Rectora de San Marcos, Jeri Ramón, aparece bailando en fiesta en plena crisis: “No era un momento oportuno”

Marcel Velásquez consideró inoportuna la participación de la rectora Jeri Ramón en una fiesta durante la crisis que atraviesa la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Marcel Velásquez, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comentó este lunes las imágenes que muestran a la rectora Jeri Ramón en una fiesta mientras persiste la crisis institucional en la universidad, que continúa tomada por sexto día mientras las autoridades rechazaron instalar una mesa de diálogo.

En declaraciones para la radio Exitosa, Velásquez consideró que la celebración del aniversario universitario resultó inapropiada en este contexto. “Era una fecha muy especial de celebración de toda la comunidad y todos los años se realiza una cena de gala que los propios profesores costean. No es algo con dinero público, sino que todos los profesores pagan su entrada. Han ido, participan y efectivamente ha estado ahí la rectora”, señaló.

PUBLICIDAD

Pese a ello, opinó que “no era un momento oportuno” aparecer en ese tipo de celebración, pues “no había nada que celebrar ni era el momento para bailar en una celebración de ese tipo”.

“Hay que ser muy firmes, que los estudiantes ejercen su derecho a la protesta y, por lo tanto, hay que respetar ese derecho de todo ciudadano y no se puede ni criminalizar ni perseguir a los que protestan, a los que discrepan de unas elecciones que no estaban siguiendo estándares plenamente democráticos”, remarcó.

PUBLICIDAD

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

Un grupo de estudiantes permanece desde hace seis días en el recinto universitario, en rechazo a un proyecto de ley que habilitaría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en universidades públicas.

La casa de estudios mantiene sus puertas cerradas y en los exteriores se observan pancartas con mensajes que rechazan la posibilidad de reelección de las autoridades, en particular de Ramón. El decano sostuvo que los alumnos “están decididos a mantener la toma hasta que se archive el proyecto de ley en el Congreso y se modifiquen las reglas electorales”.

PUBLICIDAD

Entre las demandas estudiantiles figuran el archivamiento del proyecto para la reelección de rectores y vicerrectores, la exigencia de elecciones universitarias presenciales y la reducción de la valla electoral a cerca del 5 %.

“Estas reglas electorales perjudican la transparencia y la participación. Por eso es que ellos quieren reducir la valla electoral, que ahora se ha subido arbitrariamente a veinte por ciento, y quieren elecciones presenciales para elegir a las próximas autoridades rectorales”, explicó Velásquez.

PUBLICIDAD

La Federación Universitaria de San Marcos pidió la renuncia del presidente del Comité Electoral, Héctor Cerna, a quien vinculan con el entorno de confianza de la rectora Jerí Ramón

Otras demandas

Por otro lado, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) pidió la renuncia del presidente del Comité Electoral, Héctor Cerna, a quien vinculan con el entorno de confianza de la rectora, según reportó RPP.

La protesta persiste porque el Comité Electoral Universitario no aceptó la propuesta de instalar una mesa de diálogo al considerar que ello “implicaría desconocer la autonomía” del comité.

PUBLICIDAD

La FUSM, mediante un comunicado difundido la noche del último sábado, informó que las autoridades universitarias “han rechazado la instalación de la mesa de diálogo”, considerada como el “único mecanismo de solución” al pliego de exigencias estudiantiles.

En ese sentido, añadieron que se “adoptarán las acciones necesarias para modificar el cronograma electoral”.

PUBLICIDAD