Ariel Fefer busca descubrir quién mató a su madre, expresa el rechazo que siente hacia su padre y se refiere a Eva: “No me arrepiento de haberla culpado, pero sí de la forma”

Para Ariel, la decisión de firmar y ser conocido bajo el apellido Fefer no es un movimiento de marketing para el pódcast; es una postura de vida que asumió desde la infancia. En este fragmento, el periodista detalla la dolorosa ausencia de su padre —quien, según relata, solo apareció para acusarlo— y explica por qué el apellido de su madre representa los verdaderos valores con los que fue criado.

Después de dos décadas lejos del país, Ariel Bracamonte, hoy identificado como Ariel Fefer, regresó al Perú y generó revuelo al reavivar la memoria de un crimen que aún persiste en la opinión pública. En entrevista con Infobae Perú, Fefer reflexiona sobre el impacto que tuvo el asesinato de su madre en su vida y en sus vínculos familiares.

El periodista reconoce que el caso Fefer no solo impulsó su búsqueda de justicia, sino que también marcó el inicio de un distanciamiento definitivo con su hermana y un rechazo total hacia su padre. A través de su regreso y la presentación del pódcast “¿Quién mató a mi madre?”, Fefer expone las heridas abiertas por la tragedia y el desafío de enfrentar el pasado en medio de polémicas y señalamientos sobre un caso que, hasta hoy, sigue sin resolverse.

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Ariel Fefer llegó a Lima para presentar el pódcast ‘¿Quién mató a mi madre?’.

- Regresas a Perú después de 20 años para presentar un podcast que ha sorprendido a muchos: ‘¿Quién mató a mi madre?’, ¿desde cuándo vienes cocinando esta idea?

Hace seis meses me comencé a plantear la idea de escribir sobre el caso de mi madre, no como una forma de lucro, sino como una forma de contarle al país lo que realmente pasó con el caso Fefer. Y cómo se vivió desde una perspectiva de una víctima secundaria.

- ¿Cuándo es el estreno?

El tráiler sale el 21 de julio 21, y el primer capítulo, en agosto 11. Cada martes vamos a tener un episodio hasta que lleguemos a la culminación de este caso. O tal vez si nunca se llega a la verdad, en algún momento ya pararemos de contar la historia. Ahorita, tenemos programado trece episodios, en cada uno cuento una parte distinta de este caso, porque como muchos saben, este caso tuvo historias de homofobia, de clasismo, de crimen, de confrontamiento entre hermanos, de confrontamiento entre padre e hijo, un hacker de Anonymous Perú. Tantas cosas, tantos ingredientes que hicieron de este caso algo tan rico para los medios, pero que tergiversó la verdad de tantas formas. Mi misión como periodista y como hijo es contar esta historia para que el Perú sepa la historia verdadera, no lo que vendía titulares.

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- Este regreso ha causado revuelo...

La gente piensa que es lucro, pero los pódcast acá no hacen tanto dinero. Te juro por mi madre y por Dios que yo ni siquiera sé sobre los números, porque incluso antes del miércoles no tenía ni TikTok, tenía cero seguidores.

Ariel Fefer asegura que no busca lucrar al contar su historia.

- ¿Vas a tener entrevistados en estos primeros programas?

Lo estoy analizando porque estoy entrevistando durante este viaje, pero esta primera temporada es una temporada narrada en cierta forma por el niño de 17 años, el chico joven que pierde a la madre y siente odio, Ya la temporada dos va a ser una narrativa distinta. Es conocer a Myriam Fefer desde un lado más humano a través de entrevistas. Tal vez lo separamos para que la gente pueda entender, es una historia tan complicada que sería un poco difícil de explicarla.

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- ¿Tienes algún tipo de investigación que mostrar?

Yo vine al Perú a investigar. Cuando la gente me pregunta cuál es la prueba, cuál es el indicio que has descubierto, yo estaba fuera del Perú. Yo armé una vida, gracias a Dios, muy feliz allá y, y he vuelto para investigar. Mañana (8 de julio) vuelvo a los expedientes. Mañana comienzo a entrevistar a alguno de los testigos y estoy pidiendo entrevistar a Alejandro Trujillo Ospina (asesino materian de su madre) para preguntarle quién lo contrató.

