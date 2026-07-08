Congreso y Contraloría gastaron medio millón de soles para que sus trabajadores vean el Mundial

La Contraloría y el Congreso de la República gastaron poco más de medio millón de soles en contratos con la empresa DirecTV para que sea su nuevo proveedor del servicio de televisión por cable y streaming, esto a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.
Según El Foco, el Congreso liderado por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, firmó el contrato por S/ 310.392 con la empresa de comunicaciones el pasado 27 de abril, poco más de un mes antes del inicio del evento deportivo. El documento señala que el servicio será implementado para los 479 televisores distribuidos en la sede paralamentaria, incluidas sus oficinas.
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El Congreso justificó la contratación de DirecTV como proveedor para facilitar un “flujo permanente de información” y, según los documentos oficiales, el servicio tendrá una duración de dos años.
En el caso de la Contraloría, el servicio se contrató el 28 de mayo, 14 días antes del inicio del torneo. Según los documentos citados por El Foco, el argumento usado por el órgano de control fue “mantener informados a los trabajadores sobre la coyuntura local, nacional e internacional, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones institucionales”.
El proceso para esta última contratación empezó el 12 de marzo de 2026 y fue declarado desierto porque DirecTV no subsanó observaciones.
La buena pro para la contratación llegó en una nueva licitación iniciada el 6 de mayo y se adjudicó a la empresa un monto de S/ 256.932 para instalar el servicio en oficinas, subgerencias y gerencias de la Contraloría General, sin detalle del número de televisores incluidos, con un contrato de 1.091 días, aproximadamente tres años.
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Junta Preparatoria del Congreso 2026
A pocos días para la transición en el gobierno, el parlamento ya prepara el inicio de las funciones de las juntas preparatorias. Según Jessica Cerna, abogada especializada en temas legislativos, estas funcionan como “puentes”, entre los resultados electorales y la instalación de las cámaras del nuevo congreso bicameral.
Según explicó, el marco normativo vigente establece que estas actividades se desarrollarán entre el 15 y el 26 de julio de 2026. Cerna remarcó que el buen funcionamiento de estas sesiones es fundamental para evitar problemas institucionales y asegurar un traspaso de funciones conforme a las normas.
“En esta oportunidad no tendremos una junta centralizada, sino que coexistirán dos Juntas Preparatorias totalmente independientes, una para la Cámara de Diputados y otra para el Senado de la República. Esta separación garantiza que cada cámara resguarde su autonomía de gestión desde el primer día de su conformación”, declaró a Infobae.
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“La presidencia de la junta será asumida por el senador electo que obtuvo la mayor votación preferencial dentro del partido político más votado en los comicios generales, mientras que la vicepresidencia recaerá en el diputado con la votación más alta de la agrupación ganadora. Las secretarías, en tanto, serán ocupadas por los senadores y diputados de mayor y menor edad en sus respectivas cámaras, actuando como un balance generacional”, explicó.
Aclaró que la Junta Preparatoria no tiene facultades constitucionales para legislar o fiscalizar, ya que su función se reduce a cuatro tareas administrativas secuenciales: instalar las mesas directivas preinstaladas, recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, tomar el juramento de ley a los nuevos diputados y senadores, y organizar la votación secreta para elegir a las Mesas Directivas definitivas de cada cámara.
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