Matemáticas en modo videojuego: universitarios crean Du.Math, inspirado en el clásico Doom

Un estudiante interactúa con Du.Math, el videojuego educativo peruano que transforma el aprendizaje de las matemáticas en una aventura interactiva, mostrando la pantalla con un mensaje de "Ganaste" y una recompensa.

Las matemáticas siguen siendo una de las materias que más dificultades genera en las aulas peruanas. No solo por los resultados de aprendizaje, sino también por el reto de captar la atención de estudiantes que hoy crecen entre pantallas, videojuegos y entornos interactivos.

Un grupo de universitarios peruanos decidió llevar ese lenguaje al aula. Así nació Du.Math, un videojuego educativo que convierte las operaciones matemáticas en parte de una aventura: los escolares deben resolver ejercicios en tiempo real para avanzar de nivel, enfrentar enemigos, superar obstáculos y llegar a un jefe final representado por Pitágoras.

El proyecto llega en medio de resultados preocupantes sobre los aprendizajes escolares en el país. Según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes (ENLA) 2025, solo el 12,8% de estudiantes de quinto de secundaria alcanza los aprendizajes esperados en Matemática, mientras que en Lectura el porcentaje llega al 11,3%. Es decir, cerca de nueve de cada diez escolares culminan la secundaria sin lograr el nivel satisfactorio en estas competencias.

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Un estudiante interactúa con Du.Math, el innovador videojuego educativo creado por universitarios peruanos para mejorar las habilidades matemáticas de escolares a través de una aventura interactiva y divertida.

Aprender matemáticas mientras se avanza de nivel

Du.Math fue desarrollado por Carlos Loaiza, Ali Astete, Alfredo Uman, Brayan Chauca y Eduardo Cussi, estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Continental, en el marco del programa Fellowship, que promueve soluciones tecnológicas con impacto educativo.

El nombre combina una referencia al clásico Doom, videojuego lanzado en 1993, abreviado como “Du”, con “Math”, en alusión a las matemáticas. A partir de esa idea, el equipo creó una experiencia de acción y aventura en la que cada nivel exige resolver retos vinculados a sumas, restas, múltiplos y divisores.

El videojuego está estructurado en tres niveles principales. En cada uno, los jugadores deben resolver problemas matemáticos para seguir avanzando, superar obstáculos y enfrentar enemigos. Una vez completadas esas etapas, llegan al nivel final, donde se enfrentan a Pitágoras, personaje que funciona como jefe del juego y pone a prueba lo aprendido durante la partida.

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Carlos Loaiza, Ali Astete y Alfredo Uman, estudiantes de la Universidad Continental, presentan Du.Math, un videojuego educativo diseñado para hacer el aprendizaje de las matemáticas más interactivo y divertido para escolares peruanos.

Para su desarrollo, los estudiantes utilizaron el motor de videojuegos Godot 4.4, la herramienta Aseprite para el diseño visual y Ableton para la sonorización. La primera versión es compatible con computadoras de escritorio y laptops, y puede descargarse de forma gratuita desde itch.io. También cuenta con una versión que puede jugarse directamente desde una pestaña en Google.

“En nuestro país, donde la desmotivación escolar y los bajos niveles de comprensión en matemáticas son un desafío constante, Du.Math aspira a consolidar esta nueva cultura de aprendizaje digital, donde la tecnología no reemplace al docente, sino que lo potencie, fomentando la creatividad, la colaboración y el pensamiento lógico en los más jóvenes”, sostuvo Carlos Loaiza.

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Jóvenes peruanos interactúan con Du.Math, el videojuego educativo desarrollado para convertir las desafiantes operaciones matemáticas en una emocionante aventura de aprendizaje para escolares, potenciando la motivación en el aula.

Escolares de Cusco probaron el videojuego

La primera versión de Du.Math fue validada con escolares de cuarto a sexto grado de primaria de las instituciones educativas Newton y Guadalupe, en Cusco. Los alumnos resolvieron una prueba de entrada de matemáticas antes de utilizar el videojuego y luego rindieron una nueva evaluación, con mayor nivel de dificultad, después de jugar.

“Antes de que jugaran, respondieron una prueba de entrada de matemáticas”, recordó Loaiza. “Después de jugar, volvieron a responder un examen algo más complejo que el primero y los resultados fueron alentadores”, añadió.

Un profesor supervisa a estudiantes de primaria mientras usan computadoras para jugar Du.Math, un videojuego peruano diseñado para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en las aulas.

Según los creadores, algunos salones pasaron de un promedio general de 7,25 antes de iniciar el juego a 9,35 después de utilizarlo. En otro grado, el avance reportado fue de 6 a 13,38, de acuerdo con las mediciones realizadas por el equipo universitario.

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Aunque se trata de una primera validación, los resultados abren espacio para evaluar el uso de videojuegos como apoyo en el aula. La herramienta no busca reemplazar al docente, sino ofrecer una forma adicional de practicar contenidos matemáticos en un entorno interactivo y con retroalimentación inmediata.

El siguiente proyecto será sobre química

El desarrollo de la primera versión de Du.Math tomó aproximadamente cuatro meses. Sus creadores ya evalúan una segunda versión, con mejoras en la experiencia y nuevos desafíos matemáticos.

Alumnos de primaria del Colegio Particular Guadalupe en Cusco utilizan Du.Math, el videojuego educativo peruano que transforma las operaciones matemáticas en una emocionante aventura para mejorar el aprendizaje.

El equipo también proyecta iniciar Du.Quim, un videojuego educativo vinculado a la química. En esta iniciativa participarán Katia Quinta, Paul Acurio Jara, Alexis Lizarraga y Eliab Zamalloa, también estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Continental.

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Con Du.Math, los estudiantes buscan ampliar las pruebas y sumar nuevos contenidos para medir su alcance como recurso de apoyo en el aprendizaje de matemáticas. La primera versión ya dejó una señal inicial: cuando el ejercicio deja de parecer tarea y se convierte en reto, la atención de los escolares puede cambiar de ritmo.