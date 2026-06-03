Perú

Melissa Klug feliz por el embarazo de su hija mayor Gianella Marquina: “Dios me ha bendecido”

La empresaria compartió la ecografía en Instagram y aseguró que su familia está “muy feliz”; además, reveló que ya conoce el sexo del bebé, que se anunciará en los próximos días.

Guardar
Google icon
Melissa Klug feliz por el embarazo de su hija mayor Gianella Marquina: “Dios me ha bendecido”
Melissa Klug feliz por el embarazo de su hija mayor Gianella Marquina: “Dios me ha bendecido”

Melissa Klug se mostró feliz por la llegada de un nuevo integrante a su familia tras el anuncio del embarazo de su hija mayor, Gianella Marquina, quien será madre por primera vez. La empresaria chalaca celebró la noticia en redes sociales y aseguró que será abuela por cuarta vez, un momento que describió como una “bendición” y una muestra de que “Dios me ha bendecido”.

El anuncio se hizo público a través de Instagram, donde Marquina compartió imágenes junto a su pareja y la ecografía del bebé. A partir de esa publicación, Klug se sumó a las reacciones y dejó ver el entusiasmo con el que vive esta nueva etapa familiar, además de adelantar que ya conocen el sexo del bebé, aunque ese dato se revelará más adelante.

PUBLICIDAD

El anuncio de Gianella Marquina: “En casita seremos 3”

Gianella Marquina confirmó su embarazo con un mensaje en Instagram en el que explicó que atravesó semanas de emociones mientras guardaba en privado la noticia. En su publicación, señaló que decidió compartir “el secreto” cuando sintió que era el momento adecuado y describió la etapa como un cambio importante para ella y su pareja.

“Después de tantas emociones, nervios y momentos que siempre atesoraré, hoy por fin les comparto nuestro pequeño y más lindo secreto”, escribió. También afirmó: “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”.

PUBLICIDAD

En otro fragmento, la joven abogada contó que durante estos meses vivió una mezcla de sentimientos, desde ilusión hasta temores naturales por la maternidad. “Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses”, expresó.

Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.
Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.

La reacción de Melissa Klug: “Por cuarta vez seré abuela”

La respuesta de Melissa Klug fue inmediata. La empresaria compartió en sus historias de Instagram una de las fotos que publicó su hija, en la que se ve la ecografía del bebé, y escribió un mensaje que resumió su emoción.

Por cuarta vez seré abuela, mi corazón explota a mil. Los amo”, publicó, en un texto breve que concentró el tono del momento y que rápidamente se replicó entre seguidores que la felicitaron por la noticia.

La frase no solo confirmó el conteo familiar —Klug será abuela por cuarta vez—, sino que también marcó la narrativa que ella misma eligió para acompañar el embarazo de su hija: orgullo, alegría y una celebración abierta de la etapa que viene.

La emotiva reacción de Melissa Klug tras anuncio de embarazo de Gianella Marquina. Captura: Ig @melissaklugoficial.
La emotiva reacción de Melissa Klug tras anuncio de embarazo de Gianella Marquina. Captura: Ig @melissaklugoficial.

“Dios me ha bendecido”: la “nona” feliz y el clima en casa

En una conversación posterior al diario Trome, Klug reafirmó que vive el embarazo de Gianella Marquina con entusiasmo y habló de la emoción de volver a ser abuela. “Estoy superfeliz. No sabes la alegría y emoción que siento”, comentó al ser consultada por la noticia.

La empresaria también describió el embarazo como una “bendición” y destacó la vida que su hija ha construido en los últimos años. Según su testimonio, Marquina “ya vive desde hace años con su novio”, terminó su carrera de abogada, ejerce y “es trabajadora”.

Sobre el clima familiar, Klug aseguró que la casa vuelve a llenarse de risas con la presencia de sus nietos. “Ya se sentía un poco grande, pero cuando llegan mis nietos, los hijos de mi Sammy, todo es fiesta. Juegan con Cayetana (su última hija). Dios me ha bendecido”, dijo.

En esa misma línea, se refirió a sí misma como “la ‘nona’ más feliz y sexy del mundo”, y sostuvo que una mujer “nunca debe descuidarse”, en un comentario que mantuvo el tono ligero con el que suele presentarse ante el público.

Melissa Klug afirmó que en casa ya conocen el sexo del bebé, aunque no lo reveló. “Sí, ya lo sabemos. En estos días ella lo revelará”, adelantó, sin dar más detalles.

Sobre el tiempo de gestación, indicó que Gianella Marquina tiene “como tres” meses de embarazo. “En casa estamos muy felices”, añadió.

