A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca: partidazo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima visitará a FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026. (Liga 1)

Alianza Lima, flamante ganador del Torneo Apertura 2026, afronta su último compromiso del certamen visitando a FC Cajamarca por la jornada 17. El duelo estará marcado por la ausencia de Pablo Guedeen el banco de suplentes debido a un tema personal, pero su reemplazo será Bryan Angulo, su asistente.

Si el club victoriano logra imponerse en Cajamarca, alcanzará los 42 puntos en 17 jornadas lo que representaría el mejor promedio de puntos obtenido en un torneo corto —Apertura o Clausura— desde la implementación de este formato en el fútbol peruano.

A qué hora juega Alianza Lima vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima cerrará su participación en el Torneo Apertura 2026 enfrentando a FC Cajamarca este domingo 31 de mayo en el estadio Héroes de San Ramón, por la jornada 17. El partido está programado para las 13:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador, permitiendo que la afición de estos países acompañe en directo el posible récord del campeón.

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La transmisión del encuentro variará según la región: en Chile, Venezuela, Bolivia y Miami comenzará a las 14:15 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay y Brasil el inicio será a las 15:15 horas. De este modo, los seguidores de Alianza Lima en distintos países podrán seguir de cerca el desenlace del certamen y el intento del club por cerrar el torneo con una marca histórica.

FC Cajamarca recibirá a Alianza Lima por la última jornada del Torneo Apertura 2026. Crédito: Instagram FC Cajamarca.

Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Apertura 2026 ofrecerá múltiples alternativas de seguimiento para los hinchas. La transmisión oficial estará a cargo de L1 Max, canal que cuenta con los derechos exclusivos para emitir todos los encuentros de la jornada, permitiendo ver el partido en directo en todo el país.

Para quienes prefieren la comodidad de los dispositivos móviles o la computadora, la aplicación Liga 1 Play brinda la opción de disfrutar el encuentro en vivo y en alta calidad desde cualquier ubicación, representando una solución práctica para seguir el fútbol fuera del televisor.

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Además, quienes busquen información detallada y actualizaciones constantes podrán recurrir a la cobertura especial de Infobae Perú. El portal ofrecerá desde la previa en Cajamarca hasta el minuto a minuto, reportando goles, jugadas relevantes y declaraciones de los protagonistas luego del encuentro. Así, los aficionados contarán con una cobertura completa tanto en pantalla como en la web, sin perderse ningún detalle de la jornada decisiva.

Los 'blanquiazules' visitará al recién ascendido por la última fecha. (L1 Max)

Así llega Alianza Lima y FC Cajamarca al duelo por el Torneo Apertura 2026

El final del Torneo Apertura 2026 tiene como foco a Alianza Lima, que visita a FC Cajamarca tras consagrarse campeón y dará su primer paso como monarca de la temporada. El partido despierta expectativa entre los hinchas, interesados en observar el desempeño del equipo ya asegurado en la cima.

El choque en Cajamarca suma un condimento especial: el reencuentro con Hernán Barcos, referente de la historia reciente de La Victoria y figura del equipo local, que hoy busca sacar a su club del fondo de la tabla. Este enfrentamiento añade un matiz de rivalidad y nostalgia, ya que varios aficionados esperan ver a Barcos medir fuerzas frente a Paolo Guerrero, símbolo del actual campeón.

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Con el título en el bolsillo, los ‘blanquiazules’ intentarán reafirmar su dominio con un triunfo, mientras que el conjunto recién ascendido buscará sorprender y sumar puntos vitales frente al campeón. El duelo promete emociones y reencuentros, convirtiéndose en uno de los focos de atención de la fecha final del Apertura.

Hernán Barcos volverá a estar frente a frente Alianza Lima tras polémica salida. (L1 Max)