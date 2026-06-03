Perú

Asaltan a cobradores de “gota a gota” en Piura: delincuentes armados les robaron celulares, cascos y hasta los zapato

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que delincuentes despojaron de sus pertenencias a los cobradores

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En un insólito caso de 'ladrón que roba a ladrón', una pareja de prestamistas extranjeros que se dedicaba al cobro 'gota a gota' fue violentamente asaltada por otros delincuentes en Piura. Una cámara de seguridad captó el momento en que son interceptados y despojados de sus pertenencias. Buenos días Perú

En distintos sectores de Piura, los hechos vinculados a préstamos informales continúan formando parte de los reportes policiales y de seguridad ciudadana. Esta vez, un nuevo episodio quedó registrado por cámaras de vigilancia y expuso la vulnerabilidad de quienes participan en este sistema de financiamiento conocido como “gota a gota”.

El incidente ocurrió en un asentamiento humano del distrito de Veintiséis de Octubre, donde dos ciudadanos extranjeros fueron interceptados por delincuentes mientras realizaban actividades relacionadas con la cobranza de préstamos. Las imágenes difundidas posteriormente permitieron reconstruir parte de lo sucedido y mostraron la forma en que actuaron los asaltantes.

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El caso volvió a poner atención sobre una modalidad que mantiene presencia en diversas zonas de la región. Además de los riesgos para quienes solicitan este tipo de créditos, los episodios de violencia entre personas vinculadas a esta actividad aparecen con frecuencia en los registros informativos locales.

Delincuentes interceptaron a cobradores en plena vía pública

Dos ciudadanos extranjeros dedicados al sistema de préstamos “gota a gota” fueron víctimas de un asalto en el asentamiento humano La Florida, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.

Según las imágenes de seguridad, los responsables se desplazaban en una motocicleta. Tras ubicar a las víctimas, las amenazaron con un arma de fuego y procedieron a revisar sus pertenencias. El registro audiovisual muestra que los asaltantes buscaron dinero y objetos de valor antes de escapar del lugar.

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Durante el robo, los delincuentes retiraron diversos bienes a los afectados. Entre los objetos sustraídos figuraban teléfonos celulares y cascos. Las imágenes también evidenciaron un hecho que llamó la atención: uno de los asaltantes obligó a una de las víctimas a quitarse las zapatillas antes de retirarse.

Cámaras registraron cada momento del ataque

Cámaras de vigilancia registraron cómo delincuentes armados interceptaron a dos cobradores de préstamos informales y revisaron sus pertenencias. Captura de video
Cámaras de vigilancia registraron cómo delincuentes armados interceptaron a dos cobradores de préstamos informales y revisaron sus pertenencias. Captura de video

Las secuencias captadas por las cámaras permitieron observar la mecánica utilizada por los delincuentes. Los sujetos actuaron con rapidez y aprovecharon el momento en que los cobradores realizaban sus actividades en la zona.

Le rebuscaron los bolsillos, además de retirarles celulares y cascos. También señaló que los delincuentes aparentaban buscar una suma mayor de dinero, aunque las imágenes difundidas mostraron únicamente la sustracción de pertenencias personales.

Los casos relacionados con préstamos “gota a gota” forman parte de una problemática recurrente en Piura y otras provincias de la región.

Según la información difundida, este tipo de actividades se reporta tanto en la ciudad de Piura como en la provincia de Sullana y otros sectores regionales. El comunicador precisó que los hechos vinculados a asaltos y cobros informales aparecen con frecuencia en los reportes policiales.

Antecedentes recientes de violencia

Semanas atrás se registró un ataque armado entre personas vinculadas a actividades de préstamos informales.

Uuna pareja de delincuentes disparó contra otra pareja relacionada con el sistema “gota a gota”, hecho que terminó con la muerte de una persona. Este tipo de situaciones aparece de manera reiterada en distintas zonas de la región.

Asimismo, recordó que quienes operan bajo esta modalidad suelen ofrecer dinero a personas con necesidades económicas inmediatas y posteriormente exigen pagos con intereses elevados. Esa característica ha convertido al “gota a gota” en una práctica observada por las autoridades debido a sus implicancias en materia de seguridad y criminalidad.

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