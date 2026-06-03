Perú

“Gran banco minero” de Juntos por el Perú podría comprar oro ilegal y postura en inversión privada resta confianza, advierte IPE

Además de evaluar las propuestas económicas, los especialistas advirtieron que el próximo gobierno enfrentará retos como la inseguridad ciudadana, las economías ilegales y las restricciones fiscales

Guardar
Google icon
“El Estado va a terminar comprando oro ilegal”: IPE cuestiona propuesta de banco minero planteada por Roberto Sánchez. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)
“El Estado va a terminar comprando oro ilegal”: IPE cuestiona propuesta de banco minero planteada por Roberto Sánchez. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó las principales propuestas de gobierno de los candidatos presidenciales y advirtió que persisten diferencias marcadas respecto al papel de la inversión privada en la economía. Durante el seminario virtual “Antes de votar: propuestas, riesgos y prioridades”, especialistas evaluaron los posibles efectos de las medidas planteadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú sobre el crecimiento económico, el empleo y la institucionalidad del país.

En el evento participaron Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; y Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas. Los expositores coincidieron en que la próxima administración enfrentará importantes desafíos relacionados con la recuperación económica, la pobreza, la inseguridad ciudadana y el deterioro institucional.

PUBLICIDAD

Asimismo, señalaron que el margen de acción del futuro gobierno estará condicionado por restricciones fiscales y la necesidad de recuperar la confianza para impulsar la inversión y el crecimiento. En ese contexto, analizaron las diferencias existentes entre las propuestas económicas de ambas organizaciones políticas.

MEF destaca recuperación económica y crecimiento sostenido de la inversión en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
MEF destaca recuperación económica y crecimiento sostenido de la inversión en el Perú. (Foto: Agencia Andina)

Diferencias sobre el rol de la inversión privada

Durante su presentación, Carlos Gallardo sostuvo que la principal distancia entre los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se encuentra en la visión que mantienen respecto a la inversión privada. Según indicó, Fuerza Popular la considera un elemento central para promover el desarrollo económico, generar empleo y reducir los niveles de pobreza.

PUBLICIDAD

En contraste, señaló que el nuevo plan de gobierno de Juntos por el Perú continúa planteando una mayor participación del Estado en la economía y mantiene propuestas que podrían afectar la seguridad jurídica. Aunque reconoció que algunas iniciativas contenidas en versiones anteriores fueron modificadas o retiradas, consideró que subsisten planteamientos relacionados con la revisión del régimen económico de la Constitución, la renegociación de contratos y cambios en el sistema de concesiones.

“No hay una moderación en cuanto a inversión privada”, afirmó Gallardo durante el seminario. En esa línea, sostuvo que diversas propuestas continúan generando preocupación debido a sus posibles efectos sobre las decisiones de inversión y la confianza empresarial.
Inversión privada en Perú. (Foto: El Peruano)
Inversión privada en Perú. (Foto: El Peruano)

Critica al “gran banco minero”

Gallardo también se refirió a la propuesta de crear un “gran banco minero” destinado a la compra estatal de oro, iniciativa que, según recordó, fue mencionada por el candidato presidencial Roberto Sánchez tras el debate electoral. El economista señaló que una medida de esa naturaleza podría generar riesgos vinculados a la comercialización de mineral de origen ilegal.

“El Estado va a terminar comprando oro ilegal”, advirtió al comentar la propuesta. Asimismo, recordó que versiones previas de los planteamientos de Juntos por el Perú incluían medidas orientadas a ampliar la participación estatal en actividades vinculadas al sector minero.

Durante su exposición, el representante del IPE también expresó preocupación por algunas propuestas laborales y sociales. Como ejemplo mencionó el planteamiento de elevar la remuneración mínima a S/1.500, señalando que podría beneficiar a una parte reducida de trabajadores formales, pero generar efectos adversos sobre los procesos de formalización laboral.

Minería ilegal de oro impulsa la pérdida forestal en la Amazonía peruana. Composición Infobae Perú.
Minería ilegal de oro impulsa la pérdida forestal en la Amazonía peruana. Composición Infobae Perú.

Institucionalidad y financiamiento de promesas

Por su parte, Roxana Barrantes destacó que la institucionalidad constituye un factor fundamental para promover la inversión privada y sostener el crecimiento económico. En ese sentido, remarcó la importancia del respeto al Estado de derecho, la independencia de poderes y la seguridad jurídica como condiciones necesarias para atraer capitales y generar confianza.

La especialista también llamó la atención sobre la falta de claridad respecto a la forma en que se financiarían diversas propuestas planteadas durante la campaña electoral. “Ninguno deja claro cómo va a financiar esa mayor presencia del Estado”, señaló durante el encuentro organizado por el IPE.

En la misma línea, Luis Miguel Castilla sostuvo que el debate no debe concentrarse únicamente en los ofrecimientos de campaña, sino también en la capacidad real del próximo gobierno para ejecutar sus propuestas. Además, expresó preocupación por iniciativas orientadas a modificar el régimen económico vigente y ampliar significativamente la participación empresarial del Estado.

Exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio.
Exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio.

Retos para el próximo gobierno

Castilla consideró que el futuro Ejecutivo asumirá funciones en un contexto especialmente complejo, marcado por el avance de las economías ilegales, el incremento de la inseguridad ciudadana y el deterioro institucional acumulado durante los últimos años. Según explicó, estos factores representan desafíos inmediatos que requerirán respuestas efectivas y sostenibles.

