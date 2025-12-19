Perú

Línea 2 del Metro de Lima: Tuneladora Delia llegará este día a la estación Universidad San Marcos

El avance de la obra ferroviaria subterránea permitirá que la principal universidad pública del país cuente, por primera vez, con una estación de metro. El MTC estima que el trayecto entre Ate y Callao tomará solo 45 minutos


Una estación de la Línea
Una estación de la Línea 2 pasará por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - crédito composición Infobae Perú / Andina

La Línea 2 del Metro de Lima debe estar lista en su totalidad para el 2028, según lo anunciado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El proceso de contrucción de su trayecto subterráneo ya llegó hasta una de las estaciones más emblemáticas de la ciudad.

La cartera lidera por Aldo Prieto informó sobre la próxima llegada de la tuneladora Delia a la estación Universidad San Marcos, que se encuentra ubicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Este lunes 22 de diciembre, la máquina culminará otra etapa en el túnel que conecta Ate con el Callao, permitiendo acercar una solución de transporte a millones de limeños.

El titular del MTC comunicó a Agencia Andina que este acontecimiento marca “un hecho significativo”, ya que será la primera vez que una universidad peruana disponga de una estación propia en una línea de metro.

Esta infraestructura facilitará el acceso diario para miles de estudiantes, docentes y personal administrativo, acortando tiempos y mejorando la conectividad dentro de Lima Metropolitana.

La Línea 2 abarca aproximadamente 27 kilómetros de túneles, movilizando de este a oeste la demanda entre el distrito de Ate y el primer puerto del país. Las proyecciones oficiales estiman que, una vez en operación completa, el recorrido entre ambas puntas se reducirá a 45 minutos, en contraste con las más de dos horas requeridas por rutas convencionales. Esta reducción beneficiará la calidad de vida y el acceso equitativo a servicios urbanos.

Delia es una de las
Delia es una de las dos tuneladoras que ejecutan el tramo subterráneo de la Línea 2 del Metro de Lima. Foto: Andina

Perspectivas de integración y mejora en el sistema de metro

La llegada de la tuneladora Delia a San Marcos significa que solo restan tres estaciones más para completar el trazado subterráneo de la línea.

Una vez que la máquina finalice su recorrido, el proceso de acondicionamiento y equipamiento de cada estación avanzará de forma escalonada, cumpliendo los plazos técnicos previstos. Este enfoque buscará asegurar que el sistema esté disponible gradualmente a medida que las etapas concluyan.

Actualmente, la etapa 1A de la Línea 2 funciona en marcha blanca desde diciembre 2023, enlazando cinco estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita.

Según una encuesta reciente de satisfacción, el 97% de usuarios calificó el servicio como una alternativa rápida y segura, subrayando la demanda creciente por opciones de transporte público eficiente.

Mientras tanto, la Línea 1 del Metro de Lima sigue consolidando su papel en la movilidad urbana. El ministro Prieto recordó que la reducción en intervalos de trenes llegó a su capacidad máxima bajo la infraestructura actual.

Se evalúan propuestas para ampliar la capacidad, orientadas a que la frecuencia pueda reducirse hasta 1,5 minutos, equiparando el estándar proyectado para la Línea 2.

La modernización prevista permitirá avanzar hacia la interoperabilidad entre Línea 1 y 2, facilitando desplazamientos directos no solo entre Ate y el Callao, sino también entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Esta red de correspondencias articulará cuatro grandes destinos urbanos, promoviendo una mejor calidad del servicio y un mayor alcance para el transporte masivo de la capital.

Las autoridades recalcan que estas obras colocan a Lima más cerca de una movilidad moderna y conectada, bajo el impulso constante de sus sistemas ferroviarios.

