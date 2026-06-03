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Selección peruana femenina confirma dos ausencias para la última fecha doble ante Argentina y Bolivia de la Liga de Naciones

A través de un comunicado en redes sociales, ‘la bicolor’ anunció la desconvocatoria de dos deportistas que habían sido tomadas en cuentas por el adiestrador Antonio Spinelli

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Dos bajas confirmadas para las filas de Antonio Spinelli de cara a la última fecha doble de la Liga de Naciones femenina. Crédito: X La Bicolor.
Dos bajas confirmadas para las filas de Antonio Spinelli de cara a la última fecha doble de la Liga de Naciones femenina. Crédito: X La Bicolor.

La selección peruana femenina afrontará la última fecha doble de la Liga de Naciones con dos bajas confirmadas. A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Federación Peruana de Fútbol informó que las futbolistas Mía Obando y Mía García quedaron desafectadas de la convocatoria para los compromisos ante Argentina y Bolivia, correspondientes a las jornadas 8 y 9 del certamen continental.

Según detalló la FPF por medio de sus redes sociales, la decisión fue tomada luego de la evaluación realizada por el área médica de la selección. Obando, quien milita en el CC San Francisco de Estados Unidos, y García, futbolista de Alianza Lima, no podrán formar parte de la delegación que afrontará dos encuentros claves para las aspiraciones de la escuadra dirigida por Antonio Spinelli.

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Las ausencias llegan en un momento decisivo para la ‘bicolor’, que todavía mantiene opciones de acercarse a la zona de repechaje internacional. Antes de cerrar su participación en el torneo, Perú deberá afrontar una exigente visita a Argentina, una de las selecciones más sólidas de la competición y que se encuentra muy cerca de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Mía Obando y Mía García quedan fuera de la convocatoria de la selección peruana. Crédito: X La Bicolor.
Mía Obando y Mía García quedan fuera de la convocatoria de la selección peruana. Crédito: X La Bicolor.

Posteriormente, el combinado nacional regresará al país para disputar su último encuentro en el estadio Miguel Grau del Callao frente a Bolivia. Este compromiso marcará además el final de la experiencia peruana en la Liga de Naciones, luego de una campaña que dejó señales alentadoras bajo la conducción de Spinelli, especialmente en condición de local.

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La selección peruana venía de desarrollar gran parte de sus partidos como anfitriona en Cusco, donde consiguió resultados importantes frente a Chile y Uruguay, además de rescatar un empate ante Paraguay. Ahora, con un plantel reducido por las bajas de Obando y García, el comando técnico deberá evaluar alternativas para encarar una recta final que puede resultar determinante para el futuro inmediato del equipo nacional.

Perú vs Argentina: día, hora y dónde ver

Luego de la derrota 1-0 ante Ecuador en la última jornada, el conjunto nacional apunta a sumar puntos fuera de Cusco frente a Argentina. Este compromiso está pactado para el viernes 5 de junio a las 18:00 horas de Perú. El encuentro se disputará sobre el gramado del Estadio Vicente López en Buenos Aires.

Programación de la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina con el Perú vs Argentina. Todos se jugarán en simultáneo.
Programación de la fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina con el Perú vs Argentina. Todos se jugarán en simultáneo. Crédito: El Femenino

Para disfrutar de este compromiso, los fanáticos de Perú podrán sintonizar la señal de DirecTV, cableoperadora que cuenta con los derechos de transmisión. El canal para seguir el duelo es DSports, disponible también en a través de la plataforma DGO.

Perú cierra la Liga de Naciones en el llano

Luego de disputar sus encuentros como local en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, aprovechando las condiciones de la altura, el equipo que dirige Antonio Spinelli trasladará su último compromiso al llano. El duelo ante Bolivia se jugará el próximo martes 9 de junio desde las 18:00 horas en el estadio Miguel Grau del Callao.

La decisión responde principalmente a las características del rival. A diferencia de otras selecciones sudamericanas, Bolivia está habituada a competir en ciudades de gran altitud, por lo que llevar el partido nuevamente a Cusco no representaría una ventaja deportiva significativa para Perú.

La selección peruana femenina desata la locura tras un golazo de su número 10, Sandra Arévalo. Tras una gran carrera y un potente disparo, la Bicolor se pone arriba en el marcador en un partido vibrante. | DSports

Además, la selección peruana podría llegar a esta última jornada todavía con opciones matemáticas de pelear por un lugar en el repechaje internacional, siempre y cuando consiga un resultado favorable en su visita a Argentina. Por ello, el choque frente a la ‘verde’ podría adquirir una importancia determinante para las aspiraciones de la ‘bicolor, que intentará culminar una campaña en la que mostró una evolución importante bajo la conducción de Antonio Spinelli.

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