- ¿Te sientes preparado para frente al asesino de tu madre?

Lo asumo con dos perspectivas distintas. Como fuente, ¿qué más podría desear un periodista? Entrevistar a la persona que lo hizo y tratar de obtener la respuesta. Como hijo, con mucho dolor, pero también con mucha cautela de lo que va a decir, tiene que ser probado. Yo como periodista no puedo simplemente lanzar lo que él diga sin hacer una investigación. Mi investigación tiene que, en cierta forma, coincidir con lo que este sujeto dice. Porque si este sujeto dice: ‘Me mató Periquito de los Palotes’, y no hay ninguna prueba, no puedo hacer que esta persona acusada se vea como acusada, como sospechosa, porque no hay nada en contra de esa persona.

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Ariel Fefer cuestiona severamente la impunidad judicial y la manipulación de los medios de comunicación en torno al asesinato de Miriam Fefer.

- ¿Te han confirmado esta entrevista o sigue en gestión?

Es bien difícil que te la den. Estoy tratando. Empecé a tratar desde hace ya semanas, antes de venir acá. Este es un trabajo de amor, es un trabajo de disciplina, de responsabilidad, de integridad. Yo acá no vengo a generar titulares, yo acá vengo a investigar y gracias a Dios, al crear esta conexión con otros periodistas, a uno que ya no es del país, se te abren puertas. Les pido contactos, que me ayuden a entrevistar a esta u otra persona para poder entender la historia desde un ángulo que no es solamente el mío, es el de otras personas.

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- ¿Cómo ha tomado tu esposo todo esto?

Efectivamente lo va a impactar. Ya ha comenzado a ver los titulares, ya ha comenzado a ver entrevistas. Él es americano. Él nunca me conoció de esta manera, yo allá armé una vida completamente alejada de los titulares, de las cámaras, del caso. Pero él sabe que yo amé a mi madre, la amo hasta ahora y sabe que mi necesidad de verdad y justicia ha sido algo que yo he cargado durante todos los años.

- ¿Él está en Perú contigo?

No. Acá vine a trabajar.

- ¿Y no ha habido alguna comunicación con Eva, quizás para que apoye en esta investigación?

Ha habido a través de cámaras, porque yo no tengo contacto con ella. La verdad que después de veinte años el odio ya se fue, la decepción ya pasó, pero las ganas de justicia se mantienen intactas. Así que yo, como lo he dicho antes, si mi hermana me diría mañana: “Ariel, yo no estoy en el Perú, pero tengo los medios, te puedo ayudar desde lejos a investigar quién mató a mi madre”, ¿cómo no lo voy a aceptar? Definitivamente voy a decir: “Wow, por primera vez y se agradece”.

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- ¿No has sentido el deseo de retomar esa conexión más emocional con tu hermana?

Yo creo que responder a esa pregunta es alimentar esta narrativa de hermanos encontrados, y la verdad es que cuando uno sufre pérdida, no solamente de la madre muriendo, sino de una hermana pidiéndote que te vayas cuando eres menor de edad de la casa donde creciste, uno comienza a darse cuenta que la sangre no necesariamente atrae. A veces la gente que te tendría que amar más que nadie te hiere tanto que eso nunca se te va. Nunca me voy a olvidar de cómo mi hermana me hizo sentir tan mal al echarme de la casa, yo siendo menor de edad y no teniendo ya mamá. Perdí a mi madre y a los meses tu hermana te dice: “Ándate, porque quiero construir una vida con Liliana (Castro Manarelli)”, que también estuvo en prisión un corto plazo. Eso fue muy fuerte. Entonces, cuando la gente me pregunta: “¿Tú, tú volverías a unirte a esta persona?” Yo veo los valores de esa persona. No que la odio, sino que oincidimos en cosas, y la verdad es que yo no creo que coincidamos. Nuestros valores son completamente distintos, a pesar de que fuimos criados por la misma madre.

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Ariel Fefer regresó a Perú después de 20 años. (Paula Elizalde)

- ¿Y cómo está actualmente Ariel después de 20 años?

