en el país.

La candidata de Fuerza Popular inició su exposición afirmando que la reducción de la pobreza depende principalmente de la generación de puestos de trabajo. Según señaló, el Perú ya vivió una etapa de crecimiento económico que permitió a millones de personas mejorar sus condiciones de vida gracias a la estabilidad y la inversión.

Durante su intervención, Fujimori cuestionó las propuestas de su rival y sostuvo que determinadas medidas podrían afectar la generación de empleo. En contraste, presentó cuatro pilares que, según explicó, formarían parte de una eventual estrategia económica de gobierno.

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El primero de ellos fue la defensa de la seguridad jurídica y la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La candidata aseguró que la estabilidad económica es fundamental para recuperar la confianza de los inversionistas y promover nuevas oportunidades laborales.

Como segundo eje propuso una reforma de entidades como la SUNAT y la Sunafil, argumentando que ambas instituciones deben facilitar la formalización y el crecimiento empresarial.

Asimismo, anunció la reactivación de PromPYME, programa orientado al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (Mypes). Según explicó, esta iniciativa buscaría ofrecer créditos más accesibles, asistencia técnica, capacitación y mayores oportunidades para que los emprendedores puedan exportar, digitalizarse y mejorar su productividad.

Otro de los puntos centrales de su exposición fue la reactivación de grandes proyectos de infraestructura paralizados en distintas regiones del país. Entre ellos mencionó la Carretera Central, el Aeropuerto Internacional de Chinchero, Chavimochic III, Majes Siguas II, el Gasoducto Sur Andino, nuevas líneas del Metro de Lima y diversos proyectos ferroviarios.

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Fujimori aseguró que la ejecución de estas obras permitiría dinamizar la economía y generar cientos de miles de puestos de trabajo. Como ejemplo, sostuvo que solo el proyecto Majes Siguas II habría podido crear más de 400 mil empleos si hubiese avanzado en los últimos años.

La candidata también propuso reactivar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, con el objetivo de reducir el impacto de las variaciones internacionales en el bolsillo de los consumidores.

Roberto Sánchez plantea elevar el salario mínimo, fortalecer programas sociales e impulsar la industrialización

El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, detalla su plan económico en el debate del JNE. Propone elevar la remuneración mínima vital a S/ 1500, crear un fondo para créditos a emprendedores y reforzar los programas sociales para combatir la pobreza. | JNE

Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú centró su intervención en el impacto que tiene el incremento del costo de vida sobre los hogares peruanos. Sánchez afirmó que existe una brecha significativa entre el valor de la canasta básica familiar y la actual Remuneración Mínima Vital (RMV).

Según indicó, el costo de vida debería ser considerado al momento de definir los ingresos de los trabajadores. En ese contexto, anunció que una de sus principales propuestas será elevar progresivamente el salario mínimo hasta alcanzar los S/1.500 en una primera etapa.

El candidato también presentó un plan para facilitar el acceso al financiamiento de pequeños negocios y emprendimientos. De acuerdo con su exposición, un eventual gobierno suyo impulsaría un fondo de S/15 mil millones destinado a créditos accesibles para microempresarios, emprendedores y pequeños productores.

La propuesta contempla además asistencia técnica, incorporación de tecnología e innovación para mejorar la competitividad de los negocios.

Sánchez dedicó parte de su intervención a resaltar el papel de las mujeres en la economía familiar. Señaló que las emprendedoras y madres de familia cumplen un rol fundamental en la administración de recursos y sostuvo que las políticas de lucha contra la pobreza deben priorizar a este sector.

En ese sentido, anunció el fortalecimiento del programa Juntos, planteando ampliar su alcance hacia las zonas urbanas. Según explicó, durante el primer año de gestión se buscaría beneficiar a un millón de familias mediante mecanismos de apoyo económico dirigidos principalmente a mujeres jefas de hogar.

Otro de los momentos más destacados de su participación ocurrió cuando respondió a las críticas relacionadas con un eventual cambio radical del modelo económico. El candidato aseguró que no pretende realizar expropiaciones ni afectar los ahorros de los ciudadanos.

Asimismo, ratificó su respaldo a la estabilidad macroeconómica, la autonomía del Banco Central de Reserva y la continuidad de Julio Velarde al frente de la institución monetaria.

Finalmente, Sánchez planteó la necesidad de avanzar hacia un proceso de industrialización para incrementar el valor agregado de la producción nacional. Según sostuvo, el Perú no debe limitarse a exportar materias primas, sino impulsar cadenas productivas que integren a sectores como la pequeña agricultura, el emporio comercial de Gamarra y otras actividades económicas con potencial de crecimiento.

La confrontación entre ambos candidatos dejó sobre la mesa dos enfoques distintos para enfrentar los desafíos económicos del país, en un bloque donde los temas vinculados al empleo, la pobreza, los salarios, la inversión privada, las MYPES y la industrialización concentraron gran parte del intercambio.

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