Melissa Klug celebra el embarazo de Gianella Marquina con ella y su pareja, mirando ecografías. Se aprecian ropa de bebé y flores en la mesa.
Melissa Klug comparte un emotivo momento con su hija Gianella Marquina y su pareja, celebrando la noticia de un nuevo nieto mientras miran las ecografías y un atuendo de bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samahara Lobatón desconoce embarazo de su hermana

Otro detalle que llamó la atención fue la mención a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, debido a su participación en La Granja VIP. Consultada sobre si su hija ya sabía del embarazo de su hermana, Klug respondió: “No, porque está encerrada en ‘La granja’”.

La respuesta abrió la expectativa sobre cómo se enterará Samahara del anuncio y cuándo se pronunciará, considerando que la noticia se conoció públicamente y que la familia ya la celebra en redes sociales.

Temas Relacionados

Melissa KlugGianella Marquinaperu-entretenimiento

Más Noticias

Si eres miembro de mesa, esta es la hora exacta a la que debes presentarte el 7 de junio

La ONPE recordó que el ingreso temprano permite instalar el material, identificar a los votantes y cerrar el conteo con actas completas en la segunda vuelta de este domingo

Si eres miembro de mesa, esta es la hora exacta a la que debes presentarte el 7 de junio

Matemáticas en modo videojuego: universitarios crean Du.Math, inspirado en el clásico Doom

El juego educativo mezcla aventura, enemigos y desafíos en tiempo real para reforzar sumas, restas, múltiplos y divisores. La propuesta es gratuita y fue probada con escolares de primaria en Cusco.

Matemáticas en modo videojuego: universitarios crean Du.Math, inspirado en el clásico Doom

La inteligencia artificial conquista a los mayores de 50 años en Perú: cada vez más usan IA para trabajar y emprender

El uso de internet entre los peruanos de 60 años a más alcanzó el 47% en 2024, mientras crecen las capacitaciones digitales orientadas a mejorar la empleabilidad, la productividad y los negocios propios

La inteligencia artificial conquista a los mayores de 50 años en Perú: cada vez más usan IA para trabajar y emprender

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

El candidato de Juntos por el Perú participó en un encuentro con allegados de las víctimas de la represión en Juliaca, donde recibió demandas de justicia y respaldo a sus compromisos, mientras la postulante de Fuerza Popular optó por enviar un mensaje grabado a sus seguidores en la región

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Asaltan a cobradores de “gota a gota” en Piura: delincuentes armados les robaron celulares, cascos y hasta los zapato

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que delincuentes despojaron de sus pertenencias a los cobradores

Asaltan a cobradores de “gota a gota” en Piura: delincuentes armados les robaron celulares, cascos y hasta los zapato
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Renuncia presidente de EsSalud y nombran a Juan Vidal Rodríguez como reemplazo: fue candidato al Congreso en 2021 por APP

Roberto Sánchez exige a la MML que reconsidere la negativa a su mitin en el centro de Lima: “Actuaremos con firmeza”

Mincetur: José Reyes renuncia al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tras controversia en el Congreso

Fuerza Popular tiene “los brazos abiertos” para recibir a José Jerí, afirma congresista fujimorista

ENTRETENIMIENTO

Cultura Profética en Lima 2026: fecha, lugar y preventa para su concierto en Costa 21

Cultura Profética en Lima 2026: fecha, lugar y preventa para su concierto en Costa 21

Gisela Ponce de León y Marco Zunino encabezan ‘Casi Normales Inmersivo’, el fenómeno de Broadway llega a Lima

Pamela López acusa a Samahara Lobatón de “fijación” con Paul Michael y estalla discusión en La Granja VIP

Karla Tarazona contrató al mismo wedding planner que organizó su boda con Rafael Fernández

“Gracias a mí están casándose”, el inesperado comentario de Mary Moncada ante la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

DEPORTES

Bassco Soyer se hizo de su primer título en Portugal: se coronó campeón de la Liga Revelação con Gil Vicente

Bassco Soyer se hizo de su primer título en Portugal: se coronó campeón de la Liga Revelação con Gil Vicente

Santiago Ormeño expresa su genuino deseo de resurgir futbolísticamente: “Callaré muchas bocas, guarden este mensaje”

A qué hora juega Perú vs Haití: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Nicolás Baena se despide en individuales, pero avanza a cuartos de final en dobles de Roland Garros junior

Agente de ‘Tunche’ Rivera descarta ruptura con Universitario y deja en suspenso su futuro: “A mí me gustaría que se quede”