En paz. En paz con el hecho de haber podido armar una vida alejada de todo esto, de conocer quién soy yo como Ariel Fefer y no como el hijo de la víctima de asesinato. Y agradecido a Dios de que pude construir una vida que me hizo sentir orgulloso de mí mismo y me dio la habilidad, la facultad de volver al Perú a hacer algo que le prometí a mi madre, que es justicia e investigar el caso. Yo estudié Periodismo para investigar quién mató a mi madre. Yo en el 2010, cuando entré a la universidad, UPC, yo no quería ser famoso, yo quería ser periodista para descubrir quién la mató. Y a eso he venido.

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- No se te ocurrió empezar con un libro, ¿por qué un podcast?

Porque uno se adapta a los tiempos. Hoy en día, podcast es lo que tiene más llegada a la gente. En el Perú sobre todo hay un boom de podcast. Yo soy escritor y amo escribir, en el podcast también uno tiene que escribir el guion, es una forma muy distinta de escribir. Es un guion para oído, que es distinto que para televisión y es muy distinto a escribir narrativa para un libro. Me llamó mucho la atención, nunca lo había hecho. Y te das cuenta que tienes que aprender de nuevo. También el sonido de la voz del que cuenta la historia hace que la persona se sienta más cercana. Yo quiero llegar a la gente por el corazón, quiero que sienta el dolor y la indignación. La página no te da eso, pero la voz sí.

- Ahora usas el apellido Fefer como principal. ¿Cuál es el motivo?

Yo de niñito ya firmaba mis tareas Ariel Fefer. Yo tenía 12 años y ponía en mi tarea de Historia, Ariel Fefer. ¿Por qué? Porque yo no crecí viendo un padre. Como muchos peruanos, el papá engendra y se va. Mi padre nunca fue un padre presente. De vez en cuando aparecía. Él apareció en dos oportunidades: cuando mi madre muere y cuando tiene que salir a defender a mi hermana y acusarme a mí de asesinato. En esas dos oportunidades. Entonces, cuando me voy a Estados Unidos, te dan la opción de elegir qué apellido quieres, porque allá se usa uno. Elegí usar el apellido de la persona que me crio y me dio los valores que tengo. Me dio amor, me hizo sentir por primera vez en mi vida qué era cariño, qué era amor, qué es autoridad. Y esa es mi madre. ¿Qué me hizo sentir mi padre? Decepción, dolor, mentira. Tantas cosas que duelen. Hoy en día a mi padre lo veo como una fuente. A mi padre no lo veo como un padre, porque perdió su oportunidad de criarme o de hacerme sentir respetado o querido.

- Entiendo entonces que no has tenido contacto con él hasta la fecha, él ha tratado de contactarte?

No, lo agregué a Facebook para poderle mandar un mensaje. No me aceptó. [se ríe]

Ariel Fefer cuenta que buscará la verdad sobre la muerte de su madre usando su carrera de periodismo.

- Regresas pra descubrir quién mató a tu madre. Hoy en día, ¿señalas a alguien?

Hoy en día señalo el expediente. Quiero leer ese expediente con la madurez de un chico de 36 años y no con la inexperiencia de un niño de 17.

- ¿En algún momento te arrepentiste de haber culpado directamente a tu hermana?

Nunca. Me arrepentí de la forma. Yo creo que es una forma propia de la niñez, de tener 17 años, 18, 19 años, con la inexperiencia que esa edad significa. Pude haber sido mucho más respetuoso, pude haber no alzado la voz en la corte, pude no haber peleado en los medios, contra el abogado, así me dijeran lo que me dijeran. Pero cuando una policía, una fiscalía y la corte te dicen una cosa y todo coincide, no era mi opinión. Mi opinión nunca valió nada. A nadie le interesa lo que yo opine. A mí no me interesa lo que yo opino. A mí lo que me interesa es que organizaciones, instituciones de nuestro país dijeron una cosa y al final todo lo que hicieron durante 10 años, porque el caso duró 10 años en la corte, terminó siendo echado al tacho. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Fue justicia o fue arreglo? Y eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Qué pasó? ¿Por qué un caso que, que ya dábamos por resuelto, es un caso sin resolver?

Ariel Fefer tiene 36 años actualmente y reside en Estados Unidos. (Paula Elizalde)