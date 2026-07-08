Perú

RENIEC alerta posible desabastecimiento de DNI antes de las Elecciones Regionales y Municipales por recorte de presupuesto

Jefa de la institución advirtió que el próximo año se recortarán más de S/ 100 millones y podrían cerrar más de 60 agencias en los puntos más alejados del Perú

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RENIEC alerta posible desabastecimiento de DNI antes de las Elecciones Regionales y Municipales por recorte de presupuesto.
RENIEC alerta posible desabastecimiento de DNI antes de las Elecciones Regionales y Municipales por recorte de presupuesto.

La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, advirtió que el organismo puede entrar en desabastecimiento de tarjetas de DNI desde el 31 de agosto por falta de recursos, poco más de un mes antes de las Elecciones Municipales y Regionales 2026 en la que ciudadanos de todo el país dependen del acceso a sus documentos de identidad para emitir sus votos para elegir a sus autoridades locales.

En una entrevista con Exitosa, la funcionaria afirmó que el recorte de su presupuesto ya obligó a suspender 200 campañas itinerantes de entrega de DNI de forma gratuita y que iban a beneficiar a 30.000 peruanos, además de recortar la atención en sus sedes durante sábados, domingos y horarios ampliados.

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Velarde sostuvo además que Reniec pidió S/ 50 millones para las elecciones. Dentro de ese requerimiento, precisó, había S/ 36 millones destinados a convocar la compra de nuevas tarjetas de DNI, un gasto que no puede iniciarse si la entidad no tiene el dinero asegurado por ley.

La jefa del registro añadió que el organismo ya ejecutó cerca del 50% de su presupuesto y que el resto está comprometido en alquileres, seguridad, vigilancia y otros concursos, por lo que no puede convocar la compra de más tarjetas de DNI sin fondos asegurados por ley.

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En la entrevista, la funcionaria vinculó la falta de financiamiento no solo con la emisión de documentos, sino también con la organización electoral y la verificación de domicilios para detectar votos golondrinos. “No vas a tener documentación para que la gente vote, no vas a tener cédulas donde la gente marque y no vas a tener autoridades que proclamar”, dijo.

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Velarde atribuyó la crisis a una decisión previa que, según explicó, privó a Reniec del manejo de los ingresos que generaba por la emisión del documento nacional de identidad. “Hoy día usted va, paga sus 30 soles del DNI, esa plata no viene a Reniec, esa plata se la queda el MEF”, señaló.

A ese cambio, sumó dos recortes presupuestales consecutivos. Recordó que el año pasado les retiraron S/ 82 millones y que ese monto no fue restituido. También sostuvo que para el próximo año se proyecta otro recorte de S/ 100 millones.

La funcionaria cuestionó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no haya incluido a Reniec en el crédito suplementario pese a que, según relató, hubo una promesa previa. “No aparecemos y no nos pueden explicar por qué no estamos. Técnicamente, dígame por qué Reniec no está ahí. Dígame por qué no me dio plata. Dígame por qué usted no cumplió su promesa”, reclamó.

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Falta de fondos podría forzar el cierre de 64 agencias

Velarde describió efectos inmediatos sobre los servicios: Reniec ya no atiende en fines de semana ni en horarios extendidos y tuvo que detener 200 campañas gratuitas en distintas zonas del país, que hubieran beneficiado a 30.000 peruanos, por falta de personal, pasajes y viáticos.

Alertó sobre otra consecuencia territorial. “Después nos pueden estar obligando a cerrar 64 agencias en puntos más alejados”, dijo, al explicar que el problema no se limita a Lima y puede afectar la documentación en las zonas más apartadas.

La jefa de Reniec aseguró que la interrupción de campañas afecta a los ciudadanos que acceden allí a su primer documento o a su actualización y, a partir de eso, pueden ingresar a servicios del Estado.

“¿Cuánta gente recibe en nuestras campañas sociales el DNI? Inmediatamente se están inscribiendo en el Seguro Integral de Salud, en Pensión 65, en el programa Juntos, Contigo. Hay tanta necesidad, no podemos afectar la identificación de los ciudadanos”, indicó Velarde

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
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MEF liberó S/ 7 millones, pero no cubre la urgencia

Al ser consultada sobre la liberación de S/ 7 millones para Reniec, Velarde agradeció que se destine ese dinero a su institución, pero que esos recursos no resuelven el problema que denunció porque esos fondos tienen otra finalidad.

Explicó que ese dinero corresponde al funcionamiento de oficinas registrales auxiliares en 170 hospitales y a la emisión de DNI para recién nacidos. “No es un dinero para las elecciones. Ojo, no resuelve el problema”, remarcó.

La funcionaria señaló que el desembolso responde a metas de documentación infantil cumplidas por la entidad. Según dijo, sirve para que los recién nacidos reciban acta de nacimiento y DNI, pero no para evitar la falta de tarjetas ni para cubrir las tareas electorales.

“Es un dinero para los que recién nacen. Reniec tiene oficinas registrales auxiliares en hospitales, en ciento setenta hospitales. Pero para mantener esas oficinas necesitamos plata (...) Lo que está haciendo el MEF es entregar esa plata, que no va a las elecciones, es plata para que funcionen las oficinas de los hospitales”, aclaró.

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