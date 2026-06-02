Sol peruano se aprecia y le hace frente al dólar, pese a fuerza de la moneda estadounidense

El dólar sube internacionalmente ¿y el sol también? Perú se prepara para su Segunda vuelta electoral mientras el contexto internacional sigue volátil. - Crédito Captura de Andina

El tipo de cambio ha empezado bajando en junio. El dólar culminó la sesión de ayer en S/3,4125, mostrando un leve descenso respecto al cierre previo, y el sol peruano se apreció.

Para la casa de cambio Kambista, este comportamiento respondió a un contexto de recuperación en la fortaleza del dólar global, donde las divisas desarrolladas terminaron con pérdidas, mientras que las monedas regionales culminaron con leves ganancias, lideradas por el peso colombiano (que subió en 2,8%).

Sin embargo, “pese al fortalecimiento del dólar global, el sol peruano logró cerrar la jornada con una ligera apreciación, en línea con el desempeño observado en otras monedas de la región”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Dólar se acerca a S/3,40

El precio del dólar cerró ayer 1 de junio, la primera sesión del nuevo mes, en S/3,4125, retrocediendo 25 puntos con respecto al cierre del día viernes que se situó en S/3,4150.

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“Durante la jornada el dólar estuvo presionado a la baja por oferta de mercado offshore y corporativos locales, llevando a la moneda a un precio min. 3,4100 y max. 3,4280. En el mercado se negociaron 218,6 millones de dólares a un precio promedio de 3.4166. El BCRP colocó Swaps Cambiarios venta por S/499,9 millones a 3 meses”, resumió Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

Así cerró el dólar ayer en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Asimismo, según esta SAB, a nivel global el dólar se mantiene estable dado que los inversores han reducido sus expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año, y algunos analistas contemplan ahora una probabilidad creciente de una nueva subida de tipos si la inflación impulsada por la energía se mantiene elevada.

El mismo Banco Central de Reserva, reveló que del 20 al 27 de mayo, el índice del dólar se incrementó 0,1 por ciento en un contexto en el que las expectativas de inflación en Estados Unidos estarían en 4,8 por ciento anual en mayo. Destaco la apreciación frente al franco suizo (0,1 por ciento) y frente a la libra (0,03 por ciento).

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El sol peruano no sufre el alza del dólar. - Crédito Difusión

Aún habrá incertidumbre

Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, indicó que el entorno internacional continúa con incertidumbre y volatilidad tras nuevas tensiones entre EE.UU., Irán e Israel. De igual manera, hay reportes señalaron una posible suspensión en las negociaciones, escenario que mantiene la cautela en los mercados financieros.

Por otro lado, en el plano local, Huayta señaló que la apreciación del sol respondió parcialmente a la oferta minera en el mercado intercambiario. Añadió que los precios internacionales del cobre subieron alrededor de un 3,0% en la jornada de ayer, cerca de sus máximos históricos en los US$ 6,6 la onza.

Asimismo, el tipo de cambio ya ha abierto con nueva baja en S/3,4079, según reportó Bloomberg esta mañana del 2 de junio. Como se recuerda, la moneda estadounidense cerró con caída a S/3,4125 el 1 de junio, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú. Así, a fines de mayo el valor del dólar con respecto al sol ha ido cayendo.

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