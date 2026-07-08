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Delincuentes lanzan explosivo contra vivienda en San Martín de Porres: familia había recibido mensajes extorsivos

La explosión remeció una vivienda en San Martín de Porres y dejó daños materiales. Aunque no se registraron personas heridas, el estruendo sorprendió a los vecinos y generó momentos de tensión en la zona

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Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta una vivienda de la urbanización El Pacífico, en San Martín de Porres, y lanzaron un artefacto explosivo contra el inmueble. La detonación provocó daños materiales, como ventanas destrozadas y vidrios esparcidos en el patio, mientras la Policía investiga si el ataque estaría relacionado con presuntas extorsiones denunciadas previamente por los propietarios. Fuente: TV Perú Noticias

Los vidrios quedaron esparcidos por el patio y las ventanas terminaron destrozadas tras la explosión que remeció una vivienda de la urbanización El Pacífico, en San Martín de Porres (SMP). La noche del martes, dos sujetos que se desplazaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra el inmueble y escaparon antes de que los vecinos pudieran reaccionar.

El ataque causó daños materiales en una vivienda ubicada en la cuadra 28 de la calle Benjamín Doig, pero afortunadamente no dejó personas heridas. Minutos después de la detonación, agentes de la Policía llegaron al lugar para acordonar la zona, mientras los residentes intentaban recuperar la calma tras el fuerte estruendo.

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Según información policial, los propietarios de la vivienda habían denunciado semanas antes que eran víctimas de presuntas extorsiones. Por ese antecedente, los investigadores manejan como una de las principales hipótesis que el atentado esté relacionado con las amenazas que recibían.

Tres hombres, dos de ellos agentes de policía, trabajan en una escena nocturna acordonada con cinta roja y blanca frente a una casa con rejas y vegetación
Agentes policiales examinan el área acordonada de una vivienda en San Martín de Porres, tras la detonación de un artefacto explosivo vinculado a un caso de extorsión. (Captura TV Perú Noticias)

Propietarios habían denunciado amenazas antes del atentado

Las primeras diligencias apuntan a que el ataque no habría sido un hecho aislado. De acuerdo con fuentes policiales, la familia afectada ya había informado sobre presuntas amenazas, por lo que la explosión podría formar parte de las acciones de intimidación ejercidas por los delincuentes.

Cámaras de seguridad instaladas en los alrededores habrían registrado el momento en que los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta, lanzaron el explosivo y huyeron del lugar. Esas imágenes serán revisadas por los investigadores para identificar a los responsables y reconstruir su ruta de escape.

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Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)
Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

El atentado también generó preocupación entre los vecinos de la urbanización El Pacífico. Algunos residentes señalaron que nunca antes habían presenciado un ataque de esta naturaleza y expresaron su temor por el incremento de hechos violentos en la zona.

Criminalística, UDEX y Fiscalía realizaron diligencias en la vivienda

Tras la explosión, peritos de Criminalística inspeccionaron la vivienda para recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía de turno también participó en las diligencias junto con efectivos de la Policía Nacional.

También acudieron especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y agentes de la Comisaría PNP de Sol de Oro para descartar la presencia de otros artefactos y asegurar la zona. En paralelo, el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres asumió las investigaciones para identificar a los responsables y establecer cómo se planificó el ataque.

Vista nocturna de dos agentes de policía y un vehículo policial blanco frente a una vivienda con árboles y cinta de seguridad
Efectivos policiales inspeccionan una vivienda en San Martín de Porres tras la detonación de un explosivo que causó daños materiales. (Foto: RPP Noticias)

Los agentes también recopilan las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y toman las declaraciones de los vecinos como parte de las diligencias. Con esa información buscan reconstruir el recorrido de los motociclistas antes y después de la explosión.

Lima y Callao permanecen en estado de emergencia por ola de criminalidad

El atentado se produjo en medio del estado de emergencia que rige en Lima y Callao, medida que el Gobierno prorrogó por 60 días ante la persistencia de delitos como el sicariato, los homicidios y la extorsión.

La prórroga, oficializada mediante un decreto supremo publicado en El Peruano, mantiene a la Policía Nacional del Perú (PNP) a cargo del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. La decisión se sustentó en informes que advierten que las organizaciones criminales continúan operando en la capital y el primer puerto.

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Pese a esta medida, los ataques con explosivos y las amenazas vinculadas a presuntos casos de extorsión siguen registrándose en distintos distritos de Lima, una modalidad delictiva que mantiene en alerta a vecinos, comerciantes y transportistas.

Números de emergencia en caso de extorsión o situaciones de riesgo

Ante un caso de extorsión o cualquier otra emergencia, las autoridades recuerdan que la ciudadanía puede comunicarse con las siguientes líneas de atención:

  • Central policial: 105
  • Policía de carreteras: 110
  • Infosalud: 113
  • Defensa Civil: 115
  • Bomberos: 116
  • Essalud: 107
  • Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
  • Atención médica de Essalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno familiar: (01) 411-8000, opción 6.

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