Línea 2: pasajeros deberán usar la Tarjeta Interoperable de Transporte desde hoy para acceder al servicio

El uso de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) es obligatorio desde este miércoles 8 de julio para ingresar a la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La medida busca estandarizar el acceso al servicio mediante un sistema único de validación, aunque los pasajeros no deberán realizar recargas, ya que el recorrido continuará siendo gratuito.
La institución precisó que las tarjetas pueden adquirirse por S/7.50 en las boleterías y máquinas expendedoras ubicadas en las cinco estaciones actualmente habilitadas: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita. La venta se realiza dentro del horario de atención del servicio, entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m.
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Asimismo, la ATU informó que determinados grupos de usuarios podrán obtener este documento o actualizar su vigencia sin costo. El beneficio alcanza al personal de la Policía Nacional del Perú, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y personas con discapacidad que cuenten con el carné amarillo emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). El trámite se efectúa directamente en las boleterías de las estaciones.
La entidad aclaró que la validación al ingresar y salir por los torniquetes no implica el cobro de una tarifa. En ese sentido, los pasajeros únicamente deberán presentar la TIT en los puntos de control, sin necesidad de cargar saldo, debido a que el servicio permanecerá sin costo durante esta etapa de funcionamiento.
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De acuerdo con la ATU, existen diferentes versiones del documento según el perfil del pasajero. Se han habilitado tarjetas para el público en general, estudiantes, efectivos policiales, bomberos y personas con discapacidad. Cada una posee un diseño específico que facilita su identificación dentro del sistema.
Además, estos dispositivos incorporan tecnología destinada a reforzar la seguridad de las operaciones. Entre sus características destacan un mecanismo moderno de protección y claves encriptadas para reducir el riesgo de fraudes. También cuentan con una memoria interna que registra las validaciones efectuadas, las recargas realizadas y la información correspondiente al tipo de usuario.
¿Cómo funcionará la validación en las estaciones?
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que la tarjeta deberá validarse al ingresar y al salir, a través de las puertas de control de acceso de la estación, y precisó que ese procedimiento no implicará el cobro del pasaje.
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Además, señaló que no hará falta recargar la tarjeta para completar esa validación. La TIT tendrá diseños diferenciados según el tipo de usuario: público general, estudiante, policía, bombero y persona con discapacidad.
El documento también incluye un sistema de seguridad con claves cifradas para prevenir fraudes y una memoria interna que almacena información sobre validaciones, recargas y el perfil del titular.
Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro constituye uno de los principales proyectos de transporte urbano del país. Su recorrido subterráneo abarcará aproximadamente 35 kilómetros entre Ate y el Callao, incluido el ramal de la Línea 4. Esta infraestructura permitirá conectar de forma directa diez distritos y de manera indirecta otros tres, lo que facilitará el desplazamiento de miles de ciudadanos.
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Según las proyecciones oficiales, cuando la obra opere en su totalidad, el tiempo de viaje entre ambos extremos del trazado se reducirá de más de dos horas a cerca de 45 minutos. Con la implementación obligatoria de la Tarjeta Interoperable de Transporte, la ATU busca consolidar un sistema de acceso unificado que acompañe el desarrollo de este moderno corredor ferroviario y facilite el ingreso ordenado de los usuarios a las estaciones habilitadas.
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