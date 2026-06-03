Melissa Klug feliz por el embarazo de su hija mayor Gianella Marquina: “Dios me ha bendecido”

Melissa Klug se mostró feliz por la llegada de un nuevo integrante a su familia tras el anuncio del embarazo de su hija mayor, Gianella Marquina, quien será madre por primera vez. La empresaria chalaca celebró la noticia en redes sociales y aseguró que será abuela por cuarta vez, un momento que describió como una “bendición” y una muestra de que “Dios me ha bendecido”.

El anuncio se hizo público a través de Instagram, donde Marquina compartió imágenes junto a su pareja y la ecografía del bebé. A partir de esa publicación, Klug se sumó a las reacciones y dejó ver el entusiasmo con el que vive esta nueva etapa familiar, además de adelantar que ya conocen el sexo del bebé, aunque ese dato se revelará más adelante.

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El anuncio de Gianella Marquina: “En casita seremos 3”

Gianella Marquina confirmó su embarazo con un mensaje en Instagram en el que explicó que atravesó semanas de emociones mientras guardaba en privado la noticia. En su publicación, señaló que decidió compartir “el secreto” cuando sintió que era el momento adecuado y describió la etapa como un cambio importante para ella y su pareja.

“Después de tantas emociones, nervios y momentos que siempre atesoraré, hoy por fin les comparto nuestro pequeño y más lindo secreto”, escribió. También afirmó: “Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé”.

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En otro fragmento, la joven abogada contó que durante estos meses vivió una mezcla de sentimientos, desde ilusión hasta temores naturales por la maternidad. “Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses”, expresó.

Melissa Klug será abuela nuevamente: su hija Gianella Marquina confirma embarazo. Captura: IG @gianemarquina.

La reacción de Melissa Klug: “Por cuarta vez seré abuela”

La respuesta de Melissa Klug fue inmediata. La empresaria compartió en sus historias de Instagram una de las fotos que publicó su hija, en la que se ve la ecografía del bebé, y escribió un mensaje que resumió su emoción.

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“Por cuarta vez seré abuela, mi corazón explota a mil. Los amo”, publicó, en un texto breve que concentró el tono del momento y que rápidamente se replicó entre seguidores que la felicitaron por la noticia.

La frase no solo confirmó el conteo familiar —Klug será abuela por cuarta vez—, sino que también marcó la narrativa que ella misma eligió para acompañar el embarazo de su hija: orgullo, alegría y una celebración abierta de la etapa que viene.

La emotiva reacción de Melissa Klug tras anuncio de embarazo de Gianella Marquina. Captura: Ig @melissaklugoficial.

“Dios me ha bendecido”: la “nona” feliz y el clima en casa

En una conversación posterior al diario Trome, Klug reafirmó que vive el embarazo de Gianella Marquina con entusiasmo y habló de la emoción de volver a ser abuela. “Estoy superfeliz. No sabes la alegría y emoción que siento”, comentó al ser consultada por la noticia.

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La empresaria también describió el embarazo como una “bendición” y destacó la vida que su hija ha construido en los últimos años. Según su testimonio, Marquina “ya vive desde hace años con su novio”, terminó su carrera de abogada, ejerce y “es trabajadora”.

Sobre el clima familiar, Klug aseguró que la casa vuelve a llenarse de risas con la presencia de sus nietos. “Ya se sentía un poco grande, pero cuando llegan mis nietos, los hijos de mi Sammy, todo es fiesta. Juegan con Cayetana (su última hija). Dios me ha bendecido”, dijo.

En esa misma línea, se refirió a sí misma como “la ‘nona’ más feliz y sexy del mundo”, y sostuvo que una mujer “nunca debe descuidarse”, en un comentario que mantuvo el tono ligero con el que suele presentarse ante el público.

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Melissa Klug afirmó que en casa ya conocen el sexo del bebé, aunque no lo reveló. “Sí, ya lo sabemos. En estos días ella lo revelará”, adelantó, sin dar más detalles.

Sobre el tiempo de gestación, indicó que Gianella Marquina tiene “como tres” meses de embarazo. “En casa estamos muy felices”, añadió.

Melissa Klug comparte un emotivo momento con su hija Gianella Marquina y su pareja, celebrando la noticia de un nuevo nieto mientras miran las ecografías y un atuendo de bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samahara Lobatón desconoce embarazo de su hermana

Otro detalle que llamó la atención fue la mención a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, debido a su participación en La Granja VIP. Consultada sobre si su hija ya sabía del embarazo de su hermana, Klug respondió: “No, porque está encerrada en ‘La granja’”.

La respuesta abrió la expectativa sobre cómo se enterará Samahara del anuncio y cuándo se pronunciará, considerando que la noticia se conoció públicamente y que la familia ya la celebra en redes sociales.

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