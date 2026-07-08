Keiko Fujimori nombra a sus equipos de transferencia ante ministerios: ¿quiénes son?

La presidenta electa Keiko Fujimori saluda con la mano durante una rueda de prensa tras la proclamación por parte de las autoridades electorales de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada en Lima (Perú) el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)

La presidenta electa Keiko Fujimori ya viene desplegando a sus equipos de transferencia ante los distintos ministerios de cara al cambio de mando previsto para el próximo 28 de julio cuando jure oficialmente al cargo.

“Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión”, informó la ‘Oficina de la Presidenta Electa’ en redes sociales.

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Horas antes del comunicado de dicho despacho, ya se venían conociendo los documentos con los nombres de los equipos acreditados ante las distintas carteras. No obstante, aún están pendientes que se designen a quienes se encargarán de la transición en las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo e Inclusión Social

En la Presidencia del Consejo de Ministros el responsable de la transferencia será el jefe del equipo de transferencia general de Keiko Fujimori, el economista Marco Vinelli, pese a los cuestionamientos que arrastra, como una demanda por indemnización interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y una investigación con acusación en la Fiscalía.

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Además de su experiencia empresarial, Vinelli mantiene presencia como analista y docente en temas de economía agrícola, infraestructura, APP y desarrollo sostenible. (Andina)

En ese mismo equipo figura Giulliana Loza, abogada personal de Fujimori, y Shirley Montenegro Flores, quien ha sido señalada de presuntamente haber participado en la quema de documentos relevantes para el caso Cócteles.

¿Quiénes integran los equipos de transferencia?

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Marco Antonio Vinelli Ruiz

Jorge Luis Rey de Castro Mesa

Katushka Tapia Solari

César Candela Jara

Giulliana Araceli Loza Ávalos

César Armando Muriche Astorayme

Shirley Montenegro Flores

Relaciones Exteriores

Carlos Octavio Saco-Vértiz Tudela

Carla Elena Mares Ruiz

Sandro Esposito Shapiama

Giacomo José Sanguinetti Ravettino

Economía y Finanzas

Juan Odar

Eduardo Padilla

Isaac Foinquinos

Interior

Vicente Marcelo Álvarez Moreno

Remigio Hernani Meloni

Juan Antonio Padilla Alvarado

Freddy Chaico de la Borda

Defensa

Darwin Teófilo Eurafeio León

Paola Liliana Lobatón Fuchs

José Luis Tantaleán Alatrista

Edwin Zegarra Valdivia

Julio Angulo Florian

Carlos Rodríguez Zegarra

Guillermo Oroz Herrera

Salud

José Francisco Recoba Martínez

Jaime Gutiérrez Rosas

Juan Carlos Gonzales Hidalgo

Educación

Luis Antonio Alemán Nakamura

Doris Lorena Gavilano Iglesias

Carlos Miguel Paredes Díaz

Desarrollo Agrario y Riego

Erick David Uriarte Lozada

Jorge Barrenechea Cabrera

Sandra Antonella Fernández Marina

Percy Omar Mercado Flores

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Hernán José Cuba Chávez

Javier Masías Astengo

Mariella María Soldi Vargas

Transportes y Comunicaciones

Jorge Juan Alfaro Bravo

Carlos Manuel Castañeda Jiménez

Claudia Ato Rodríguez

Cultura

Abraham Rivas Lombardi

Iván Pereyra Villanueva

Fernando López Sánchez

Comercio Exterior y Turismo

Ernesto Arturo García Calderón

Adriana Patricia Serván Díaz

Laura Guisella Alegría García

Ambiente (documento formal enviado a la ministra saliente Nelly Paredes)

Responsable del ETTE : Segundo Agustín Ortiz Ramírez

Integrante : José Ernesto Vidal Fernández

Integrante: Priscilla Gavancho Yupanqui

Producción

Augusto Enrique Eguiguren Praeli

Sergio Gonzáles Guerrero

Hugo Alfredo Castañeda Torres

Energía y Minas

César Juan Zegarra Robles

Tabata Dulce Vivanco del Castillo

Edwin Eduardo Regente Ocmin

Trabajo y Promoción del Empleo

Jorge Perlacios Velásquez

Samuel Ricardo Asto Asparrin

Hernán Francisco Ramos Romero