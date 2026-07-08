Amenazan de muerte a profesora si no aprueba a presunto criminal: “Tiene que graduarse cueste las vidas que cuesten”

Estudiantes acceden al campus de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), mientras en una imagen circular superpuesta una persona expone en un pizarrón.

La delincuencia organizada habría cruzado una nueva frontera al ingresar al ámbito universitario. Una profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) denunció haber sido víctima de amenazas de muerte y extorsión por parte de sujetos que exigían modificar las calificaciones de un estudiante señalado como supuesto integrante de una organización criminal.

El caso fue difundido el 6 de julio por el portal especializado LP Derecho. De acuerdo con la denuncia, los mensajes fueron enviados días antes a través del grupo de WhatsApp utilizado para la coordinación del curso, donde los responsables advirtieron que la docente debía colocar una nota mínima de 15 al alumno o afrontar graves consecuencias.

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Amenazas incluían datos personales, armas y videos violentos

Según las capturas de pantalla difundidas, uno de los remitentes, identificado como “Los Monos”, envió fotografías en las que aparecían los datos personales de la profesora y de varios de sus familiares, obtenidos presuntamente mediante consultas en registros públicos.

Sobre esos documentos también se observaba una pistola, una cacerina y municiones, en un mensaje que buscaba intimidar a la docente.

Además, los responsables remitieron un video que aparentaría mostrar un homicidio y enviaron mensajes amenazantes para advertir que conocían la ubicación e información de la profesora.

Entre los textos difundidos se lee:

“Si no quiere que su vida tenga un precio mensual, alínese nomás. Plomo”.

Exigían aprobar a supuesto jefe de “Los Mexicanos”

Un mensaje de texto muestra amenazas de violencia y extorsión dirigidas a una profesora para que cambie calificaciones académicas. (LP Derecho)

Horas después, otro usuario que se identificó como “Colombo” aseguró que uno de los estudiantes matriculados sería el supuesto líder de la organización criminal “Los Mexicanos” y afirmó que debía graduarse de cualquier manera.

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En los mensajes, el sujeto escribió:

“Tiene que graduarse como abogado cueste las vidas que cuesten”.

Asimismo, dio un plazo de tres días para modificar las calificaciones del curso. “Tiene tres días para cambiar las notas y en este salón no va a haber de 15 para menos porque si no va a haber un derramamiento de sangre”.

Amenazas también alcanzaron a estudiantes y docentes

Las intimidaciones no se limitaron a la profesora. Los mensajes advertían que, si algún integrante del salón denunciaba el caso ante la Policía o eliminaba las conversaciones del grupo de WhatsApp, se producirían ataques contra docentes, estudiantes e incluso sus familiares.

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Según la denuncia difundida, los responsables aseguraron que vigilarían el cumplimiento de sus exigencias y amenazaron con represalias en caso de que las autoridades fueran alertadas.

Hasta el momento, la Universidad Tecnológica del Perú no ha emitido un pronunciamiento público sobre el caso. Tampoco se ha informado oficialmente si la denuncia ya fue presentada ante la Policía Nacional o el Ministerio Público.

Corresponderá a las autoridades investigar la autenticidad de las amenazas, identificar a los responsables y determinar si existe un vínculo entre el estudiante mencionado y las organizaciones criminales citadas en los mensajes.

De confirmarse los hechos, el caso evidenciaría una preocupante modalidad de intimidación vinculada al crimen organizado, que buscaría influir incluso en las evaluaciones académicas dentro de una universidad, poniendo en riesgo la seguridad de docentes, alumnos y personal administrativo.

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