La inteligencia artificial conquista a los mayores de 50 años en Perú: cada vez más usan IA para trabajar y emprender

Un anciano con gafas de montura fina y expresión concentrada manipula la pantalla de su smartphone en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la inteligencia artificial (IA) ya no es un fenómeno exclusivo de los jóvenes o de los profesionales vinculados al sector tecnológico. En el Perú, un número creciente de personas mayores de 50 años está incorporando herramientas digitales avanzadas a su vida diaria, impulsando una tendencia que fortalece la llamada economía plateada, un segmento poblacional con cada vez mayor protagonismo en la actividad económica y social del país.

Este cambio ocurre en un escenario marcado por la transformación digital de empresas, negocios y servicios. Mientras la demanda de competencias tecnológicas continúa aumentando, miles de peruanos de más de 50 años buscan capacitarse para aprovechar nuevas oportunidades laborales, potenciar emprendimientos y mantenerse conectados con un entorno cada vez más digitalizado.

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Más peruanos mayores de 50 años se suman al uso de herramientas digitales e inteligencia artificial

Esta imagen ilustra a un señor mayor tomando una fotografía con su teléfono, mostrando la integración de la tercera edad con la tecnología actual. Destaca cómo los smartphones se han convertido en una herramienta esencial para ellos, no solo para la conexión a través de internet y redes sociales, sino también para capturar y compartir momentos importantes de la vida. El abuelo en la foto simboliza la curiosidad y la capacidad de adaptación, independientemente de la edad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El crecimiento del acceso a internet entre los adultos mayores refleja una transformación que hasta hace pocos años parecía lejana. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el uso de internet entre las personas de 60 años a más llegó al 47% durante 2024, registrando un incremento superior a seis puntos porcentuales respecto al año anterior.

Este avance evidencia una mayor familiaridad con plataformas digitales, aplicaciones móviles y herramientas tecnológicas que hoy forman parte de múltiples actividades cotidianas. Desde realizar trámites virtuales hasta participar en cursos online, las personas mayores vienen ampliando su presencia en espacios digitales que anteriormente estaban dominados por generaciones más jóvenes.

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La llegada de la inteligencia artificial ha acelerado este proceso. Actualmente, emprendedores, trabajadores independientes y profesionales con décadas de experiencia empiezan a explorar soluciones basadas en IA para optimizar tareas, generar contenidos, organizar información, mejorar la atención al cliente y fortalecer sus negocios.

La tendencia cobra relevancia en un contexto donde las empresas también incrementan su apuesta por estas tecnologías. De acuerdo con estimaciones recientes, el 95% de las compañías peruanas planea aumentar sus inversiones en inteligencia artificial durante los próximos dos años, una señal de que las habilidades digitales serán cada vez más valoradas en el mercado laboral.

Frente a este escenario, la capacitación tecnológica deja de ser una alternativa opcional para convertirse en una herramienta estratégica. Aprender a utilizar asistentes virtuales, plataformas automatizadas o aplicaciones basadas en IA puede marcar una diferencia significativa para quienes buscan mantenerse competitivos en una economía que evoluciona constantemente.

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Elizabeth Gómez, jefa de proyectos estratégicos de la Universidad del Pacífico, destacó que el debate sobre la inteligencia artificial debe incluir necesariamente a las generaciones mayores.

“Hoy vemos que la experiencia, el criterio y la capacidad de adaptación son enormes ventajas en esta nueva etapa digital. La tecnología no reemplaza la trayectoria; la complementa”, señaló.

La economía plateada gana fuerza mientras crecen las oportunidades de aprendizaje y desarrollo

Una persona mayor de rasgos asiáticos utiliza una tableta digital moderna en un entorno doméstico, con un icono de inteligencia artificial representado como un cerebro digital azul en la pantalla, simbolizando la accesibilidad tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de economía plateada hace referencia al conjunto de actividades económicas vinculadas con las personas mayores de 50 años, un grupo poblacional que adquiere cada vez mayor importancia debido al envejecimiento demográfico y a una expectativa de vida más prolongada.

Lejos de representar una etapa de retiro o desconexión, muchos adultos mayores continúan participando activamente en el mercado laboral, lideran emprendimientos propios o buscan nuevas formas de generar ingresos. En este contexto, la adopción de herramientas digitales se convierte en un factor determinante para aprovechar oportunidades y mantenerse productivos.

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Uno de los principales desafíos identificados por especialistas es garantizar el acceso a programas de formación adecuados para este segmento de la población. Aunque el interés por aprender nuevas tecnologías aumenta, todavía existen barreras relacionadas con la disponibilidad de capacitaciones accesibles y adaptadas a las necesidades de los adultos mayores.

De acuerdo con Gómez, la edad no constituye el principal obstáculo para incorporarse al entorno digital. Más bien, el reto pasa por acercar espacios de aprendizaje que permitan desarrollar habilidades tecnológicas de manera práctica y sencilla.

En respuesta a esta necesidad, distintas iniciativas públicas y privadas vienen promoviendo programas orientados al fortalecimiento de competencias digitales. Estas capacitaciones incluyen desde el uso básico de plataformas virtuales hasta la aplicación de herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la empleabilidad, incrementar la productividad y fortalecer emprendimientos.

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Además del impacto económico, diversos estudios señalan que el aprendizaje tecnológico también puede contribuir al bienestar integral de las personas mayores. Un reciente metaanálisis internacional publicado en la revista Nature Human Behaviour encontró que el uso frecuente de herramientas digitales entre personas mayores de 50 años está asociado con menores niveles de deterioro cognitivo y una mayor conexión social.

La investigación refuerza la idea de que la tecnología puede convertirse en un aliado para promover una longevidad activa, permitiendo que los adultos mayores mantengan vínculos sociales, continúen aprendiendo y participen de manera más dinámica en la sociedad.

La creciente adopción de la inteligencia artificial en Perú, sumada al aumento del acceso a internet y al interés por la capacitación continua, muestra cómo la economía plateada comienza a consolidarse como uno de los segmentos con mayor potencial de desarrollo. La combinación de experiencia profesional, conocimiento acumulado y nuevas habilidades digitales está redefiniendo el papel de los mayores de 50 años en un mercado cada vez más impulsado por la innovación tecnológica.

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