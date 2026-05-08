Filtraron los sueldos de las grandes empresas peruanas: página publicaba puestos exactos y rangos salariales

De acuerdo con el video viral, el sitio exponía datos relacionados con cargos concretos, categorías laborales y rangos salariales referenciales. Foto: composición Infobae Perú

Una página web llamada Salarios Perú ha generado preocupación luego de que publicara rangos salariales de trabajadores de grandes empresas peruanas, incluyendo bancos, compañías de consumo masivo, aseguradoras y firmas del sector retail. Según el contenido difundido, la plataforma mostraba información detallada sobre puestos específicos, niveles jerárquicos y remuneraciones aproximadas.

La situación ha despertado cuestionamientos sobre el origen de la información y posibles riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad de los trabajadores.

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Una plataforma con información de cientos de empresas

La web Salarios Perú habría comenzado publicando información de algunas empresas mineras y entidades bancarias. Sin embargo, hasta tempranas horas del viernes 8 de mayo, mostraba datos de cientos de compañías pertenecientes a distintos sectores económicos.

Entre las industrias mencionadas figuran telecomunicaciones, consumo masivo, seguros y retail. Además de mostrar rangos salariales, la plataforma permitiría filtrar puestos y visualizar cuáles son las posiciones mejor remuneradas dentro de las empresas listadas.

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La plataforma incluía compañías de sectores como telecomunicaciones, seguros, retail y consumo masivo. Además, ofrecía herramientas para buscar cargos específicos y revisar qué puestos concentraban los salarios más altos dentro de cada empresa (Crédito. TikTok/Flavio Gálvez Quintana)

Preocupación por el nivel de detalle de los datos

El principal cuestionamiento está relacionado con el grado de precisión de la información publicada. Según Flavio Galvez Quintana, empresario y creador de contenido en redes sociales, los montos mostrados coincidirían con los salarios reales de algunos trabajadores consultados de manera privada.

También se advierte que la página no solo exhibía el cargo y el rango salarial, sino otros datos complementarios, como las universidades donde estudiaron ciertos profesionales. Esto, según se menciona, podría haber facilitado la identificación de personas mediante plataformas como LinkedIn. El propio portal indica que los datos son obtenidos de manera anónima.

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Ante la difusión de la plataforma, las redes sociales han hecho un llamado a las autoridades especializadas en ciberseguridad para que investiguen el origen de la información publicada y determinen si existió una vulneración de datos.

Página ahora figura como caída

Por algún motivo, ya no se puede acceder a Salarios Perú. Al intentar ingresar a la web, el servidor arroja el error “DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN”. Sin embargo, a través de la Wayback Machine podemos ingresar a una versión de la web de septiembre 5 del 2025 para explorar cómo funcionaba.

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Actualmente, no es posible ingresar a la web Salarios Perú. Foto: captura Google

En dicha versión, la página se presentaba como un portal para “comparar salarios en distintas empresas y puestos”. Además, contaba con un buscador que permitía seleccionar compañías específicas y revisar supuestos rangos salariales asociados a distintos cargos.

La web afirmaba tener más de 1.462 perfiles salariales registrados y mostraba un extenso listado de empresas de sectores como banca, telecomunicaciones, tecnología, consumo masivo, minería, seguros y consultoría. Entre las compañías que aparecían como las “más populares” figuraban Banco de Crédito (BCP), Alicorp, Yape, Culqi, Entel Perú, EY, Credicorp y Rimac Seguros.

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Asimismo, el portal incentivaba a los usuarios a compartir sus remuneraciones de forma anónima bajo el mensaje “¡Contribuye a la transparencia salarial!”. En la sección de preguntas frecuentes, la página sostenía que la información provenía tanto de trabajadores como de áreas de recursos humanos de “las empresas más importantes del país”.

La plataforma también permitía explorar remuneraciones específicas por empresa. En el caso de una empresa que hacía auditorías financieras, por ejemplo, figuraban 42 puestos distintos con salarios mensuales que iban desde S/ 1.264 para posiciones trainee hasta más de S/ 17.825 para cargos senior manager. Entre los perfiles incluidos aparecían consultores, analistas, ingenieros de software, gerentes y especialistas en tecnología y riesgos.

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La web se describía como un espacio para “comparar salarios en distintas empresas y puestos” y permitía buscar compañías para revisar supuestos rangos salariales por cargo. Foto: Wayback Machine

Otro aspecto que llamaba la atención era el nivel de detalle de algunos registros. La web mostraba rangos salariales exactos para determinados puestos, incluyendo diferencias entre áreas internas y niveles jerárquicos, algo que incrementó las dudas sobre el origen de la información expuesta.