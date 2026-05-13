Estudiantes toman la Universidad de San Marcos en pleno aniversario 475 por protesta contra reelección de rectores

Estudiantes de la Decana de América se declaran en pie de lucha y toman las instalaciones del campus. La medida de fuerza se da en rechazo a una ley que afecta la autonomía universitaria, justo durante las celebraciones por el aniversario de la institución. Canal N

La jornada por el 475 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quedó marcada por una protesta estudiantil dentro de la ciudad universitaria. Desde la tarde del 12 de mayo, grupos de alumnos ocuparon distintos accesos del campus y realizaron movilizaciones internas en rechazo al proyecto que plantea permitir la reelección de rectores y vicerrectores.

Los estudiantes concentraron sus acciones en las puertas 1, 2 y 3 de la universidad. Reportes difundidos desde el interior del campus indicaron desplazamientos por la avenida Venezuela y otros puntos de la sede central. La medida coincidió con las actividades conmemorativas por el aniversario institucional de la UNMSM, considerada la universidad más antigua de América con funcionamiento ininterrumpido.

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Durante las manifestaciones, los alumnos expresaron su oposición a una eventual continuidad de la actual rectora, Jerí Ramón. También cuestionaron la convocatoria a elecciones virtuales y denunciaron presuntos intentos de modificar las reglas vigentes para permitir una reelección rectoral.

Estudiantes toman accesos de la ciudad universitaria

La protesta comenzó alrededor de las 5 de la tarde dentro de la ciudad universitaria. Composición: Infobae

La protesta comenzó alrededor de las 5 de la tarde, según reportes difundidos desde la universidad. Videos y transmisiones mostraron a grupos de estudiantes dentro del campus mientras realizaban arengas y desplazamientos colectivos.

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Las acciones se desarrollaron en medio de reclamos contra el proyecto de ley relacionado con la reelección de autoridades universitarias. Los estudiantes sostuvieron que la iniciativa abriría el camino para una continuidad de la actual gestión rectoral.

Rechazo al proyecto debatido en el Congreso

Desde una reja encadenada, un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos expone una serie de graves acusaciones contra la rectora Jeri Ramón, incluyendo corrupción, intentos de privatización, fraude electoral y enriquecimiento ilícito, instando a impedir su reelección. X: Laura Vásquez

Los estudiantes cuestionaron el proyecto legislativo que plantea permitir la reelección de rectores y vicerrectores. Las críticas apuntaron también al contexto político en el que surgió la propuesta.

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La docente principal de la Facultad de Ciencias Biológicas, Gisella Orjeda, explicó que existe preocupación dentro de la comunidad universitaria por el avance de la iniciativa en el Parlamento.

“Hay una intención de sacar una ley de reelección de rectores y vicerrectores”, declaró. También señaló que la rectora visitó el Congreso y que “ese mismo día un congresista ha ingresado a través de la Junta de Portavoces el proyecto para aprobar la reelección por única vez de rectores y vicerrectores”.

Durante sus declaraciones, Orjeda indicó que el proyecto todavía no cuenta con aprobación definitiva. “El proyecto no ha sido aprobado en la última sesión del Congreso de la República. Pero está como en suspenso”, precisó.

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La docente también cuestionó el procedimiento seguido para presentar la propuesta legislativa. “Se puso este proyecto sin que haya sido aprobado por la Comisión de Educación”, afirmó.

Las protestas reunieron a estudiantes y sectores docentes contrarios a cualquier modificación de las normas actuales sobre permanencia de autoridades universitarias.

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Según explicó la docente, la legislación vigente impide la reelección inmediata de rectores y vicerrectores desde hace varios años. “Esa es la ley desde hace muchísimos años”, sostuvo durante la entrevista con Canal N.

La docente también afirmó que existe oposición interna frente a la posibilidad de modificar esa normativa. “Todos los profesores estamos en contra de la reelección y los estudiantes, por supuesto, también”, expresó.

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Respecto a la movilización estudiantil, señaló que los alumnos optaron por una medida de protesta dentro del campus universitario. “Los estudiantes han decidido hacer una marcha pacífica, como corresponde, protestando contra la reelección”, manifestó.

Protesta ocurre durante el aniversario de San Marcos

La movilización estudiantil coincidió con las actividades conmemorativas por los 475 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La fecha recordó la fundación oficial de la institución mediante real provisión emitida en Valladolid en 1551.

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La universidad mantiene el reconocimiento histórico como la Decana de América y figura entre las instituciones académicas con mayor antigüedad en funcionamiento continuo dentro del continente.

Mientras las celebraciones avanzaban en distintos espacios universitarios, grupos de estudiantes permanecieron movilizados dentro de la ciudad universitaria. Reportes difundidos desde el campus indicaron presencia de manifestantes en accesos principales y sectores internos de la sede central durante la tarde y noche del martes.

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