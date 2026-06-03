Fenómeno El Niño entra a fase de intensidad moderada: Enfen alerta por temperaturas altas y prolongación del fenómeno hasta 2027

El Fenómeno de El Niño en el litoral peruano ingresó oficialmente a una fase de intensidad moderada, según confirmó el Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño (Enfen).
El vocero del comité multisectorial, Luis Vásquez, explicó en diálogo con la Agencia Andina que este escenario se mantendría al menos hasta agosto, impulsado por el calentamiento del mar y la llegada de nuevas ondas Kelvin cálidas.
De acuerdo con el Enfen, el arribo de la primera de estas ondas y la debilidad de los vientos costeros han favorecido la permanencia de aguas cálidas frente a la costa del Perú.
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Este fenómeno genera temperaturas inusualmente elevadas para la temporada de otoño e invierno, tanto en el aire como en el océano Pacífico. Vásquez detalló que el invierno 2026 se presentaría más cálido de lo habitual, debido al calentamiento persistente del mar.
El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) detectó anomalías térmicas de hasta siete grados por encima de lo normal en la capa subsuperficial marina, especialmente frente a la costa norte, en la zona de Paita.
En superficie, se mantienen sectores con anomalías cercanas a cuatro grados sobre el promedio. Imarpe también reportó diferencias en el calentamiento a distintas profundidades y zonas, asociadas a la interacción de vientos, corrientes marinas y la geografía costera.
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El informe técnico señala que, entre Chimbote y Chicama, se registraron temperaturas de 2 °C a 3 °C por encima de lo normal sobre los 80 metros de profundidad. Frente a Paita y Chicama, las anomalías térmicas alcanzaron hasta 8 °C en algunos sectores, con variaciones de 1 °C a 4 °C en capas más profundas.
Más ondas Kelvin y monitoreo constante
El Enfen adelantó que, durante junio, se prevé el arribo de una o dos ondas Kelvin cálidas adicionales, lo que mantendrá las temperaturas elevadas en la franja costera. También se espera la llegada de una onda Kelvin fría entre junio y julio, que podría atenuar parcialmente el calentamiento, aunque sin retornar a condiciones neutras. Según Vásquez, el trimestre junio-julio-agosto no presentaría lluvias intensas ni eventos extremos, debido a la temporada seca predominante en el país.
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El último comunicado del Enfen mantiene la proyección de que el Fenómeno de El Niño costero continuará hasta febrero de 2027, aunque la magnitud moderada solo está prevista hasta agosto. La evolución dependerá también del desarrollo del llamado El Niño global, monitoreado por organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial.
Las estimaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indican que la costa peruana mantendrá temperaturas por encima de sus valores normales, al menos hasta la quincena de junio.
En el norte, las máximas previstas se ubican entre 31 °C y 37 °C para Piura y Tumbes, mientras que en Lima Metropolitana y la costa central se esperan registros elevados para esta época del año.
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El Enfen informó que el monitoreo del fenómeno se actualiza cada 15 días, con base en modelos científicos nacionales e internacionales y el análisis de especialistas. La entidad recomienda a la población y a las autoridades seguir los reportes oficiales y prepararse ante la variabilidad de las condiciones oceánicas y atmosféricas.
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