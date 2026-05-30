Paro de transportistas 2 de junio: gremio urbano ratifica paralización y acusa al Gobierno de excluirlos del subsidio

Gremios de transporte urbano confirman paro y exigen subsidio prometido por el Ejecutivo. (Foto: Agencia Andina)

El transporte urbano de Lima y Callao confirmaron la paralización de sus actividades este 2 de junio. Los gremios del sector confirmaron la medida de fuerza tras denunciar que el Gobierno no cumplió con implementar los subsidios que habían sido planteados como una solución para enfrentar la crisis económica que afecta a las empresas ante el incremento de combustibles.

A través de un pronunciamiento, los transportistas señalaron que la falta de apoyo económico pone en riesgo la sostenibilidad del servicio y responsabilizaron al Ejecutivo por no haber concretado los compromisos discutidos durante meses de reuniones con diversas entidades estatales. Según advirtieron, esta situación compromete la continuidad de los servicios de transporte urbano que operan en la capital.

Puente Nuevo amaneció con tránsito reducido y paraderos repletos durante el paro convocado por transportistas en Lima y Callao este lunes 6 de octubre. Foto: ANDINA/ Vidal Tarqui

Denuncian falta de apoyo

Según información difundida por RPP, los representantes del sector indicaron que la crisis económica que atraviesan las empresas fue comunicada oportunamente a las autoridades. Según explicaron, las dificultades financieras que afrontan los operadores por el aumento del precio en el combustible, motivaron una serie de reuniones con organismos del Estado para buscar alternativas que permitan mantener la prestación del servicio.

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En ese contexto, recordaron que durante tres meses participaron en mesas de trabajo con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y Osinergmin. De acuerdo con los gremios, producto de esas reuniones se concluyó que “era necesario otorgar un subsidio al transporte” en sus distintas modalidades.

Paro del 2 de junio: transportistas ratifican medida y denuncian incumplimiento del Gobierno por subsidios. (Foto: Agencia Andina)

Exclusión al transporte urbano

De acuerdo al citado medio, los transportistas sostienen que, como resultado de las conversaciones con el Ejecutivo, se acordó la emisión de decretos de urgencia que permitieran implementar dicho apoyo económico. Según afirman, el compromiso era que estas medidas fueran aprobadas antes del 30 de abril.

Sin embargo, cuestionaron que hasta la fecha solo se haya concretado un beneficio para el transporte de carga y el transporte interprovincial. Para los gremios, esta decisión dejó fuera al transporte urbano de Lima y Callao, pese a haber participado en las mismas mesas de trabajo. En ese sentido, señalaron que “ese trato diferenciado y excluyente constituye un incumplimiento evidente de los acuerdos suscritos” y demuestra una “falta de voluntad política” para atender la situación que atraviesa el sector.

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| Agencia Andina

Mantienen convocatoria al paro

Ante este escenario, los representantes del transporte urbano exigieron la publicación inmediata del decreto de urgencia correspondiente para Lima y Callao. Asimismo, señalaron que el subsidio resulta indispensable para garantizar la sostenibilidad del servicio y evitar mayores dificultades para las empresas que operan diariamente en la capital y el primer puerto.

Pese a los posibles inconvenientes que la medida pueda generar entre los usuarios, los gremios ratificaron la paralización programada para el 2 de junio. Finalmente, indicaron que sus acciones responden a la “defensa legítima de la sostenibilidad del servicio y la seguridad de nuestro público usuario”, al tiempo que ofrecieron disculpas a la ciudadanía por las afectaciones que pueda ocasionar la jornada de protesta.