RENIEC alerta posible desabastecimiento de DNI antes de las Elecciones Regionales y Municipales por recorte de presupuesto.

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, advirtió que el organismo puede entrar en desabastecimiento de tarjetas de DNI desde el 31 de agosto por falta de recursos, poco más de un mes antes de las Elecciones Municipales y Regionales 2026 en la que ciudadanos de todo el país dependen del acceso a sus documentos de identidad para emitir sus votos para elegir a sus autoridades locales.
En una entrevista con Exitosa, la funcionaria afirmó que el recorte de su presupuesto ya obligó a suspender 200 campañas itinerantes de entrega de DNI de forma gratuita y que iban a beneficiar a 30.000 peruanos, además de recortar la atención en sus sedes durante sábados, domingos y horarios ampliados.
PUBLICIDAD
Velarde sostuvo además que Reniec pidió S/ 50 millones para las elecciones. Dentro de ese requerimiento, precisó, había S/ 36 millones destinados a convocar la compra de nuevas tarjetas de DNI, un gasto que no puede iniciarse si la entidad no tiene el dinero asegurado por ley.
La jefa del registro añadió que el organismo ya ejecutó cerca del 50% de su presupuesto y que el resto está comprometido en alquileres, seguridad, vigilancia y otros concursos, por lo que no puede convocar la compra de más tarjetas de DNI sin fondos asegurados por ley.
En la entrevista, la funcionaria vinculó la falta de financiamiento no solo con la emisión de documentos, sino también con la organización electoral y la verificación de domicilios para detectar votos golondrinos. “No vas a tener documentación para que la gente vote, no vas a tener cédulas donde la gente marque y no vas a tener autoridades que proclamar”, dijo.
PUBLICIDAD
Velarde atribuyó la crisis a una decisión previa que, según explicó, privó a Reniec del manejo de los ingresos que generaba por la emisión del documento nacional de identidad. “Hoy día usted va, paga sus 30 soles del DNI, esa plata no viene a Reniec, esa plata se la queda el MEF”, señaló.
A ese cambio, sumó dos recortes presupuestales consecutivos. Recordó que el año pasado les retiraron S/ 82 millones y que ese monto no fue restituido. También sostuvo que para el próximo año se proyecta otro recorte de S/ 100 millones.
La funcionaria cuestionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no haya incluido a Reniec en el crédito suplementario pese a que, según relató, hubo una promesa previa. “No aparecemos y no nos pueden explicar por qué no estamos. Técnicamente, dígame por qué Reniec no está ahí. Dígame por qué no me dio plata. Dígame por qué usted no cumplió su promesa”, reclamó.
PUBLICIDAD
Falta de fondos podría forzar el cierre de 64 agencias
Velarde describió efectos inmediatos sobre los servicios: Reniec ya no atiende en fines de semana ni en horarios extendidos y tuvo que detener 200 campañas gratuitas en distintas zonas del país, que hubieran beneficiado a 30.000 peruanos, por falta de personal, pasajes y viáticos.
Alertó sobre otra consecuencia territorial. “Después nos pueden estar obligando a cerrar 64 agencias en puntos más alejados”, dijo, al explicar que el problema no se limita a Lima y puede afectar la documentación en las zonas más apartadas.
La jefa de Reniec aseguró que la interrupción de campañas afecta a los ciudadanos que acceden allí a su primer documento o a su actualización y, a partir de eso, pueden ingresar a servicios del Estado.
PUBLICIDAD
“¿Cuánta gente recibe en nuestras campañas sociales el DNI? Inmediatamente se están inscribiendo en el Seguro Integral de Salud, en Pensión 65, en el programa Juntos, Contigo. Hay tanta necesidad, no podemos afectar la identificación de los ciudadanos”, indicó Velarde
MEF liberó S/ 7 millones, pero no cubre la urgencia
Al ser consultada sobre la liberación de S/ 7 millones para Reniec, Velarde agradeció que se destine ese dinero a su institución, pero que esos recursos no resuelven el problema que denunció porque esos fondos tienen otra finalidad.
Explicó que ese dinero corresponde al funcionamiento de oficinas registrales auxiliares en 170 hospitales y a la emisión de DNI para recién nacidos. “No es un dinero para las elecciones. Ojo, no resuelve el problema”, remarcó.
PUBLICIDAD
La funcionaria señaló que el desembolso responde a metas de documentación infantil cumplidas por la entidad. Según dijo, sirve para que los recién nacidos reciban acta de nacimiento y DNI, pero no para evitar la falta de tarjetas ni para cubrir las tareas electorales.
“Es un dinero para los que recién nacen. Reniec tiene oficinas registrales auxiliares en hospitales, en ciento setenta hospitales. Pero para mantener esas oficinas necesitamos plata (...) Lo que está haciendo el MEF es entregar esa plata, que no va a las elecciones, es plata para que funcionen las oficinas de los hospitales”, aclaró.
Más Noticias
Línea 2: pasajeros deberán usar la Tarjeta Interoperable de Transporte desde hoy para acceder al servicio
La tarjeta incorpora tecnología con claves encriptadas y memoria interna para reforzar la seguridad y prevenir fraudes
La Tinka del 5 de julio de 2026: estos fueron los números ganadores del sorteo
La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor
El Niño elevará en Perú el riesgo de estas cuatro enfermedades en el segundo semestre de 2026
Las lluvias, el calor y el agua estancada favorecen la expansión de dengue, zika, chikungunya y cólera, mientras el sistema sanitario busca reforzar brigadas, laboratorios y atención oportuna
¿Eliminarán gratificación, CTS y feriados? El panorama laboral en el gobierno de Keiko Fujimori
Declaraciones de exfuncionarios y proyectos pendientes encienden la discusión sobre los derechos laborables de los trabajadores peruanos. ¿Están realmente en riesgo?
“Llegaba a la casa y no tenía a quién abrazar”: las lágrimas y sacrificios de las voleibolistas sub 17 que dejaron su hogar por el Perú
La mayoría de jugadoras de la categoría son de provincia y se mudaron a Lima para entrenar en la Videna y luchar por un lugar en el Mundial. Kiara Lazo y Fernanda Pinto contaron el duro proceso que enfrentaron lejos de sus familias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD