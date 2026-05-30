Sacerdote herido tras choque entre motocicleta y camioneta en Chosica

El tránsito en Chosica fue escenario de un nuevo accidente con saldo preocupante. El sacerdote Fran García Lara, párroco de la iglesia María Magdalena, sufrió heridas en ambas piernas luego de que su motocicleta chocara contra una camioneta en la avenida 24 de Septiembre, urbanización San Antonio, en la zona de Carapongo.
Las cámaras de seguridad captaron el momento del impacto, ocurrido en plena vía local. Vecinos y transeúntes alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, que trasladaron al religioso, de nacionalidad cubana, al Hospital de Vitarte en una ambulancia de los bomberos de Huachipa.
El accidente activó la rápida intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP), que acudió al lugar para iniciar las investigaciones y gestionar el tránsito.
El suceso pone en relieve la vulnerabilidad de quienes se movilizan en motocicleta, especialmente en zonas de flujo mixto de vehículos y peatones.
El caso del párroco se suma a una lista creciente de incidentes que afectan tanto a conductores como a pasajeros y peatones en distintos distritos de la capital.
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Accidentes de tránsito en Lima
Los accidentes de tránsito en Lima Metropolitana y alrededores mantienen cifras que preocupan a las autoridades. Según información de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, durante 2025 se registraron 512 muertes por siniestros viales en la capital.
En lo que va del 2026, la tendencia se sostiene, con 184 fallecidos hasta inicios de mayo. Los distritos con mayor incidencia corresponden a la zona centro—con 255 víctimas mortales en 2025 y 98 en 2026—seguidos por Lima norte y Lima sur.
En el mapa de puntos críticos, aparecen Santa Anita, San Juan de Lurigancho y los tramos urbanos de la Carretera Central, donde se concentran una parte significativa de los siniestros fatales.
Las autoridades atribuyen más del 90% de estos eventos a factores humanos, principalmente a exceso de velocidad, imprudencia al volante y consumo de alcohol. El general Humberto Alvarado, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional, remarcó que la conducta de los conductores incide en la mayoría de los accidentes.
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El aumento de la circulación vehicular y la distracción al conducir, como el uso del celular, figuran entre las causas principales.
En 2025, los accidentes de tránsito en Lima sumaron 53.445 casos, superando los 51.637 registrados el año anterior. De ese total, más de 480 resultaron fatales, lo que refleja un problema persistente en la seguridad vial de la ciudad.
Emergencia y prevención en Chosica y Lima
Ante la frecuencia de accidentes, las autoridades insisten en la importancia de la prevención y el respeto a las normas de tránsito. El acceso a los números de emergencia se vuelve fundamental en situaciones críticas.
Números de emergencia
En Perú existen distintos números de emergencia a los que puedes llamar según lo que necesites:
- Central policial: 105
- Atención médica en Essalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar: 01 4118000 opción 6
- Denuncia contra la violencia familiar y sexual: 100
- Essalud a nivel nacional: 107
- Policía de carreteras: 110
- Infosalud: 113
- Defensa Civil: 115
- Bomberos: 116
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