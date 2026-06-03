¿Qué pasará con el dólar tras las Elecciones 2026? UBS revela por qué el sol peruano sigue siendo una de las monedas más sólidas

Las proyecciones del dólar sí ven que el precio del tipo de cambio aumente esta primera parte del año. - Crédito Andina

El Perú llega a una nueva elección presidencial en medio de un escenario político altamente polarizado, con un nivel de incertidumbre que mantiene en vilo a votantes, empresarios e inversionistas. Pese a ese contexto, el banco suizo UBS sostiene que la economía peruana conserva bases suficientemente sólidas como para seguir respaldando al sol peruano, una de las monedas con mejor comportamiento relativo en la región.

Según un informe de Bloomberg, la inestabilidad política que ha golpeado al país en los últimos años no ha logrado desarmar por completo sus principales fortalezas macroeconómicas. Entre ellas figuran las reservas internacionales, la baja deuda pública, la continuidad institucional del Banco Central de Reserva del Perú y el impulso que todavía brindan los altos precios de los metales, especialmente el cobre y el oro, dos productos clave para las exportaciones nacionales.

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UBS ve fundamentos sólidos detrás de la economía peruana

Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina)

De acuerdo con Bloomberg, UBS considera que Perú mantiene una estructura económica que sigue ofreciendo protección frente a episodios de tensión política o shocks externos. Para la analista Laura Assis Iragorri, una de las claves está en que el país ha logrado sostener ciertas reglas básicas de estabilidad, incluso cuando el tablero político se ha vuelto impredecible.

La especialista resaltó que el Perú cuenta con instituciones económicas sólidas y con una política monetaria que ha sido capaz de generar confianza en los mercados. En ese punto, el papel del BCRP resulta central. Desde 2006, Julio Velarde se mantiene al frente de la entidad emisora, algo que, según la lectura de UBS, ha permitido preservar una línea de continuidad en medio de una sucesión de gobiernos y cambios en el poder político.

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Otro de los puntos que sostiene la confianza es el bajo nivel de deuda pública. Según la analista de UBS, este indicador se ubica cerca del 30% del PBI, una cifra que actúa como colchón frente a posibles turbulencias externas. A eso se suma el nivel de reservas internacionales, que ofrece margen para enfrentar episodios de volatilidad cambiaria o presiones sobre el sistema financiero.

La visión de UBS también incorpora el comportamiento del sector privado. Para la firma, las empresas peruanas han mostrado una capacidad de adaptación que ha permitido sostener actividad económica incluso en escenarios difíciles. A ello se suma el peso de la minería, que sigue siendo uno de los motores más relevantes del ingreso de divisas y de la balanza externa.

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Elección polarizada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez eleva la atención de los mercados

Los aspirantes a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)

Bloomberg señala que el foco político también está puesto sobre una segunda vuelta marcada por una fuerte polarización. En la primera ronda, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, obtuvo el 17,2% de los votos, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y aliado político del expresidente Pedro Castillo, alcanzó el 12%.

El margen que separó a ambos de sus competidores inmediatos fue estrecho, lo que confirmó un mapa electoral fragmentado y con amplios sectores del electorado aún sin definición. Para UBS, ese detalle es determinante porque en Perú una parte importante de los votantes suele decidir su preferencia muy cerca de la fecha de votación, algo que hace más difícil proyectar el desenlace con precisión.

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“Siempre antes de las elecciones en Perú hay un alto porcentaje de peruanos que planean votar en blanco o que no saben por quién votar”, indicó Assis Iragorri.

Esa indecisión alimenta una campaña en la que los dos finalistas encarnan modelos de país claramente distintos. Fujimori ha centrado su mensaje en la continuidad del modelo de mercado, la defensa de la inversión privada, la seguridad ciudadana y la preservación de la Constitución de 1993. Su propuesta apunta a mantener una línea de estabilidad económica y regulatoria, con menos cambios estructurales.

En contraste, Sánchez impulsa una agenda que incluye una asamblea constituyente, una mayor participación del Estado en la economía, la promoción de la industrialización nacional y la renegociación de contratos vinculados a los recursos naturales. Para el mercado, estas diferencias no son menores, porque implican escenarios distintos para el clima de negocios, la inversión y la previsibilidad jurídica.

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La entidad también advierte que, más allá de las encuestas, el resultado dependerá de la capacidad de ambos candidatos para captar el voto de quienes no lograron clasificarse a segunda vuelta y de los electores que todavía no han definido su postura. En una contienda cerrada, ese segmento puede terminar siendo decisivo.

El sol peruano conserva respaldo por inflación controlada, metales y cuentas externas

FOTO DE ARCHIVO. Un cambista sostiene billetes de sol peruano en una calle del centro de Lima, Perú, 30 de enero de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Uno de los mensajes más claros del informe citado por Bloomberg es que el sol peruano sigue teniendo soporte para mantenerse entre las monedas más estables de América Latina. UBS considera que esa fortaleza se explica por varios factores que han venido coincidiendo en favor de la economía local.

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El primero es el buen desempeño de las cuentas externas, impulsadas por el aporte del sector minero. El segundo es el entorno de inflación controlada, que se ha mantenido dentro del rango objetivo del BCRP, entre 1% y 3%. El tercero es la credibilidad acumulada de la política monetaria, que ha permitido sostener condiciones relativamente estables para hogares, empresas e inversionistas.

La combinación de baja inflación, tasas de interés relativamente contenidas y disciplina fiscal ha ayudado a reducir la volatilidad del tipo de cambio durante los últimos años. En ese escenario, UBS proyecta que la economía peruana podría crecer alrededor de 3% en 2026, siempre que se mantenga el respaldo de los precios internacionales de las materias primas y no aparezcan shocks severos desde el exterior.

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Los metales siguen siendo un factor clave. Perú es uno de los principales productores de cobre y oro en la región, y el buen momento de esos mercados refuerza los ingresos de exportación, mejora la balanza de pagos y contribuye a sostener la confianza sobre el tipo de cambio.

“Los términos de intercambio en Perú siguen siendo superfavorables”, señaló Assis Iragorri, de acuerdo con Bloomberg.

A pesar de esa base favorable, UBS también identifica riesgos que podrían alterar el escenario. Uno de ellos sería una caída de los precios de los metales en caso de desaceleración global. Otro sería cualquier movimiento que afecte la continuidad de instituciones consideradas esenciales por los mercados, como el propio Banco Central de Reserva del Perú.

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En ese punto, la permanencia o no de Julio Velarde vuelve a aparecer como una variable sensible para los inversionistas. Bloomberg recoge que UBS ve su continuidad como una señal de estabilidad macroeconómica, mientras que una eventual salida percibida como política podría modificar la lectura del mercado sobre el rumbo económico del país.

Más allá de la jornada electoral, la entidad suiza seguirá observando la evolución del déficit fiscal, que el año pasado se redujo al 2,2% del PIB luego de tres años consecutivos de incumplimiento de metas. Para 2026, UBS espera que ese indicador se mantenga cerca del 2%, en línea con una posición fiscal todavía manejable dentro del contexto regional.

La expectativa de crecimiento también dependerá de la capacidad del próximo gobierno para destrabar proyectos de inversión, especialmente en minería, un sector que suele desacelerarse durante los periodos electorales. UBS advierte que, si se acelera la inversión, el crecimiento podría recibir un impulso adicional, mientras que un entorno más incierto podría frenar decisiones empresariales y retrasar desembolsos clave.