Si eres miembro de mesa, esta es la hora exacta a la que debes presentarte el 7 de junio

Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y ejercen su derecho al voto en un centro de votación, asistidos por miembros de mesa que reciben los DNI y entregan las cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vuelta de las elecciones, prevista para el domingo 7 de junio, volverá a depender de una figura para que la votación se instale a tiempo y el conteo cierre con actas completas: los miembros de mesa.

Su tarea no se limita a “abrir” una mesa. Los ciudadanos designados asumen funciones concretas: instalan el material electoral, verifican la identidad de los electores, supervisan el acto de votación y conducen el escrutinio cuando se cierran las urnas.

Para esta jornada, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que la indicación es que la hora exacta de presentación en el local de votación es a las 6 a. m., y cualquier mensaje con un horario distinto debe contrastarse en los canales oficiales.

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Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)

¿A qué hora deben llegar los miembros de mesa este 7 de junio?

La ONPE indicó que este domingo 7 de junio los miembros de mesa deben acudir a su local de votación a las 6 a. m. para instalar la mesa de sufragio. La entidad pidió puntualidad y advirtió que, si circulan llamadas o mensajes con información distinta, se debe verificar en sus canales oficiales.

En esta segunda vuelta no hay un nuevo sorteo: los ciudadanos designados para la primera vuelta del 13 de abril mantienen la obligación de presentarse el 7 de junio, ya sea como presidente, secretario, tercer miembro o suplente, según lo señalado en la información difundida para la segunda vuelta.

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La plataforma consultaelectoral.onpe.gob.pe permite verificar con el DNI el local asignado, la dirección, el número de mesa, el número de orden y la condición de titular o suplente; además, desde esa misma consulta se puede descargar la credencial de miembro de mesa para llevarla el día de la elección.

Más de 820,000 ciudadanos asumirán la máxima autoridad en las mesas de sufragio. Foto: ONPE

Miembros de mesa recibirán S/ 165 y un día de descanso

Quienes cumplan funciones como miembros de mesa el 7 de junio recibirán una compensación de S/ 165, monto equivalente al 3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, según la información difundida para la jornada. El pago corresponde a cada proceso electoral por separado, por lo que se suma al desembolso que haya correspondido por la primera vuelta del 13 de abril.

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La ONPE habilitó modalidades de cobro que incluyen depósito en cuenta en el Banco de la Nación, BCP, BBVA o Scotiabank; billetera digital Yape; y cobro presencial en el Banco de la Nación. En todos los casos, el cobro es personal y se realiza con el DNI.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Además de la compensación económica, los miembros de mesa tienen derecho a un día de descanso laboral no compensable, válido para el sector público y privado, que puede coordinarse con el empleador dentro de los 90 días posteriores a la elección, de acuerdo con la misma información oficial.

¿Qué pasa si no te presentas como miembro de mesa el 7 de junio?

La normativa aplicable prevé una sanción económica para quienes no se presenten sin motivo válido: la multa por incumplir el cargo de miembro de mesa el 7 de junio es de S/ 275. Si la persona ya fue multada por ausentarse en la primera vuelta, las sanciones se acumulan.

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La presentación de una excusa procede antes de la elección dentro del plazo correspondiente a la publicación de la lista definitiva, con causales documentadas como problemas de salud graves, discapacidad, embarazo, lactancia, viaje al extranjero o residencia en el exterior; este trámite tiene un costo de S/ 15,80, según la información difundida para el proceso.

Elecciones 2026: no asistir como miembro de mesa implicará una multa de S/275, advierten autoridades. (Foto: Agencia Andina)

Después de la jornada, quienes no pudieron tramitar una excusa a tiempo pueden solicitar justificación o dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cumpliendo requisitos y plazos. Además, se advirtió que el no pago de multas electorales puede generar restricciones para trámites como gestiones notariales, renovación del DNI, obtención de brevete, salida del país o acceso a cargos públicos.

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Verifica tu local antes de acudir a votar

Antes de salir de casa, la recomendación de la ONPE para la segunda vuelta es confirmar el local de votación en consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde también figura el número de mesa y la ubicación dentro del recinto.

La entidad precisó que para la segunda vuelta del domingo 7 de junio se reasignaron 44 locales de un total de 10.313 que funcionarán ese día. El cambio respondió a motivos como negativa o disconformidad de propietarios (12 casos), reconstrucción de infraestructura (9), ausencia de cerco perimétrico (9), infraestructura deteriorada (6) y otros supuestos (8).

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Como consecuencia, la ONPE informó que se reubicaron 549 mesas de sufragio de un total de 90.223 en el territorio nacional, por lo que recomendó confirmar con anticipación si el 7 de junio corresponde acudir al mismo recinto usado en la primera vuelta.

Este domingo 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Infórmate sobre los detalles y las recomendaciones de la ONPE.

ONPE fija límites para las grabaciones en las mesas de sufragio

La ONPE publicó un reglamento que autoriza el registro fotográfico o en video durante el escrutinio, con una condición explícita: que “no se perturbe la labor” de los miembros de mesa. En el mismo documento estableció una prohibición central: “no se permite la transmisión en vivo” del escrutinio.

El texto indica que, si la grabación o cualquier otra acción perturba el trabajo de la mesa de votación, los miembros de mesa pueden solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar el orden público, conforme al anexo aprobado para el proceso de la segunda vuelta.

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La ONPE señaló que el acuerdo que enmarcó este reglamento se formalizó el 23 de mayo, tras la firma de un acta con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, y que las grabaciones quedan como respaldo interno bajo las restricciones establecidas para esta jornada electoral del 7 de junio.