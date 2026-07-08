ENHYPEN en Lima: apertura de puertas, horarios y accesos al show

El grupo de k-pop ENHYPEN posa junto antes de su presentación en Lima, Perú, para la cual se anunciaron horarios y accesos.

La boy band surcoreana ENHYPEN llegó a Lima para su esperado concierto este 8 de julio en el Estadio San Marcos. Tras varios meses de expectativa, los seguidores del grupo tendrán la oportunidad de encontrarse con los integrantes y disfrutar de un espectáculo que reúne los temas más reconocidos de su repertorio. El evento, que forma parte de una gira internacional, promete una producción de alto impacto visual y una experiencia única para el público peruano.

Apertura de puertas y horario de concierto

El show de ENHYPEN está programado para iniciar a las 8:00 p.m., pero el acceso al estadio se realizará según el tipo de entrada adquirida. Quienes cuentan con el VIP 1 Blood Package podrán ingresar desde las 12:30 p.m., mientras que los portadores del VIP 2 Saga Package tendrán acceso a partir de la 1:00 p.m. El público general podrá ingresar desde las 3:30 p.m. Se recomienda a todos los asistentes respetar los horarios asignados, presentar sus entradas y portar documento de identidad para agilizar el proceso de ingreso y evitar aglomeraciones.

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Un gráfico muestra los horarios de apertura de puertas para los paquetes VIP y público general del concierto de ENHYPEN en Lima.

Puertas de ingreso

La organización del acceso al Estadio San Marcos está diseñada para facilitar el flujo de asistentes según la localidad adquirida. Los poseedores de paquetes VIP deben ingresar por la puerta 1, ubicada en la avenida Venezuela. Para quienes cuentan con otras localidades, el ingreso será por la avenida Amézaga: la puerta 5 está destinada a la Tribuna, mientras que la puerta 6 corresponde a la Zona VIP y Platinum. Se han dispuesto medidas especiales de seguridad y servicios médicos a lo largo del perímetro del estadio para resguardar la integridad de los asistentes.

Un plano del Estadio San Marcos en Lima muestra las rutas de acceso y puertas designadas para las zonas VIP, Platinum y Tribuna del concierto de ENHYPEN.

¿Aún hay entradas disponibles para el concierto?

Todavía quedan entradas disponibles en las zonas Platinum, VIP y Tribuna. Los precios en preventa para clientes del BBVA van desde S/220 hasta S/510, y las tarifas regulares oscilan entre S/240 y S/560.

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La venta se realiza de manera anticipada a través de los canales oficiales, lo que permite asegurar un lugar en un evento que ha generado gran expectativa entre el público juvenil de la ciudad. Se recomienda no comprar boletos fuera de los puntos autorizados para evitar inconvenientes en el acceso.

Un tarifario ilustra los precios de las entradas para el concierto de ENHYPEN, con un esquema de zonas y opciones de preventa.

ENHYPEN está formada por Jay, Jake, Sung Hoon, Sunoo, Jung Won y Ni-Ki, quienes se han consolidado como referentes de la industria del K-pop a nivel internacional. El grupo destaca por la fusión de distintos estilos musicales y una puesta en escena que combina coreografías, luces y efectos visuales. Para la presentación en Lima, se ha preparado un repertorio especial con los mayores éxitos del grupo y una producción dirigida específicamente al público latinoamericano.

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La llegada de ENHYPEN a Perú marca un nuevo hito en la expansión del K-pop en la región. Los seguidores han preparado mensajes y actividades para dar la bienvenida a la banda, mientras los organizadores y autoridades ultiman detalles para garantizar que el evento transcurra con orden y seguridad.