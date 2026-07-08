“Llegaba a la casa y no tenía a quién abrazar”: las lágrimas y sacrificios de las voleibolistas sub 17 que dejaron su hogar por el Perú

Representar al Perú en un Mundial no solo requiere talento y disciplina, también implica grandes sacrificios fuera de la cancha. En la selección nacional de vóley sub 17, la mayoría de las jugadoras son de provincia y tuvieron que dejar sus hogares para mudarse a Lima, donde entrenan diariamente en la Videna con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo que disputará el próximo torneo internacional de la categoría.
Las arequipeñas Kiara Lazo y Fernanda Pinto conocen de cerca esa realidad. Ambas contaron en el programa ‘Somos Vóley’ de Latina cómo fue alejarse de sus seres queridos, adaptarse a una nueva ciudad y afrontar momentos de soledad para perseguir el sueño de vestir la camiseta nacional.
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Para Kiara, estar lejos de casa no ha sido sencillo. La joven central explicó que mantiene una comunicación constante con su familia, especialmente con su madre, para sentirlos cerca pese a la distancia. “Para mí es muy importante el apoyo de mi familia, porque casi todos están en Arequipa. Siempre que salgo de Videna llamo a mi madre y le digo cómo me ha ido en los entrenamientos”, contó.
La jugadora también destacó el enorme esfuerzo de su tía, quien decidió acompañarla en Lima y dejar atrás parte de su vida para ayudarla a cumplir su objetivo deportivo. “Mi tía, que me está apoyando acá, le agradezco demasiado, porque este es un sacrificio mío y ella me está apoyando a mí. Su trabajo lo dejó para venirse conmigo y eso mucho se lo agradezco”, señaló.
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Además de la exigencia de los entrenamientos, Kiara debe combinar su preparación deportiva con sus estudios. Actualmente lleva clases virtuales gracias al respaldo de su institución educativa. “Yo hago clases virtuales. Gracias a Dios mi colegio me está apoyando un montón y le agradezco también”, indicó.
Fernanda Pinto y la dura adaptación de empezar una nueva vida
El caso de Fernanda Pinto refleja una de las experiencias más difíciles para una deportista joven: dejar a sus seres queridos para comenzar desde cero en otra ciudad. La voleibolista recordó que sus primeros meses en Lima fueron complicados porque tuvo que acostumbrarse a vivir lejos de sus padres, hermana y abuelos.
“Cuando yo vine a Lima, vine a vivir sola prácticamente. Mi mamá, mi hermana, mi papá y mis abuelas, que me han apoyado un montón, estaban en Arequipa y era muy difícil para mí tener a mi familia lejos. Llegaba a la casa y no tenía a quién abrazar, a quién contarle cómo me fue en el entrenamiento. Era muy difícil, lloré mucho, pero por un sueño que yo tenía”, relató.
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Para Fernanda, llegar a Lima significó dejar atrás muchas cosas y adaptarse a una nueva rutina entre el deporte y los estudios. “Fue dejar todo atrás y empezar una vida desde cero, tanto en colegio como en deporte”, explicó.
Una familia que también hizo sacrificios por el sueño del vóley
Con el paso del tiempo, el esfuerzo no solo fue de Fernanda. Su familia también tomó decisiones importantes para acompañarla en este camino. “Mi mamá también dejó su trabajo para venirse a vivir conmigo y mi papá, desde lejos, nos está apoyando, porque ahora somos dos, mi hermana y yo viviendo acá”, contó.
Aunque extraña a sus seres queridos, Fernanda asegura que siente su respaldo todos los días. “Mi papá nos apoya muchísimo, al igual que mis tíos y mis abuelas. Siempre estoy con su cariño ahí y los extraño bastante. No los veo desde que prácticamente inició el año porque no tengo oportunidad de ir a Arequipa por los entrenamientos”, afirmó.
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El sueño mundialista detrás de cada entrenamiento
Mientras la selección peruana sub 17 continúa con su preparación para el Mundial de la categoría, historias como las de Kiara Lazo y Fernanda Pinto muestran el sacrificio que existe detrás de cada convocatoria.
Más allá de los partidos y los resultados, estas jóvenes voleibolistas cargan con una historia de esfuerzo, distancia y apoyo familiar. Dejaron su hogar para perseguir un sueño: representar al Perú y demostrar que todo sacrificio puede valer la pena dentro de una cancha.
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