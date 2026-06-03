Perú

Fenómeno El Niño entra a fase de intensidad moderada: Enfen alerta por temperaturas altas y prolongación del fenómeno hasta 2027

El comité multisectorial confirma el inicio de la etapa de intensidad moderada del Fenómeno de El Niño, con temperaturas del mar y del aire por encima de lo normal y monitoreo quincenal ante posibles cambios

Guardar
Google icon
Indeci anunció la fecha en que empezarían las lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)
Indeci anunció la fecha en que empezarían las lluvias por el Fenómeno El Niño. (Foto: Andina)

El Fenómeno de El Niño en el litoral peruano ingresó oficialmente a una fase de intensidad moderada, según confirmó el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen).

El vocero del comité multisectorial, Luis Vásquez, explicó en diálogo con la Agencia Andina que este escenario se mantendría al menos hasta agosto, impulsado por el calentamiento del mar y la llegada de nuevas ondas Kelvin cálidas.

De acuerdo con el Enfen, el arribo de la primera de estas ondas y la debilidad de los vientos costeros han favorecido la permanencia de aguas cálidas frente a la costa del Perú.

PUBLICIDAD

Este fenómeno genera temperaturas inusualmente elevadas para la temporada de otoño e invierno, tanto en el aire como en el océano Pacífico. Vásquez detalló que el invierno 2026 se presentaría más cálido de lo habitual, debido al calentamiento persistente del mar.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) detectó anomalías térmicas de hasta siete grados por encima de lo normal en la capa subsuperficial marina, especialmente frente a la costa norte, en la zona de Paita.

En superficie, se mantienen sectores con anomalías cercanas a cuatro grados sobre el promedio. Imarpe también reportó diferencias en el calentamiento a distintas profundidades y zonas, asociadas a la interacción de vientos, corrientes marinas y la geografía costera.

PUBLICIDAD

El informe técnico señala que, entre Chimbote y Chicama, se registraron temperaturas de 2 °C a 3 °C por encima de lo normal sobre los 80 metros de profundidad. Frente a Paita y Chicama, las anomalías térmicas alcanzaron hasta 8 °C en algunos sectores, con variaciones de 1 °C a 4 °C en capas más profundas.

Calle en Lima con personas protegiéndose del sol intenso; sombrillas y periódicos. Un cartel digital muestra 32°C. Edificios, carretera y mar visible al fondo.
Residentes de Lima enfrentan temperaturas de 32°C con sombrillas y abanicos en el malecón de Miraflores, sufriendo la intensa ola de calor durante el Fenómeno del Niño Costero que azota la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más ondas Kelvin y monitoreo constante

El Enfen adelantó que, durante junio, se prevé el arribo de una o dos ondas Kelvin cálidas adicionales, lo que mantendrá las temperaturas elevadas en la franja costera. También se espera la llegada de una onda Kelvin fría entre junio y julio, que podría atenuar parcialmente el calentamiento, aunque sin retornar a condiciones neutras. Según Vásquez, el trimestre junio-julio-agosto no presentaría lluvias intensas ni eventos extremos, debido a la temporada seca predominante en el país.

El último comunicado del Enfen mantiene la proyección de que el Fenómeno de El Niño costero continuará hasta febrero de 2027, aunque la magnitud moderada solo está prevista hasta agosto. La evolución dependerá también del desarrollo del llamado El Niño global, monitoreado por organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial.

Las estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indican que la costa peruana mantendrá temperaturas por encima de sus valores normales, al menos hasta la quincena de junio.

En el norte, las máximas previstas se ubican entre 31 °C y 37 °C para Piura y Tumbes, mientras que en Lima Metropolitana y la costa central se esperan registros elevados para esta época del año.

