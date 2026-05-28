Perú

Julio Velarde y su crítica a la ilusión de los commodities: “Los países no se construyen solo con recursos naturales ni con precios altos”

El jefe del Banco Central de Perú fue muy enfático al asegurar que los altos ciclos de precios de los metales no deben distraer los objetivos de industrialización del país

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Julio Velarde y el BCRP: por qué su continuidad vuelve a marcar el debate político en elecciones. (Foto: Agencia Andina)
Julio Velarde y el BCRP: por qué su continuidad vuelve a marcar el debate político en elecciones. (Foto: Agencia Andina)

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), subrayó la importancia de la estabilidad macroeconómica, el desarrollo institucional y el rol de la industria nacional en la trayectoria económica del país, durante la presentación del Libro histórico por los 130 años de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Al recordar los orígenes de la SNI, Velarde resaltó su nacimiento en un contexto nacional crítico: “La SNI nació en un momento de reconstrucción, un momento duro”.

En ese sentido, remarcó que “los países no se construyen solo con recursos naturales ni con precios altos, sino con instituciones, información, reglas, infraestructura y coordinación entre el Estado y el sector privado”.

Para el titular del BCRP, la SNI fue clave desde sus primeros años, al reunir empresarios, producir información y promover el diálogo sobre la producción, la inversión y la modernización del país.

Julio Velarde - SNI
La presentación del libro por los 130 años de la Sociedad Nacional de Industrias resaltó la importancia de la industria peruana en el desarrollo nacional. Créditos: SNI

Instituciones y reglas claras, pilares del crecimiento sostenido

Velarde enfatizó que el desarrollo económico real requiere la interacción permanente entre el sector privado y el Estado.

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“Las empresas solo prosperan y dan más rendimiento en los países que también funcionan, que un país solo se moderniza de verdad cuando el sector privado invierte, innova, asume riesgos y trabaja dentro de un marco institucional estable”, afirmó.

El presidente del BCRP destacó la función de la SNI como articuladora entre el sector productivo, el Estado y las regiones, así como su aporte en la formación técnica a través de SENATI, que “ha formado a más de 500.000 egresados en 80 carreras. Esta cifra expresa la conexión entre empresa, aprendizaje y empleabilidad”.

Banco Central de Reserva - BCR
El titular del BCRP afirmó que la estabilidad macroeconómica permite que las empresas planifiquen, inviertan y compitan en el mercado peruano.

Estabilidad macroeconómica y confianza, condiciones para invertir

Junto a Velarde, participaron en la mesa de honor Felipe James Callao, presidente de la SNI; Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio; y Alejandro Daly Arbulú, director de la Sociedad Nacional de Industrias.

Desde la perspectiva del BCR, el banquero remarcó que “la estabilidad macroeconómica, el control de inflación, la disciplina fiscal y la confianza son condiciones concretas para que una empresa pueda planificar, endeudarse, contratar trabajadores, invertir en maquinaria y competir”.

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Explicó que sin estabilidad, la industria pierde horizonte y no hay posibilidad de inversión productiva a largo plazo. “Sin estabilidad, la industria pierde horizonte, sin horizonte no hay inversión productiva, de largo plazo”, puntualizó.

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Velarde resaltó el rol clave de SENATI al formar más de 500.000 egresados en 80 carreras técnicas para el sector productivo. Créditos: SNI

La industria, pieza clave en la reconstrucción y modernización del país

El titular del BCRP repasó cifras históricas para dimensionar el aporte de la industria al crecimiento económico: entre 1922 y 2025, la manufactura peruana creció a un promedio anual de 3,6 %, y la década de 1950 marcó el mayor dinamismo con un crecimiento anual de 7,2 %.

Durante los años de auge de los commodities, la industria manufacturera incluso superó el crecimiento del producto interno. Velarde recordó que, tras la crisis de los años ochenta y las reformas estructurales de los noventa, la industria volvió a consolidarse como un sector indispensable para la inversión y el desarrollo.

El presidente del BCRP concluyó que “producir también es construir país, que el desarrollo solo se sostiene cuando la iniciativa privada, la estabilidad económica y las instituciones trabajan en una dirección”.

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