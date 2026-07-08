Majo Parodi se defiende de acusaciones de exnana: “Jamás he tratado mal a nadie”

Majo Parodi aparece en un díptico que la muestra en dos momentos distintos, tras las acusaciones de maltrato por parte de su exnana.

La influencer peruana Majo Parodi negó las denuncias de maltrato laboral y falta de pago a su extrabajadora Yahaira Valdivia, después de que la exempleada difundiera un video en TikTok con graves señalamientos sobre su experiencia trabajando en la vivienda de la familia Parodi.

El conflicto se hizo público luego de que Yahaira Valdivia, quien trabajó como cuidadora de la hija de la influencer, compartiera su testimonio en redes sociales. La joven afirmó haber sufrido un ambiente laboral perjudicial para su bienestar emocional y aseguró que, tras cumplir tres semanas de trabajo, no recibió el pago correspondiente.

“Cumplí con mis responsabilidades, pero también viví situaciones que afectaron mi bienestar emocional. En varias oportunidades recibí un trato que me hizo sentir muy mal”, expresó Valdivia en su publicación.

La exnana de la hija de Majo Parodi confirmó la identidad de la influencer peruana tras la presión de usuarios en TikTok.

La repercusión del video en TikTok generó numerosas reacciones, llevando el caso al centro del debate público y afectando la imagen de la nutricionista, quien es hermana del conocido personaje televisivo Patricio Parodi.

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Majo Parodi rechaza las acusaciones en redes sociales

Ante el alcance de la denuncia, Majo Parodi decidió compartir su versión de los hechos a través de sus historias de Instagram. En su mensaje, la influencer aseguró que su intención no es alimentar la polémica. “Nunca había pasado por una situación como esta, y quiero ser clara: será lo único que diré al respecto, porque no es mi intención generar más show”, manifestó.

Parodi fue enfática al desestimar cualquier señalamiento vinculado a maltratos dentro de su hogar. “Necesito dejar en claro que jamás he tratado mal a nadie, ni he dañado la salud mental o el bienestar emocional de ninguna persona que haya trabajado conmigo... Con la persona que cuidaba a mi hija mantuve, desde el primer día, una comunicación abierta y respetuosa”, argumentó en su comunicado.

Majo Parodi emite un comunicado en redes sociales para defenderse de acusaciones sobre su trato laboral.

La creadora de contenido también explicó que, durante el período en que Valdivia trabajó en su casa, nunca recibió quejas sobre el ambiente laboral ni solicitudes de mejora. “En ningún momento me manifestó sentirse incómoda o en un mal ambiente laboral; al contrario, cuando le preguntaba cómo se sentía en el trabajo, siempre me respondía que todo estaba bien”, puntualizó.

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Majo desmiente no haberle pagado a su extrabajadora

La segunda parte del pronunciamiento de Majo Parodi se enfocó en rechazar la versión sobre un supuesto impago por el tiempo que Valdivia trabajó en su domicilio. “Sobre el tema del pago, en ningún momento le dije que no le iba a pagar; esa frase jamás salió de mi boca”, sostuvo la influencer.

Parodi detalló que el malestar surgió porque la extrabajadora se retiró sin aviso previo y que hubo daños en algunas prendas, pero aseguró que la liquidación correspondiente siempre estuvo considerada y ya se había realizado. “Mi frustración se debió a que se retiró sin previo aviso y dejando prendas dañadas, pero su liquidación siempre estuvo contemplada y disponible, y ya ha sido efectuada”, aclaró.

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Yahaira Valdivia denunció a Majo Parodi por presuntos maltratos laborales y el impago de su remuneración por 21 días de trabajo.

La nutricionista también recalcó que las versiones compartidas en plataformas digitales no reflejan el desarrollo real de los hechos y remarcó que el proceso ya está en manos de las instancias correspondientes. “Trato a todas las personas por igual. Lo que se ha publicado no refleja la realidad de lo ocurrido, y este asunto se está resolviendo por la vía legal correspondiente...”, indicó en su mensaje.

En el cierre de su comunicado, Majo Parodi insistió en que el conflicto laboral debe resolverse fuera del ojo público y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores. “Este es un tema personal y laboral que corresponde resolver de forma privada”, concluyó.

La controversia entre la influencer y su extrabajadora ha puesto nuevamente en agenda la discusión sobre las condiciones laborales en el sector doméstico y el trato hacia los trabajadores en el entorno de figuras públicas peruanas.