El Enfen informó que el monitoreo del fenómeno se actualiza cada 15 días, con base en modelos científicos nacionales e internacionales y el análisis de especialistas. La entidad recomienda a la población y a las autoridades seguir los reportes oficiales y prepararse ante la variabilidad de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoEnfenAltas temperaturasperu-noticiascosta peruana

Más Noticias

Si eres miembro de mesa, esta es la hora exacta a la que debes presentarte el 7 de junio

La ONPE recordó que el ingreso temprano permite instalar el material, identificar a los votantes y cerrar el conteo con actas completas en la segunda vuelta de este domingo

Si eres miembro de mesa, esta es la hora exacta a la que debes presentarte el 7 de junio

Matemáticas en modo videojuego: universitarios crean Du.Math, inspirado en el clásico Doom

El juego educativo mezcla aventura, enemigos y desafíos en tiempo real para reforzar sumas, restas, múltiplos y divisores. La propuesta es gratuita y fue probada con escolares de primaria en Cusco.

Matemáticas en modo videojuego: universitarios crean Du.Math, inspirado en el clásico Doom

La inteligencia artificial conquista a los mayores de 50 años en Perú: cada vez más usan IA para trabajar y emprender

El uso de internet entre los peruanos de 60 años a más alcanzó el 47% en 2024, mientras crecen las capacitaciones digitales orientadas a mejorar la empleabilidad, la productividad y los negocios propios

La inteligencia artificial conquista a los mayores de 50 años en Perú: cada vez más usan IA para trabajar y emprender

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

El candidato de Juntos por el Perú participó en un encuentro con allegados de las víctimas de la represión en Juliaca, donde recibió demandas de justicia y respaldo a sus compromisos, mientras la postulante de Fuerza Popular optó por enviar un mensaje grabado a sus seguidores en la región

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Asaltan a cobradores de “gota a gota” en Piura: delincuentes armados les robaron celulares, cascos y hasta los zapato

El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que delincuentes despojaron de sus pertenencias a los cobradores

Asaltan a cobradores de “gota a gota” en Piura: delincuentes armados les robaron celulares, cascos y hasta los zapato
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Roberto Sánchez visita Puno, a diferencia de Keiko Fujimori, y se reúne con familiares de fallecidos en protestas

Renuncia presidente de EsSalud y nombran a Juan Vidal Rodríguez como reemplazo: fue candidato al Congreso en 2021 por APP

Roberto Sánchez exige a la MML que reconsidere la negativa a su mitin en el centro de Lima: “Actuaremos con firmeza”

Mincetur: José Reyes renuncia al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tras controversia en el Congreso

Fuerza Popular tiene “los brazos abiertos” para recibir a José Jerí, afirma congresista fujimorista

ENTRETENIMIENTO

Cultura Profética en Lima 2026: fecha, lugar y preventa para su concierto en Costa 21

Cultura Profética en Lima 2026: fecha, lugar y preventa para su concierto en Costa 21

Gisela Ponce de León y Marco Zunino encabezan ‘Casi Normales Inmersivo’, el fenómeno de Broadway llega a Lima

Pamela López acusa a Samahara Lobatón de “fijación” con Paul Michael y estalla discusión en La Granja VIP

Karla Tarazona contrató al mismo wedding planner que organizó su boda con Rafael Fernández

“Gracias a mí están casándose”, el inesperado comentario de Mary Moncada ante la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

DEPORTES

Bassco Soyer se hizo de su primer título en Portugal: se coronó campeón de la Liga Revelação con Gil Vicente

Bassco Soyer se hizo de su primer título en Portugal: se coronó campeón de la Liga Revelação con Gil Vicente

Santiago Ormeño expresa su genuino deseo de resurgir futbolísticamente: “Callaré muchas bocas, guarden este mensaje”

A qué hora juega Perú vs Haití: partido amistoso en Miami por fecha FIFA 2026

Nicolás Baena se despide en individuales, pero avanza a cuartos de final en dobles de Roland Garros junior

Agente de ‘Tunche’ Rivera descarta ruptura con Universitario y deja en suspenso su futuro: “A mí me gustaría que se quede”