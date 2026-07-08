Martín Ambrosini destaca el nivel de la Liga Peruana de Vóley tras ser anunciado como DT de San Martín: “Una de las más competitivas de Sudamérica”

El técnico argentino compartió sus primeras sensaciones tras llegar a Santa Anita. Créditos: San Martín / Youtube.

Martín Ambrosini fue presentado como nuevo entrenador de la Universidad San Martín para la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. El técnico argentino, quien vivirá su primera experiencia en el torneo local, compartió sus primeras impresiones en el canal oficial de YouTube del club.

Ambrosini destacó que “para mí es un paso importante en mi carrera. Considero que es una gran oportunidad en una institución tan prestigiosa y con tanta historia en el voleibol”. El actual asistente de la selección argentina agregó: “Estoy muy contento de poder estar acá en la Universidad de San Martín. Tengo grandes expectativas para lo que viene y el entusiasmo de poder comenzar y dar el máximo para lograr nuestros objetivos”.

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Para que los hinchas ‘santos’ puedan conocerlo mejor, el entrenador se definió como una persona apasionada y comprometida con el trabajo en equipo, y remarcó su intención de crear un ambiente positivo en el vestuario, aspecto que el club buscó reforzar tras la etapa de Guilherme Schmitz.

“Soy una persona muy apasionada. Ser entrenador de vóley para mí es una pasión y es mi profesión. Me gusta trabajar en un ambiente sano, con compañeros, formando un gran equipo de trabajo, y que la jugadora encuentre un lugar donde pueda desarrollarse, crecer, sentirse a gusto, y mostrar en el campo lo que hacemos día a día”, afirmó.

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Martín Ambrosini destaca el nivel de la Liga Peruana de Vóley tras ser anunciado como DT de San Martín.

La importancia de su llegada a San Martín

Martín Ambrosini reiteró la relevancia que tiene en su carrera asumir la dirección técnica de la Universidad San Martín. “Para mí es un paso importante en mi carrera poder venir a la Universidad de San Martín, una institución tan prestigiosa y con tanta historia en el voleibol, y considero que es una gran oportunidad”.

El entrenador también expresó su compromiso con el trabajo y el objetivo de alcanzar un nivel que les permita competir tanto en la Liga Peruana como en el Sudamericano de Clubes. “Vamos a dar lo máximo, garantizar un buen trabajo, y esperar que los resultados acompañen con un equipo competitivo. Queremos estar a la altura de las exigencias como equipo, tanto en la liga nacional como en el campeonato sudamericano”.

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San Martín confirmó a Martín Ambrosini como nuevo DT. (Usmp)

El nivel de la Liga Peruana de Vóley

Ambrosini también resaltó el desarrollo de la Liga Peruana de Vóley. “Desde hace mucho tiempo sigo la liga. Veo que en el último tiempo ha crecido mucho, ha aumentado su nivel en cuanto a la calidad de las jugadoras, el nivel de competencia y la difusión que tiene el vóley peruano”.

El técnico argentino señaló que mantiene un interés especial por el torneo debido a la participación de voleibolistas de su país. “Muchas jugadoras argentinas han jugado aquí en el último tiempo y han demostrado su crecimiento, y hoy la liga se posiciona como una de las más competitivas de Sudamérica. Esperamos que siga por ese camino”.

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Las 'santas' confirmaron la llegada del argentino que se hará cargo de las subcampeonas para la próximo temporada de la Liga Peruana de Vóley. (Usmp)

Su paso exitoso por México

Finalmente, Martín Ambrosini se refirió a su reciente experiencia con Coronelas de Durango en la Primera División de México y al impacto que tuvo en su desarrollo profesional. “Fue muy importante para mí. Como mi primera experiencia en el exterior, era todo un desafío, y haber conseguido el título de manera invicta fue un gran logro, sobre todo para la institución. Fue la primera vez que se jugaba la liga en México, una liga profesional, y lo que se logró allí es algo histórico, sobre todo para el equipo, la institución y el país”.