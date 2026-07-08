Adriano, hijo de Jefferson Farfán, sorprende al dejar atrás el fútbol y dedicarse al pádel

Adriano, hijo de Jefferson Farfán, aparece en una composición dual que ilustra su transición al pádel.

La historia de Adriano Farfán ha dado un giro inesperado dentro del panorama deportivo peruano. Durante años, muchos lo señalaron como la figura destinada a mantener el legado futbolístico de su padre, Jefferson Farfán, exdelantero de la Selección Peruana y referente internacional. Sin embargo, el joven decidió romper con esa expectativa para enfocarse en un nuevo desafío: el pádel.

La noticia se conoció a través de sus redes sociales, donde Adriano comunicó de manera entusiasta que se convirtió en parte de la familia de NOX, una de las marcas más reconocidas en el mundo del pádel. El anuncio sorprendió a seguidores y especialistas, ya que hasta hace poco el joven integraba divisiones menores de fútbol y era considerado una promesa en su categoría.

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“Nunca imaginé que, en tan poco tiempo, el pádel se convertiría en una parte tan importante de mi vida. Lo que empezó como un deporte que decidí probar, hoy se ha transformado en un proyecto lleno de retos, aprendizaje y muchísima ilusión”, expresó el propio Adriano Farfán en su mensaje público

El jugador peruano de pádel Adrianofk firma un acuerdo de patrocinio con la marca deportiva NOX, con una raqueta y una mochila de la firma junto a él.

El cambio de disciplina no fue una decisión improvisada. El joven detalló que su acercamiento al pádel comenzó como un pasatiempo, pero rápidamente se transformó en un compromiso firme. El respaldo de su entorno y la oportunidad de trabajar con la Asociación Peruana de Pádel y con entrenadores especializados le abrieron puertas para crecer en una disciplina que, aunque poco difundida en el Perú, ha ganado espacio en mercados internacionales como España y Argentina.

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El apoyo de la Asociación Peruana de Pádel, sumado al acompañamiento de sus entrenadores y familiares, fue fundamental en el proceso de transición. En su mensaje, Adriano agradeció a quienes confiaron en su potencial para asumir este reto fuera del fútbol. El acuerdo con NOX le permite acceder a recursos, equipamiento profesional y la posibilidad de participar en competencias de mayor nivel, lo que marca un punto de inflexión en su carrera.

Un joven escribe en una mesa con una raqueta de pádel de la marca NOX y una mochila, en el exterior de una cancha de pádel.

Un nuevo desafío y una apuesta por el crecimiento del pádel

La decisión de Adriano Farfán de dejar el fútbol y dedicarse por completo al pádel plantea un escenario distinto para su futuro deportivo. El joven expresó que su objetivo principal es contribuir al desarrollo de la disciplina en el Perú y motivar a las nuevas generaciones a sumarse a este deporte.

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“Hoy comienza una nueva etapa. Next Level Pádel no es solo mi proyecto deportivo. Es una apuesta por inspirar a más personas a conocer este deporte, competir y seguir construyendo, entre todos, un pádel peruano cada vez más fuerte”, afirmó en su publicación.

Adriano, hijo de Jefferson Farfán, aparece en una composición dual que ilustra su transición al pádel.

Esta determinación lo aleja definitivamente de cualquier vínculo competitivo con el fútbol y lo posiciona como embajador de una disciplina en plena expansión. La visibilidad que tiene por su apellido y su exposición en redes sociales pueden resultar claves para impulsar el pádel en el ámbito nacional.

El caso de Adriano Farfán demuestra que los caminos deportivos pueden reinventarse, incluso si existe una historia familiar tan marcada como la que representa el apellido Farfán en el fútbol peruano.