Jefferson Farfán responde a Magaly Medina luego de desmentir su ausencia en servicio comunitario: “Estás desesperadita”

La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina ha escalado a un nuevo nivel en el ámbito mediático peruano tras la controversia sobre el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora por una sentencia de difamación. El exfutbolista se ha convertido en uno de los principales fiscalizadores de que la periodista acate la condena, con especial énfasis en la ejecución de las horas de servicio comunitario.
La noche del lunes 6 de julio, Farfán publicó un video extenso en sus redes sociales, donde expuso imágenes que, según su versión, evidencian la presunta ausencia de Medina en el lugar donde debe cumplir con la medida judicial. En el material, el exjugador señala que la presentadora habría firmado la hoja de asistencia sin haber estado físicamente en el sitio asignado, lo que generó una ola de reacciones en la opinión pública.
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De acuerdo con lo difundido por Infobae Perú, la polémica se intensificó tras la explicación de Magaly Medina sobre la naturaleza de su servicio comunitario. Frente a las acusaciones, la periodista afirmó que su labor no consiste en tareas como limpiar fachadas o barrer, sino en ordenar archivos en la parroquia a la que fue asignada.
“Mi servicio comunitario no es limpiar fachadas ni barrer pisos, sino ordenar archivos en la parroquia. Todo está en regla”, manifestó la conductora, quien rechazó la versión del exfutbolista.
Farfán, sin mostrarse satisfecho con la explicación, volvió a recurrir a sus redes sociales la mañana del 8 de julio para desafiar abiertamente a la periodista. “Y ahora tiro yo porque me toca. Estás desesperadita queriendo demostrar que sí haces tu servicio comunitario. Ahoraaa?”, escribió el exdeportista, quien insistió en que Medina debería mostrar pruebas completas y verificables del cumplimiento de sus 80 horas de servicio comunitario.
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En su mensaje, el exfutbolista reiteró la necesidad de transparencia: “Entonces deberías ser más directa, aquí están las pruebas de las 80 horas de servicio comunitario que figura en la planilla, donde firmé y puse mi huella. Tan simple”. Esta declaración fue interpretada como un reto público y directo a la conductora para zanjar toda especulación sobre el caso.
Magaly Medina tomará acciones legales contra Farfán
Frente a la difusión del video y la escalada de las acusaciones, Magaly Medina optó por responder en exclusiva para Infobae Perú, donde ofreció su versión sobre lo ocurrido y cuestionó la metodología utilizada por el equipo del exfutbolista. La presentadora desestimó el contenido del reportaje y fue enfática al señalar que su defensa legal ya prepara una respuesta ante lo que considera una campaña de desprestigio.
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Según la entrevista recogida por Infobae Perú, Medina explicó: “Mi abogado está instruido para iniciar las acciones legales correspondientes después de ese pseudo reportaje mentiroso de ayer (6 de julio)”. Con estas palabras, la conductora dejó claro que no piensa dejar pasar las acusaciones y que llevará el caso a instancias judiciales si es necesario.
La presentadora también hizo referencia al proceso judicial previo, indicando que la jueza inadmitió las pruebas presentadas por Farfán, lo que, según su parecer, habría motivado la nueva ofensiva mediática del exdeportista. “La jueza le declaró inadmisible esas ‘dizque’ pruebas y por eso entró en trompo y no sabe cómo atacarme”, agregó Medina, subrayando la falta de sustento en las acusaciones vertidas contra ella.
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En la conversación con Infobae Perú, Magaly Medina remarcó que, a diferencia de su contraparte, prefiere enfocarse en su vida personal y profesional, sin dejarse llevar por sentimientos negativos. “A diferencia de él, yo termino mi programa y voy a casa donde tengo un hogar feliz y maravilloso. No tengo tiempo para el rencor, el odio o la envidia. Yo disfruto la vida en paz conmigo misma. No despierto por las mañanas pensando en personas ajenas a mi vida íntima y familiar. No desperdicio mis días porque la vida es corta y prestada”, detalló la conductora.
La disputa entre Farfán y Medina sigue ocupando un lugar central en la agenda mediática peruana, con ambos protagonistas defendiendo sus posturas de manera pública y reiterando su disposición a acudir a instancias legales para resolver el conflicto. El seguimiento del caso ahora queda en manos de la justicia y de la exposición pública de las pruebas que cada parte afirma poseer.
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