Diana de la Peña reafirma su compromiso con la selección peruana: “¿Quién no quisiera venir y representar los colores de tu país?”

Diana de la Peña comentó que vestir los colores de la selección peruana de vóley siempre representa una motivación. Crédito: YouTube Dosis de Voleibol.

Mientras la selección peruana trabaja en la construcción de un nuevo proyecto bajo la dirección de Antonio Rizola, Diana de la Peña se ha consolidado como una de las referentes de un grupo que mantiene intacta la ilusión de devolver al voleibol nacional a los primeros planos. La central de Alianza Lima reafirmó su compromiso con el equipo patrio y aseguró que siempre encontrará una motivación especial al momento de representar al país.

Las declaraciones fueron brindadas en la Videna, donde la preselección nacional realiza sus entrenamientos de cara a una temporada especialmente exigente. Allí, la voleibolista recordó los inicios de su trayectoria y explicó por qué mantiene un vínculo tan especial con la selección.

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“Me motiva muchísimo estar en la selección. Yo inicié mi etapa formativa de vóley y mi primer paso fue selección. No llegué ni a un club directo. Mi primer paso fue la selección”, comentó en diálogo con ‘Dosis de Vóleibol’.

Diana de la Peña no dejó dudas acerca de su compromiso con la selección. Crédito: Instagram Diana de la Peña.

Las palabras de De la Peña adquieren un valor especial debido al momento que atraviesa el combinado nacional. Antonio Rizola ha debido afrontar la ausencia de varias jugadoras importantes en las convocatorias recientes, una situación que ha abierto el debate sobre el compromiso con el equipo patrio y la dificultad de compaginar las exigencias del voleibol profesional con la actividad internacional.

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“Yo estoy agradecida con selección por haberme abierto las puertas de grandes oportunidades que he tenido. Entonces, en realidad siempre me motiva el poder estar en selección”, señaló.

Actualmente, De la Peña forma parte de una generación que busca devolver al voleibol peruano a los primeros planos continentales. Además, dentro de la plantilla mantiene una sana competencia con Gina López por un lugar en el equipo titular, especialmente ante la ausencia de Flavia Montes. Lejos de generar rivalidades, ambas centrales han construido una relación cercana que beneficia el ambiente interno de la selección.

Diana De La Peña se hizo con un lugar en el sexteto titular de Alianza Lima y la selección peruana.

“Yo siempre me reflejo y me veo con la camiseta. El estar orgullosa de representar tus colores te pone algo más. ¿Quién no quisiera venir a jugar lo que más te gusta y representar los colores de tu país?”, expresó.

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El sobresaliente presente de Diana de la Peña

Las declaraciones llegan en uno de los mejores momentos deportivos de la carrera de la central peruana. Durante las últimas temporadas se ha convertido en una pieza fundamental dentro de Alianza Lima, club con el que recientemente alcanzó el tricampeonato nacional bajo la dirección técnica de Facundo Morando.

Su crecimiento también ha tenido un reflejo directo en la selección. En la Copa América 2025 fue una de las jugadoras más destacadas del combinado nacional y contribuyó de manera decisiva a la obtención de la medalla de plata. Su rendimiento individual incluso le permitió recibir el reconocimiento como la segunda mejor central del certamen.

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La tricampeona 'blanquiazul' tuvo un gran gesto con su familia en medio de los festejos por el título de la Liga Peruana de Vóley. (Video: Latina)

Los retos de la selección peruana este 2026

El calendario de la selección peruana presenta desafíos importantes durante la presente temporada. El primero de ellos será la Copa América de Vóley, torneo en el que Perú defenderá el subcampeonato conseguido el año pasado y que además contará con el respaldo del público nacional.

La expectativa por el certamen es elevada y De la Peña no ocultó su entusiasmo por disputar el torneo en territorio peruano. “Ahora la Copa América va a ser acá en casa. Es lo que el hincha peruano quería. Ese coliseo va a reventar”, afirmó.

Posteriormente llegará el reto más complejo del año: el Campeonato Sudamericano. La competencia no solo reunirá a las principales selecciones del continente, sino que además otorgará plazas para futuras competencias de alcance mundial, incluyendo el proceso clasificatorio hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Antonio Rizola es el seleccionador actual de Perú. Crédito: Norceca

Con ese panorama por delante, jugadoras como Diana de la Peña están llamadas a desempeñar un papel determinante. Su rendimiento dentro de la cancha y su compromiso fuera de ella representan valores que Antonio Rizola busca consolidar en una selección que pretende volver a competir de igual a igual con las mejores de Sudamérica.