Perú

Keiko Fujimori nombra a sus equipos de transferencia ante ministerios: ¿quiénes son?

Presidenta electa ya dio a conocer los nombres de las personas que se encargaran de la transición con el gobierno de José María Balcázar. Aún están pendiente 3 carteras

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La presidenta electa Keiko Fujimori saluda con la mano durante una rueda de prensa tras la proclamación por parte de las autoridades electorales de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada en Lima (Perú) el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)
La presidenta electa Keiko Fujimori saluda con la mano durante una rueda de prensa tras la proclamación por parte de las autoridades electorales de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada en Lima (Perú) el viernes 3 de julio de 2026. (Foto AP/Bruno Elias)

La presidenta electa Keiko Fujimori ya viene desplegando a sus equipos de transferencia ante los distintos ministerios de cara al cambio de mando previsto para el próximo 28 de julio cuando jure oficialmente al cargo.

“Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión”, informó la ‘Oficina de la Presidenta Electa’ en redes sociales.

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Horas antes del comunicado de dicho despacho, ya se venían conociendo los documentos con los nombres de los equipos acreditados ante las distintas carteras. No obstante, aún están pendientes que se designen a quienes se encargarán de la transición en las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Desarrollo e Inclusión Social

En la Presidencia del Consejo de Ministros el responsable de la transferencia será el jefe del equipo de transferencia general de Keiko Fujimori, el economista Marco Vinelli, pese a los cuestionamientos que arrastra, como una demanda por indemnización interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y una investigación con acusación en la Fiscalía.

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Un hombre de gafas con traje oscuro y camisa blanca habla en un micrófono. Lleva una escarapela roja y blanca en el saco. El fondo es azul borroso
Además de su experiencia empresarial, Vinelli mantiene presencia como analista y docente en temas de economía agrícola, infraestructura, APP y desarrollo sostenible. (Andina)

En ese mismo equipo figura Giulliana Loza, abogada personal de Fujimori, y Shirley Montenegro Flores, quien ha sido señalada de presuntamente haber participado en la quema de documentos relevantes para el caso Cócteles.

¿Quiénes integran los equipos de transferencia?

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

  • Marco Antonio Vinelli Ruiz
  • Jorge Luis Rey de Castro Mesa
  • Katushka Tapia Solari
  • César Candela Jara
  • Giulliana Araceli Loza Ávalos
  • César Armando Muriche Astorayme
  • Shirley Montenegro Flores

Relaciones Exteriores

  • Carlos Octavio Saco-Vértiz Tudela
  • Carla Elena Mares Ruiz
  • Sandro Esposito Shapiama
  • Giacomo José Sanguinetti Ravettino

Economía y Finanzas

  • Juan Odar
  • Eduardo Padilla
  • Isaac Foinquinos

Interior

  • Vicente Marcelo Álvarez Moreno
  • Remigio Hernani Meloni
  • Juan Antonio Padilla Alvarado
  • Freddy Chaico de la Borda

Defensa

  • Darwin Teófilo Eurafeio León
  • Paola Liliana Lobatón Fuchs
  • José Luis Tantaleán Alatrista
  • Edwin Zegarra Valdivia
  • Julio Angulo Florian
  • Carlos Rodríguez Zegarra
  • Guillermo Oroz Herrera

Salud

  • José Francisco Recoba Martínez
  • Jaime Gutiérrez Rosas
  • Juan Carlos Gonzales Hidalgo

Educación

  • Luis Antonio Alemán Nakamura
  • Doris Lorena Gavilano Iglesias
  • Carlos Miguel Paredes Díaz

Desarrollo Agrario y Riego

  • Erick David Uriarte Lozada
  • Jorge Barrenechea Cabrera
  • Sandra Antonella Fernández Marina
  • Percy Omar Mercado Flores

Mujer y Poblaciones Vulnerables

  • Hernán José Cuba Chávez
  • Javier Masías Astengo
  • Mariella María Soldi Vargas

Transportes y Comunicaciones

  • Jorge Juan Alfaro Bravo
  • Carlos Manuel Castañeda Jiménez
  • Claudia Ato Rodríguez

Cultura

  • Abraham Rivas Lombardi
  • Iván Pereyra Villanueva
  • Fernando López Sánchez

Comercio Exterior y Turismo

  • Ernesto Arturo García Calderón
  • Adriana Patricia Serván Díaz
  • Laura Guisella Alegría García

Ambiente (documento formal enviado a la ministra saliente Nelly Paredes)

  • Responsable del ETTE: Segundo Agustín Ortiz Ramírez
  • Integrante: José Ernesto Vidal Fernández
  • Integrante: Priscilla Gavancho Yupanqui

Producción

  • Augusto Enrique Eguiguren Praeli
  • Sergio Gonzáles Guerrero
  • Hugo Alfredo Castañeda Torres

Energía y Minas

  • César Juan Zegarra Robles
  • Tabata Dulce Vivanco del Castillo
  • Edwin Eduardo Regente Ocmin

Trabajo y Promoción del Empleo

  • Jorge Perlacios Velásquez
  • Samuel Ricardo Asto Asparrin
  • Hernán Francisco Ramos Romero

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