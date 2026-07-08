Aguinaldo ya no se pagará a los trabajadores CAS: Ahora esperan pago de gratificación de julio

La gratificación para los trabajadores CAS sigue pendiente de confirmarse. Pero estos ya no recibirán el aguinaldo. - Crédito Andina

Se viene julio con el pago de bonos por Fiestas Patrias. En el sector público, como se sabe, se recibe el aguinaldo, un pago de S/300 que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acaba de reconfirmar con su decreto que define alcances y dicta medidas extra.

Pero este julio, por primera vez, este decreto deja de considerar a los trabajadores CAS (régimen del decreto legislativo 1057) en la percepción del pago. Es decir, estos empleados estatales ya no recibirán los S/300 por este concepto.

Se debe recordar, que esto se debe a que los CAS ahora recibirán su gratificación, un bono mayor, equivalente al 100% de su sueldo. Pero si bien se aprobó en marzo la Ley 32563, que les de este beneficio y la CTS, aún no hay confirmación a las entidades para que el MEF autorice los cambios presupuestales para que cada institución realice el pago en las planillas del mes.

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La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.

CAS ya no reciben aguinaldo

El decreto supremo del pago del aguinaldo por primera vez quita a los trabajadores CAS del alcance del bono de S/300. Como pudo comprobar Infobae Perú, hasta el año pasado el MEF incluyó en su decreto al régimen del decreto legislativo 1057 dentro de este pago.

Ahora acaban de promulgar el decreto supremo N° 128-2026-EF, donde en su alcance ya no se menciona a estos trabajadores:

El Decreto Legislativo Nº 276

La Ley Nº 29944

La Ley Nº 30512

Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220

El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153

Los obreros permanentes y eventuales del sector público

El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo N° 1133.

Trabajadores CAS exigen pago de gratificación y CTS. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

CAS recibiría más de S/300

Como se sabe, luego de que se promulgó la Ley para dar gratificación y CTS a los CAS, ahora estos empleados públicos esperan recibir en julio su primer pago, luego de que el presidente José María Balcázar confirmara en su momento que sí se pagaría el nuevo beneficio.

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Sin embargo, estos meses del MEF ha intentado aplicar la Ley con gradualidad, lo que significaba pagar solo el 10% del monto, con un mínimo de S/300, para este 2026. Esta medida fue incluida en el proyecto de crédito suplementario que aprobó el Congreso, pero finalmente la Comisión de Presupuesto lo descartó.

La presidenta electa Keiko Fujimori tendría en sus manos al futuro de la gratificación para los trabajadores CAS. - Crédito AP/Bruno Elias

Así, queda solo vigente la Ley que da el 100% del sueldo como gratificación a los CAS, justo como los trabajadores privados. Es decir, que los empleados CAS recibirían un monto mucho mayor a los S/300 de aguinaldo del sector público.

Pero si bien hay entidades que han señalado que sí pueden pagar estos nuevos beneficios a sus trabajadores CAS, también se encuentran esperando a que el MEF pueda confirmar los cambios presupuestarios que plantean para hacer efectivo este pago este julio. Mientras, el tiempo se acaba, y mientras el sector privado ya está cobrando su gratificación y el aguinaldo se ha confirmado para los demás trabajadores, los CAS siguen sin tener certidumbre sobre este pago.

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