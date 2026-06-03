¿Qué pasó con el Mansiche? El estadio donde Alianza Lima enfrentará a César Vallejo en Trujillo por la Copa de la Liga 2026

El debut de ambos en el Grupo A de la Copa Caliente de la Liga 1 2026 quedó programado para el domingo 14 de junio a las 15:30, según el anuncio del club trujillano (Alianza Lima)

La Copa Caliente de la Liga 1 comenzará tras el cierre del Torneo Apertura y marcará un nuevo cruce formal entre clubes de la Liga 1 y la Liga 2. En ese escenario, Alianza Lima afrontará un calendario inmediato, con poco margen entre su último compromiso del Apertura y el inicio de la fase de grupos del nuevo certamen.

Universidad César Vallejo comunicó en sus redes sociales que el partido frente a Alianza Lima, correspondiente a la primera fecha del Grupo A, se disputará en el Estadio César Acuña Peralta. El encuentro está programado para el domingo 14 de junio desde las 15:30. La organización había contemplado inicialmente el Estadio Mansiche de Trujillo, aunque el cuadro trujillano optó por ejercer la localía en su propio escenario.

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En el campamento blanquiazul, el plan para esta competencia incluye una rotación amplia. Para el debut se prevé que el club victoriano otorgue minutos a jugadores con menor continuidad en el Torneo Apertura, dentro de una convocatoria en la que también estarán algunos integrantes del plantel principal, según la determinación del entrenador Pablo Guede.

Dónde jugarán Alianza Lima y César Vallejo

Alianza Lima ya conoce el escenario de su primer desafío en la Copa Caliente. César Vallejo confirmó que ejercerá la localía en su propio estadio para abrir el Grupo A. (Copa Caliente de la Liga)

El estreno de Alianza Lima en la fase de grupos del Grupo A será contra Universidad César Vallejo en el Estadio César Acuña Peralta, de acuerdo con el anuncio difundido por el club trujillano. El choque quedó fijado para el domingo 14 de junio a las 15:30.

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La sede del encuentro tuvo una modificación respecto de lo considerado en un primer momento. El partido estaba proyectado para disputarse en el Estadio Mansiche de Trujillo, aunque César Vallejo decidió recibir al elenco victoriano en su propio recinto. La confirmación se conoció por la vía institucional del equipo local a través de redes sociales.

El duelo abrirá la participación de ambos clubes en un grupo que también integran Alianza Atlético de Sullana y Carlos A. Mannucci, en una zona diseñada dentro del esquema general del torneo, que agrupa a instituciones de dos categorías del fútbol profesional peruano.

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El resto de los partidos de Alianza Lima por la Copa Caliente

La Copa Caliente exigirá respuestas inmediatas de Alianza Lima. Tras el estreno frente a César Vallejo, los íntimos ya conocen parte de su hoja de ruta en el torneo. (Copa Caliente de la Liga)

Alianza Lima llegará a la Copa Caliente tras su último compromiso del Torneo Apertura, en el que igualó 1-1 con FC Cajamarca. El partido se jugó en el Héroes de San Ramón y tuvo los goles de Betancur en la primera mitad y de Federico Girotti en el segundo tiempo.

Con ese antecedente inmediato, el conjunto íntimo deberá enfocarse en la fase de grupos. Además del debut ante César Vallejo, existe una segunda programación ya establecida para su recorrido en el Grupo A: enfrentará a Carlos A. Mannucci por la segunda jornada el sábado 20 de junio a las 20:00.

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Ese cruce, según la información disponible, se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, identificado como IPD Mansiche en la planificación difundida para el torneo. Por el contrario, el tercer compromiso de Alianza Lima en el grupo, contra Alianza Atlético de Sullana, todavía no tiene confirmación de fecha, hora ni escenario.

En paralelo al calendario, el cuerpo técnico encabezado por Pablo Guede definió que el plantel para esta competencia se armará con varios futbolistas de la reserva y algunos del equipo principal. Para el debut, el club también contempla dar participación a jugadores que no tuvieron continuidad en el Torneo Apertura, dentro de una rotación prevista para afrontar el nuevo campeonato.

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Los principales equipos que participarán de la Copa Caliente

La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)

La Copa Caliente de la Liga se disputará del 11 de junio al 15 de noviembre y contará con la intervención de clubes de la Liga 1 y la Liga 2. El formato contempla 34 equipos en total, con una distribución en 10 grupos, cuatro de cuatro integrantes y seis de tres, bajo criterios de cercanía geográfica y equilibrio competitivo entre instituciones de primera y segunda división.

El torneo se jugará en 24 ciudades del país, con el objetivo de ampliar la presencia del fútbol profesional en distintas plazas. En ese marco, la fase de grupos tendrá zonas con equipos tradicionales de la máxima categoría y clubes del ascenso, en emparejamientos ya definidos.

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El Grupo A reúne a Alianza Lima, Alianza Atlético, Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci. En el Grupo D figuran Universitario, Atlético Grau y Pirata FC. En el Grupo J aparecen Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y CNI. En el Grupo H se ubican Melgar, CD Moquegua y Bentín Tacna Heroica.

Otras series incluyen el Grupo F, con Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional; y el Grupo I, con Sport Boys, Cantolao y San Martín. El mapa se completa con el Grupo B (Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén), el Grupo C (UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba), el Grupo E (Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas) y el Grupo G (Chankas CYC, Santos FC y Ayacucho FC).

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