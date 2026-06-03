Roberto Palacios le da su ‘bendición’ a la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: “A pesar de su edad, sigue haciendo goles”

El exseleccionado afirmó que el atacante mantiene su cuota goleadora pese a la edad y que podría darle al equipo mayor presencia en el área en medio de un momento deportivo adverso

Sporting Cristal atraviesa un momento deportivo adverso, reflejado en su ubicación en la tabla tras seis meses de competencia. Roberto Palacios, identificado con el club, sostuvo que la posible incorporación de Hernán Barcos encajaría con una necesidad inmediata: sumar un atacante con gol.

El exfutbolista insistió en que el equipo requiere decisiones más finas en la selección de jugadores y ajustes urgentes en líneas clave para recuperar su perfil competitivo y luchar por ganar el Clausura y tentar el título nacional a final de la temporada.

La ‘bendición’ de Palacios a Barcos<b> </b>

Roberto Palacios ve en Hernán Barcos una solución inmediata para Sporting Cristal. El ídolo celeste destacó su vigencia goleadora y respaldó una posible incorporación. (FC Cajamarca)

Palacios evitó pronunciarse como si la llegada del atacante ya estuviera cerrada. Remarcó que no vio anuncio formal ni presentación oficial que confirmara la operación y, por ese motivo, prefirió no dar por hecho un acuerdo.

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Consultado sobre si, en caso de concretarse, respaldaría el arribo del delantero, el exseleccionado fue directo: “Sabemos muy bien de la calidad y la capacidad de Hernán Barcos. A pesar de su edad, él sigue haciendo goles y es importante cuando juega”, dijo en el programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. En su lectura, Sporting Cristal necesita un goleador para recuperar presencia en el área y elevar su producción ofensiva.

En la misma línea, añadió que no tendría reparos con ese refuerzo y consideró conveniente que el club apueste por un atacante con ese perfil. “Sería bueno que llegue”, afirmó, y apuntó a su impacto potencial en el frente de ataque: “Sería un elemento fundamental para la parte ahí de ataque de Cristal”.

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El diagnóstico de Palacios partió de un punto concreto: el rendimiento del equipo no se condice con el estándar histórico que, según él, acostumbró al club. En esa comparación, el gol aparece como un recurso indispensable para sostener campañas largas y sortear rachas de resultados adversos. Por eso, vinculó el posible fichaje con una corrección inmediata: aumentar la eficacia en los metros finales.

La crisis deportiva, el recuerdo de 2007 y el foco en inversión y elección de refuerzos

El difícil presente de Sporting Cristal llevó a Palacios a recordar una de las etapas más complejas de su historia. Para él, el problema pasa también por elegir mejor los refuerzos. (Sporting Cristal)

El exvolante describió como preocupante la situación del equipo por su posición actual en el campeonato. Explicó que, por costumbre y por exigencia interna, el club suele verse en la pelea de arriba, y que el presente se aleja de ese patrón.

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Al hablar del contexto, Palacios recordó una etapa compleja que vivió con la camiseta celeste. Trajo a la conversación la campaña de 2007, cuando el equipo atravesó un periodo delicado y se vio comprometido con la permanencia. En su relato, el origen de aquel bache tuvo relación con una merma presupuestal y con una inversión insuficiente para el nivel que el club solía manejar.

El exjugador comparó esa experiencia con lo que observa ahora. Señaló que el problema no pasa solo por gastar más, sino por acertar en el tipo de incorporaciones. “Yo creo que ahora está pasando lo mismo… o sí que están invirtiendo bien, pero no están saliendo a elegir bien a los jugadores que puedan llegar al éxito”, sostuvo, y ligó esa afirmación al desempeño mostrado en el campo.

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Más allá del nombre propio del posible refuerzo en ofensiva, Palacios puso el foco en el armado integral. Desde su perspectiva, la institución debe apuntar a un plantel capaz de competir con continuidad, con piezas que eleven el nivel y que sostengan el funcionamiento del equipo cuando cambien los partidos, los rivales y los contextos.

En esa exigencia incluyó un mensaje hacia quienes conducen el proyecto deportivo: cualquiera sea la administración, dijo, debe presentar cada temporada un plantel con aspiraciones reales y no uno que conviva con la irregularidad. En su visión, los hinchas están habilitados a reclamar cuando el rendimiento no acompaña.

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Mediocampo, defensa y el trabajo del técnico<b> </b>

Para Roberto Palacios, la recuperación de Sporting Cristal pasa por reforzar zonas específicas. El mediocampo y la defensa aparecen como prioridades para volver a competir. (Sporting Cristal)

Al detallar las zonas a corregir, Palacios fue específico. Aseguró que el equipo sufre en el mediocampo y que le falta un futbolista con capacidad para conducir, interpretar el juego y ordenar al resto. “Cristal está padeciendo mucho en el mediocampo. También algunos jugadores, uno especialmente que tenga la inteligencia para poder llevar al equipo y hacerlo jugar”, explicó.

Después trasladó el énfasis a la última línea. Para él, el equipo también requiere ajustes en defensa para recuperar solidez y conformar un bloque más firme. Sostuvo que reforzar esa zona ayudaría a construir un equipo “compacto” con posibilidades de disputar el Clausura con otro respaldo.

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Sobre el trabajo de Zé Ricardo, DT de Cristal, Palacios valoró que el receso pueda servir para implementar ideas con más tiempo. Recordó que llegó a reemplazar a otro técnico con un plantel ya definido, sin margen para moldear piezas desde el inicio. En ese sentido, interpretó que ahora tendría mayor posibilidad de evaluar puestos y solicitar incorporaciones en función de su estilo.

El receso abre una oportunidad para corregir errores acumulados. Palacios considera que el técnico necesita piezas adecuadas para sostener la competencia local e internacional. (Sporting Cristal)

Al referirse a los partidos internacionales, destacó que el equipo logró competir con rivales exigentes. “En la Libertadores ha ido superbién porque ha sabido cómo contrarrestar a equipos importantes”, indicó. Ese desempeño, según su mirada, mostró una capacidad táctica que debe trasladarse con mayor consistencia al torneo local.

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Frente a la idea de que disputar competencias internacionales afecta el rendimiento doméstico, Palacios rechazó esa explicación. Afirmó que un plantel profesional no debe asumir los torneos como distracciones. “Los jugadores tienen que estar concentrados”, subrayó, y defendió la lógica competitiva: se juega para ganar y la participación fuera del país forma parte del premio y de la vidriera para los futbolistas.

En su mensaje hacia la hinchada, el exfutbolista reconoció la molestia por los resultados y por la falta de títulos recientes. Indicó que los aficionados tienen derecho a exigir un equipo competitivo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y sostuvo que esa demanda no debería interpretarse como desestabilización, sino como una reacción proporcional a la historia y a la expectativa del club.

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