Se suspende el cierre temporal del acceso a la Vía Expresa por obras de conexión entre la Línea 2 y el Metropolitano

Acceso a la Vía Expresa. (Foto: Andina)

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) suspendió el cierre temporal de la rampa de acceso a la Vía Expresa de Paseo de la República, el cual estaba previsto para hoy, miércoles 20 de mayo, mientras dure la ejecución de obras de conexión entre la Línea 2 del Metro de Lima y la Estación Central del Metropolitano

Aunque en principio la intención era que el tránsito sea restringido en la zona, la suspensión del cierre permite que el paso de los vehículos sea normal y permanece habilitado para quienes circulan habitualmente por el centro de Lima.

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La medida era parte de los preparativos para las obras de interconexión de ambos sistemas y contemplaba la construcción de un túnel de 180 metros desde el nivel subterráneo del Paseo de los Héroes Navales hasta la nueva estación del metro ubicada debajo de Paseo Colón, entre el jirón Washington y la Plaza Grau, según reporta la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Los trabajos iban a extenderse por 21 días, impactando el acceso vehicular hacia distritos como San Isidro, Miraflores y Barranco.

Acceso a la Vía Expresa. (Foto: Andina)

De momento, la entidad estatal encargada del transporte urbano no ha anunciado una nueva fecha para la restricción mientras la rampa de acceso sigue en funcionamiento para los usuarios habituales de la Vía Expresa.

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Conexión entre Línea 2 y Metropolitano

Según la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el túnel de 180 metros facilitará el desplazamiento de pasajeros entre la Línea 2 del Metro de Lima y el Metropolitano dentro del área central de Lima.

El túnel permitirá a los usuarios realizar el traslado entre ambas estaciones de manera gratuita. Aún no se ha precisado la cantidad exacta de personas que podrán hacer uso del nuevo corredor una vez culminados los trabajos.

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La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispuso el cierre temporal del paso a desnivel en Plaza Grau, Cercado de Lima, para los trabajos del túnel que conectará la Línea 2 con el Metropolitano. (Composición: Infobae Perú)

Así será la Línea 2

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao es el primer metro subterráneo del país, tendrá 35 estaciones y permitirá llegar de Ate (estación Municipalidad de Ate) al Callao (estación Puerto del Callao) en aproximadamente 45 minutos. Este mismo trayecto tiene una duración aproximada de más de 2 horas y 30 minutos si se realiza en el sistema de transporte actual.

Por otro lado, el tiempo de viaje desde la estación Municipalidad de Ate hasta la estación Central (E-13) será de solo 24 minutos, lo que representa un ahorro de más de una hora en comparación con el tiempo que se tarda actualmente en recorrer ese tramo en transporte público.

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De igual forma, desde la estación Puerto del Callao hasta la estación Central demorará 21 minutos. En la actualidad cubrir dicho tramo demanda una hora y 10 minutos en el transporte tradicional.