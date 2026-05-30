Paro de transportistas 2 de junio: gremio urbano ratifica paralización y acusa al Gobierno de excluirlos del subsidio

El transporte urbano de Lima y Callao confirmaron la paralización de sus actividades este 2 de junio. Los gremios del sector confirmaron la medida de fuerza tras denunciar que el Gobierno no cumplió con implementar los subsidios que habían sido planteados como una solución para enfrentar la crisis económica que afecta a las empresas ante el incremento de combustibles.
A través de un pronunciamiento, los transportistas señalaron que la falta de apoyo económico pone en riesgo la sostenibilidad del servicio y responsabilizaron al Ejecutivo por no haber concretado los compromisos discutidos durante meses de reuniones con diversas entidades estatales. Según advirtieron, esta situación compromete la continuidad de los servicios de transporte urbano que operan en la capital.
Denuncian falta de apoyo
Según información difundida por RPP, los representantes del sector indicaron que la crisis económica que atraviesan las empresas fue comunicada oportunamente a las autoridades. Según explicaron, las dificultades financieras que afrontan los operadores por el aumento del precio en el combustible, motivaron una serie de reuniones con organismos del Estado para buscar alternativas que permitan mantener la prestación del servicio.
PUBLICIDAD
En ese contexto, recordaron que durante tres meses participaron en mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Osinergmin. De acuerdo con los gremios, producto de esas reuniones se concluyó que “era necesario otorgar un subsidio al transporte” en sus distintas modalidades.
Exclusión al transporte urbano
De acuerdo al citado medio, los transportistas sostienen que, como resultado de las conversaciones con el Ejecutivo, se acordó la emisión de decretos de urgencia que permitieran implementar dicho apoyo económico. Según afirman, el compromiso era que estas medidas fueran aprobadas antes del 30 de abril.
Sin embargo, cuestionaron que hasta la fecha solo se haya concretado un beneficio para el transporte de carga y el transporte interprovincial. Para los gremios, esta decisión dejó fuera al transporte urbano de Lima y Callao, pese a haber participado en las mismas mesas de trabajo. En ese sentido, señalaron que “ese trato diferenciado y excluyente constituye un incumplimiento evidente de los acuerdos suscritos” y demuestra una “falta de voluntad política” para atender la situación que atraviesa el sector.
PUBLICIDAD
Mantienen convocatoria al paro
Ante este escenario, los representantes del transporte urbano exigieron la publicación inmediata del decreto de urgencia correspondiente para Lima y Callao. Asimismo, señalaron que el subsidio resulta indispensable para garantizar la sostenibilidad del servicio y evitar mayores dificultades para las empresas que operan diariamente en la capital y el primer puerto.
Pese a los posibles inconvenientes que la medida pueda generar entre los usuarios, los gremios ratificaron la paralización programada para el 2 de junio. Finalmente, indicaron que sus acciones responden a la “defensa legítima de la sostenibilidad del servicio y la seguridad de nuestro público usuario”, al tiempo que ofrecieron disculpas a la ciudadanía por las afectaciones que pueda ocasionar la jornada de protesta.
Más Noticias
Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026
Se enfrentan las dos selecciones sudamericanas por el pase a la final del certamen continental. Sigue todas las incidencias del cotejo
Sacerdote herido tras choque entre motocicleta y camioneta en Chosica
Un párroco de la iglesia María Magdalena resultó lesionado en Caropongo tras colisionar su motocicleta con una camioneta. Expertos y autoridades alertan sobre el aumento de siniestros viales en la capital y la urgencia de respetar las normas de tránsito
Hoy concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional
La cantante argentina ofrecerá un show este 30 de mayo de 2026. Revisa a qué hora abre puertas, en qué momento empieza el concierto y qué accesos usar según tu zona, además del setlist.
La cantante venezolana Briella debuta en Perú y presenta “2 Novios”, su nuevo sencillo que que apunta a ser hit
La compositora y productora venezolana, lanzó un sencillo que mezcla merenguetón, pop latino y sonidos urbanos como adelanto de su próximo EP. La artista debutará como invitada del Curita para el Corazón Tour de Zhamira.
Pedro Aquino se despide de Alianza Lima tras consagrarse ganador del Torneo Apertura 2026 en una campaña personal residual
La ‘Roca’ ha empleado su cuenta oficial de Instagram para decirle adiós a la institución de La Victoria que lo acogió por un año. Se marcha con la distinción de ganador del primer torneo en Perú
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD