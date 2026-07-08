Tiroteo en negocio de comida rápida en el Callao deja un fallecido y cuatro heridos

Un violento ataque a balazos contra un negocio de comida en la urbanización Chacaritas, en el Callao, dejó el trágico saldo de una persona fallecida y tres heridas. Sicarios a bordo de un vehículo dispararon más de 20 veces contra los clientes durante la madrugada.| Latina Noticias

Una balacera registrada en la urbanización Chacarita de el Callao dejó como saldo un fallecido y cuatro heridos durante la madrugada en un local de venta de comida rápida. Según reportó Latina Noticias, el ataque ocurrió alrededor de las dos de la mañana en un establecimiento de salchipapas y pollo broaster situado en la cuadra tres de la calle Cuarta.

Testigos relataron que un automóvil de color azul eléctrico se detuvo frente al local y desde su interior se efectuaron más de veinte disparos contra los clientes y trabajadores presentes. El impacto de los proyectiles quedó evidenciado en los restos de botellas rotas, vidrios dispersos en la vía y múltiples marcas señalizadas por la policía en la escena.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Alcides Carrión, donde tres de ellas permanecen en observación médica. El propietario del local, Hans Anthony Sánchez Bazán, de 36 años, murió a causa de los disparos y llegó sin vida al establecimiento de salud.

Balacera en local de comida rápida en El Callao deja un muerto y cuatro heridos |Latina Noticias

Vecinos de la zona indicaron que Sánchez Bazán era conocido por atender su negocio desde las nueve de la noche hasta la madrugada, sin antecedentes de conflictos previos. El ataque generó preocupación entre los residentes, quienes señalaron la presencia de cámaras de seguridad en viviendas cercanas. Estas grabaciones serán revisadas por la policía para intentar identificar a los atacantes y avanzar en la investigación.

PUBLICIDAD

El vehículo utilizado en la balacera fue descrito por los testigos como un auto azul eléctrico, dato que la policía considera relevante para la identificación de los responsables. El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad de Chacarita exige mayor seguridad tras el violento hecho.

Balacera en local de comida rápida en El Callao deja un muerto y cuatro heridos |Latina Noticias

Balacera en VMT

Una persona resultó herida por disparos en la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, en un episodio que aumentó la alarma entre los residentes y movilizó a las fuerzas policiales de la zona.

el hecho ocurrió recientemente y, hasta el momento, las autoridades no han emitido detalles sobre la identidad o el estado de la víctima, ni han precisado las circunstancias en que se produjo el ataque.

PUBLICIDAD

El incremento de la violencia en Villa María del Triunfo genera creciente preocupación entre los vecinos, quienes han expresado su inquietud por la frecuencia de este tipo de hechos.

Canales de ayuda

El servicio de Bomberos se encuentra disponible durante las 24 horas para atender situaciones de emergencia, como incendios, rescates o accidentes graves. Los ciudadanos pueden comunicarse de inmediato a la central telefónica marcando el 116 desde cualquier teléfono fijo o móvil. La respuesta se coordina de acuerdo a la ubicación del incidente y el tipo de emergencia reportada.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) brinda atención prehospitalaria en casos de urgencias médicas, accidentes o situaciones que ponen en riesgo la vida de una persona. Para solicitar ayuda, se debe llamar al 106, línea gratuita para todo el país.

La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias y emergencias relacionadas con la seguridad ciudadana, delitos o alteraciones del orden público. El número 105 está habilitado para recibir llamados de auxilio de la ciudadanía.