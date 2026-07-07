Trabajadores CAS exigen gratificación en julio: Buscan Congreso autorice modificaciones presupuestarias

Trabajadores CAS exigen pago de gratificación y CTS. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Ya se está pagando la gratificación a los jubilados de la ONP, hasta el 15 de julio se pagará al sector privado, y, mientras, no hay noticias sobre la implementación de este beneficio laboral para los trabajadores CAS del sector público.

Como se recuerda, el pasado 23 de marzo de este 2026, la Ley 32563 fue promulgada y aprobó que se pague por primera vez el beneficio de gratificación y CTS para los empleados públicos bajo el régimen del decreto legislativo 1057, Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Pero luego de que el presidente José María Balcázar afirmara que se cumpliría con este pago de julio, el Ministerio de Economía y Finanzas intentó proponer su aplicación con gradualidad (solo asegurar el 10% del pago en 2026 y el 100% para 2030). Luego esta medida se denegó en el Congreso y se ha quedado en pendiente elaborar otra. Mientras, los trabajadores CAS marcharon para pedir a la Comisión Permanente del Congreso que aprueba una medida que autorice las modificaciones presupuestas que buscan realizar algunas entidades para dar este pago en julio.

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El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Trabajadores CAS marcharon

El Frente Nacional de Trabajadores CAS exhortó a la Comisión Permanente del Congreso de la República a garantizar el cumplimiento de la Ley N.° 32563, que reconoce el pago del 100 % de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para más de 350 mil trabajadores del régimen CAS.

La organización sindical recordó que esta norma, promulgada el 23 de marzo de este año, salda una deuda histórica con miles de servidores públicos. No obstante, el Poder Ejecutivo, mediante el Proyecto de Ley N.° 14799 (Ley de Crédito Suplementario), intentó modificar su aplicación incorporando una disposición que reducía la gratificación de julio de 2026 al 10 % y postergaba el pago íntegro de estos beneficios hasta el año 2030.

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La firme movilización y defensa de los trabajadores organizados en el Frente CAS permitió que, el pasado 30 de junio, la Comisión de Presupuesto del Congreso eliminara esa disposición del dictamen.

Se acerca el pago de las planillas y la gratificación queda en vilo. Entidades temen que no cumplir con la Ley traiga consecuencias. - Crédito Andina

En ese contexto, el frente solicita a la Comisión Permanente eliminar las disposiciones del dictamen que vulneran los derechos del personal sujeto al Decreto Legislativo N.° 1057 e incorporar una disposición que autorice, de manera excepcional durante el Año Fiscal 2026, las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el pago oportuno de las gratificaciones y la CTS, con atención prioritaria por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Buscan eliminar otras iniciativas

Asimismo, la organización rechazó cualquier iniciativa que represente un retroceso en los derechos laborales del personal CAS, entre ellas:

El despido de los trabajadores CAS transitorios al culminar cinco años de servicios

La eliminación del límite de edad de 70 años para permanecer en el régimen CAS

La eliminación del reconocimiento del carácter permanente de los derechos y beneficios obtenidos mediante la negociación colectiva.

Los CAS se preparan para cobrar por primera vez la gratificación de julio, pero buscan claridad de sus entidades empleadoras. - Crédito Andina

Finalmente, el Frente Nacional de Trabajadores CAS anunció que permanecerá en sesión permanente y en estado de alerta nacional hasta que la Comisión Permanente apruebe el texto que garantice la plena aplicación de la Ley N.° 32563 y el pago íntegro de las gratificaciones y la CTS, a fin de evitar la adopción de medidas enérgicas en defensa de los derechos de los trabajadores.

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