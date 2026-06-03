Perú

Semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados y uno de ellos deja el reality hoy por votos del público

El próximo 13 de junio será la gran final del primer reality de convivencia hecho en Perú. Solo 6 llegarán a la final

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Montaje horizontal muestra a cuatro personas sonrientes (tres mujeres y un hombre) en marcos individuales con fondo estelar. Arriba se lee 'NOMINADOS' y el logo de 'La Granja VIP'.
Cuatro concursantes son anunciados como los nominados de la semana en el reality show La Granja VIP, sus rostros sonrientes se muestran en un montaje con fondo estelar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Granja VIP está en su recta final y atraviesa sus jornadas más intensas. Los participantes ya se encuentran en la etapa de todos contra todos, una fase determinante donde cada uno debe buscar su permanencia para llegar a la semana final y disputar el premio de 100 mil soles. La competencia ha elevado su nivel de exigencia, pues a medida que se acerca el desenlace, las estrategias y alianzas se han vuelto cruciales para garantizar un lugar en la última instancia.

Durante los últimos días, las reglas de juego han sufrido modificaciones significativas. Esta semana, a diferencia de las anteriores, habrá dos eliminados: uno será elegido hoy miércoles y el segundo el sábado. Esta decisión representa un giro inesperado en la dinámica tradicional del reality, donde las expulsiones solían ocurrir solo los fines de semana. Ahora, los concursantes deben adaptarse rápidamente a un calendario más exigente y a una presión extra por mantenerse en competencia.

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Póster de la 'Gala de Eliminación' de 'La Granja VIP' para el 3 de junio, mostrando texto informativo y un cerdo animado con gafas de sol
Este miércoles 3 de junio se celebra la gala de eliminación de La Granja VIP, donde los cuatro nominados se enfrentan a la votación del público para decidir quién abandona el reality.

Las nominaciones también han cambiado de formato. Cada participante tuvo la opción de nominar a dos compañeros y, tras la votación, quienes recibieron la mayor cantidad de votos pasaron directamente a la temida placa. La noche del 2 de junio resultó clave para definir el futuro de varios integrantes.

El conocido team reales decidió nominar en bloque a Samahara Lobatón, mientras que Shirley Arica quedó fuera de peligro al contar con inmunidad por su rol de capataz. Como parte de la estrategia, el segundo voto fue disperso: los jugadores se nominaron entre sí, sumando un punto cada uno. Esta táctica dejó la responsabilidad de la decisión final en el grupo denominado ’las Víboras‘, que ha ganado protagonismo en las últimas semanas.

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De este modo, tras las nominaciones, la placa quedó conformada por Samahara Lobatón, Shirley Arica, Gabriela Herrera, Paul Michael y Mónica Torres. La definición de quién abandona la competencia recae, exclusivamente, en manos del público. Esta noche, la audiencia será la encargada de votar por su favorito, y el concursante que reciba menos apoyo terminará dejando la granja. Solo seis concursantes podrán acceder a la tan esperada final que se celebrará la próxima semana.

Póster de 'La Granja VIP' con el logo, un gallo animado con gafas de sol, cuatro fotos de concursantes (tres mujeres, un hombre) y texto invitando a votar en línea
Los cuatro participantes nominados a la semifinal de La Granja VIP posan esperando los votos del público que decidirán su permanencia en el popular reality de Panamericana Televisión.

¿Cómo votar por tu favorito?

El futuro de los nominados está estrictamente ligado al voto del público, un mecanismo que otorga un papel protagónico a la audiencia. Para respaldar a un concursante, los interesados deben ingresar a la plataforma digital oficial de La Granja VIP y completar el proceso de registro.

Cada usuario registrado tiene derecho a emitir hasta 10 votos diarios sin costo, que pueden ser destinados a un solo participante o repartidos entre los distintos nominados, según la preferencia de cada espectador.

En los últimos tiempos, la producción del programa ha ampliado las posibilidades de participación al ofrecer diferentes membresías con incentivos adicionales. Entre ellas destacan dos modalidades principales:

  • Membresía “Granjero” (S/ 4,99 semanales): permite acceder a 100 votos extra, una oportunidad de participar en el sorteo especial de la semana y disfrutar de dos clips inéditos diarios durante el periodo de suscripción.
  • Membresía “Capataz” (S/ 10 semanales): brinda acceso a la señal de YouTube 24/740 votos gratuitos repartidos en 10 diarios durante cuatro días, 200 votos adicionales, dos oportunidades para el sorteo especial y seis clips inéditos diarios.
El sistema de membresía para obtener más votos en la ‘La Granja VIP’
El sistema de membresía para obtener más votos en la ‘La Granja VIP’

El sistema de votos múltiples y la posibilidad de adquirir membresías pagas han ampliado las vías de participación y mantienen el suspenso hasta el último minuto. La eliminación de hoy marca un cambio en la dinámica habitual del reality y definirá el grupo de finalistas que competirán por el premio mayor.

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