El exministro también señaló que la recuperación de la inversión privada será determinante para mejorar las perspectivas económicas del país. En ese contexto, afirmó que la seguridad jurídica desempeña un papel central para generar confianza entre inversionistas y promover nuevos proyectos.

Redes criminales avanzan en la Amazonía: minería ilegal movió más de US$ 3 355 millones en 2025. Foto: FZS Perú
Redes criminales avanzan en la Amazonía: minería ilegal movió más de US$ 3 355 millones en 2025. Foto: FZS Perú

Finalmente, los participantes del seminario exhortaron a los ciudadanos a evaluar las propuestas electorales considerando no solo los objetivos planteados por los candidatos, sino también su viabilidad económica, institucional y fiscal. Según coincidieron, el próximo gobierno deberá combinar responsabilidad fiscal, fortalecimiento institucional y medidas orientadas a recuperar la confianza para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.

Temas Relacionados

Roberto SánchezMineríaInversión privadaperu-politicaperu-economia

Más Noticias

Se resolvió conflicto entre Fabiana Rojas y Olva Latino: voleibolista quedó libre tras polémica denuncia de maltrato

Tras varias semanas de controversia, la central de 22 años recibió su carta pase y podrá negociar libremente con cualquier club de cara a la temporada 2026/27

Se resolvió conflicto entre Fabiana Rojas y Olva Latino: voleibolista quedó libre tras polémica denuncia de maltrato

‘Amando a Amanda’ superó los 50 mil espectadores en su primer fin de semana

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia visitaron salas y compartieron con el público, mientras el “boca a boca” impulsó un crecimiento sostenido en asistencia

‘Amando a Amanda’ superó los 50 mil espectadores en su primer fin de semana

Oliver Sonne confía en que Perú sorprenda a España en amistoso internacional: “Tenemos condiciones para enfrentarlos”

El ‘Vikingo’ ha centrado su total atención en el duro examinatorio contra uno de los candidatos para llevarse la Copa del Mundo. “Ojalá podamos ganar”, externó

Oliver Sonne confía en que Perú sorprenda a España en amistoso internacional: “Tenemos condiciones para enfrentarlos”

Alejandra Baigorria hace frente a las críticas por seguir con Said Palao y defiende su decisión: "Es mi vida"

La empresaria rompió el silencio sobre los rumores alrededor de su matrimonio, pidió empatía ante los juicios en redes y dejó claro que su vida sentimental la maneja ella, sin consejos ajenos

Alejandra Baigorria hace frente a las críticas por seguir con Said Palao y defiende su decisión: "Es mi vida"

Parque de las Leyendas confirma atención este 7 de junio durante la jornada electoral: horarios y actividades disponibles

Luego de votar, los ciudadanos podrán visitar las sedes de San Miguel y Huachipa, donde hay recorridos por zonas con animales, espacios culturales y áreas para conocer la fauna

Parque de las Leyendas confirma atención este 7 de junio durante la jornada electoral: horarios y actividades disponibles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Mesías Guevara sobre ser posible primer ministro de Roberto Sánchez si resulta electo: “Son propuestas”

Mesías Guevara sobre ser posible primer ministro de Roberto Sánchez si resulta electo: “Son propuestas”

Roberto Sánchez y su nuevo plan de gobierno: qué cambió en economía, salud, educación y seguridad respecto a la primera vuelta

Keiko Fujimori no llegó a cierre de campaña en Puno, como se voceaba: solo grabó un video para sus partidarios

Reniec aclara que no se colocarán stickers en el DNI tras votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio

Roberto Sánchez y la vez que condenó el golpe de Estado de Pedro Castillo: “No tengo por qué sostener ni defender”

ENTRETENIMIENTO

‘Amando a Amanda’ superó los 50 mil espectadores en su primer fin de semana

‘Amando a Amanda’ superó los 50 mil espectadores en su primer fin de semana

Alejandra Baigorria hace frente a las críticas por seguir con Said Palao y defiende su decisión: "Es mi vida"

Batalla por el rating: así le fue al estreno de ‘Me Caigo de Risa’ frente a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y ‘Magaly TV La Firme’

La promesa de Christian Domínguez a Karla Tarazona en su boda civil: “Te prometo lealtad y fidelidad”

Luciana Fuster abre su academia de modelaje en Lima y revela cuándo empezarán sus clases

DEPORTES

Se resolvió conflicto entre Fabiana Rojas y Olva Latino: voleibolista quedó libre tras polémica denuncia de maltrato

Se resolvió conflicto entre Fabiana Rojas y Olva Latino: voleibolista quedó libre tras polémica denuncia de maltrato

Oliver Sonne confía en que Perú sorprenda a España en amistoso internacional: “Tenemos condiciones para enfrentarlos”

UTC perdió cinco puntos por deudas contractuales tras dura resolución de la FPF: quedó último en la tabla Acumulada

Nicolás Baena se cita con el favorito Luis ‘Guto’ Miguel por un lugar en los cuartos de final de Roland Garros junior 2026

Elis Bento da giro inesperado a su carrera tras salir de Universitario: es anunciada como DT de club campeón de Suecia