Perú

Gobierno destinará S/ 33.8 millones en subsidio al transporte por aumento de precios de combustible

Según PCM, otorgar este monto a los transportistas evitará que se traslade el incremento del precio a los usuarios y a la cadena logística

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Multitud de personas camina por una avenida con autobuses detenidos; una mano llena combustible en una gasolinera con precios a la vista
Alza de combustible genera aumento de pasajes en el transporte público y transportistas anuncian paro (Andina)

Frente a la amenaza de un próximo paro de transportistas para el 2 de junio, el gobierno de José María Balcázar aprobó que se otorgue un subsidio a los diferentes gremios del transporte en el Perú, de modo que puedan hacer frente al aumento del precio del combustible. En total, S/ 33.8 millones de dinero público se destinará a esta operación, según lo estimó la Presidencia del Consejo de Ministros.

El subsidio al transporte fue aprobado por el Gobierno peruano y, según el titular de la PCM, Luis Arroyo, este importe millonario servirá para proteger “la economía de los hogares y aseguramos la operatividad de una actividad esencial para el país”.

La medida quedó establecida en el Decreto de Urgencia N.º 004-2026, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, y autoriza la entrega de un apoyo equivalente a S/ 4 por galón de diésel B5 y B20. Un monto que se aplicará a las adquisiciones de combustible realizadas durante un periodo de dos meses, tal como lo exigían los gremios de transportistas que amenazaban con realizar un paro indefinido en los próximos días.

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“Esta asistencia financiera directa se aplicará sobre las adquisiciones vehiculares efectuadas durante un periodo de dos meses, para lo cual el Gobierno destinará una inversión superior a los S/ 33,8 millones”, informó la PCM en el reporte publicado por Agencia Andina.

Ciudadanos piden reducción del pasaje tras subsidio al diésel aprobado por el Gobierno. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Ciudadanos piden reducción del pasaje tras subsidio al diésel aprobado por el Gobierno. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Arroyo sostuvo que el objetivo del financiamiento es evitar el traslado del aumento del precio a los usuarios y a la cadena logística: “Con este financiamiento evitamos el incremento de los pasajes y de los fletes; protegemos la economía de los hogares y aseguramos la operatividad de una actividad esencial para el país”.

¿Cómo accederán los transportistas a este subsidio?

Para acceder al beneficio, los transportistas deben presentar una solicitud virtual ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Al trámite deben adjuntar copia simple de los títulos habilitantes de autorización y habilitación vehicular emitidos por la instancia competente.

La solicitud también debe incluir la relación de comprobantes de pago electrónicos que sustenten las compras de combustible e identifiquen la placa de rodaje de cada unidad. El subsidio alcanza de forma exclusiva a operadores formales de los ámbitos nacional, regional y provincial.

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La norma excluye a los servicios concesionados y a los adscritos a regímenes especiales de Lima y Callao, con el fin de focalizar el apoyo estatal.

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Transportistas consideran subsidio como una “compensación”

En declaraciones recogidas por Exitosa, el gerente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, Luis Marcos, explicó que el acuerdo entre el Gobierno y los gremios de transportistas de carga fue alcanzado el 14 de abril, después de un periodo de negociaciones motivado por el aumento sostenido del precio del diésel.

El dirigente describió el subsidio oficializado como “una compensación” para enfrentar el alza, aunque reconoció que la cantidad reconocida por el Estado —cuatro soles por galón durante dos meses— representa solo una fracción del incremento real en los costos del combustible.

“El diésel ha subido más de S/ 10 por galón y lo que se nos está reconociendo es cuatro soles por dos meses”, detalló Marcos. Añadió que el monto asignado, de treinta y tres millones ochocientos mil soles por ese tiempo, solo cubre entre un 25% y 30% de los costos adicionales que enfrentan los transportistas, mientras que el 70% restante debe ser asumido por las propias empresas.

“El mercado es imperfecto y no podemos trasladar ese incremento al consumidor final”, afirmó el representante gremial, quien remarcó el impacto que atraviesa el sector.

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