Perú

Polémica por norma del MTC que permite permanencia de buses con más de 25 años para circular hasta el 2031

La nueva disposición permite que unidades de transporte público con más de 25 años sigan operando bajo regulaciones estrictas, mientras autoridades justifican la medida por la necesidad de mantener el servicio y evitar déficit en el parque automotor

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La creatividad de un padre de familia recorre las calles de Lima en este bus. (Facebook)
El MTC autoriza la circulación de buses, micros y combis antiguos en Lima y Callao hasta 2031 pese a críticas de especialistas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó la extensión de la vida útil de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta el año 2031, lo que ha generado opiniones divididas entre usuarios, transportistas y especialistas.

La reciente decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 251-2026-MTC/01.02 y publicada en el diario oficial El Peruano, permite que vehículos de transporte público regular con más de 25 años de antigüedad continúen circulando hasta 2031 en Lima y Callao.

De acuerdo con lo reportado, la medida busca asegurar la continuidad del servicio y atender la creciente demanda de viajes en la capital y el primer puerto.

La resolución ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02 extiende la vida útil del transporte público mayor a 25 años en la capital y primer puerto.
La resolución ministerial N.º 251-2026-MTC/01.02 extiende la vida útil del transporte público mayor a 25 años en la capital y primer puerto.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU), impulsora de la norma, explicó que la decisión responde a una evaluación técnica que advirtió el riesgo de un déficit en la oferta de unidades, lo que afectaría a los usuarios.

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Solo los vehículos habilitados y que cumplan con las condiciones técnicas establecidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT) podrán beneficiarse del régimen extraordinario.

Cronograma y categorías

El nuevo cronograma distingue entre categorías de vehículos, estableciendo plazos diferenciados según el año modelo y el tipo de unidad. Para microbuses, los modelos de 1993 a 2001 podrán operar hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que los modelos 2011 podrán hacerlo hasta el 30 de junio de 2031. En el caso de minibuses y ómnibus urbanos, los modelos de 1990 y 1991 circularán hasta el 31 de diciembre de 2026, y los modelos 2008 tendrán autorización hasta el 31 de diciembre de 2031.

Se detalló que la prórroga solo será válida para vehículos con habilitación vigente otorgada por la ATU, que cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad en cada revisión.

Solo los vehículos habilitados y con condiciones técnicas aprobadas por la ATU podrán acogerse a la prórroga del MTC en Lima y Callao. (REUTERS/Gerardo Marin)
Solo los vehículos habilitados y con condiciones técnicas aprobadas por la ATU podrán acogerse a la prórroga del MTC en Lima y Callao. (REUTERS/Gerardo Marin)

Reacciones opuestas

La medida ha generado posiciones encontradas entre los propios transportistas. Algunos conductores con años de experiencia en el sector consideran que la extensión permite mantener su fuente de trabajo y les otorga tiempo para planificar la renovación de sus unidades.

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“Es muy bueno porque hay muchas personas que no tenemos oportunidad como para modernizar el carro y los carros están en buenas condiciones. Todos los carros están en perfectas condiciones”, declaró un conductor a 24 Horas.

Ángel Yacuache, quien lleva más de dos décadas manejando unidades de transporte público, afirmó: “Me parece bien que nos esté dando, sí, la verdad, nos han dado una y más de dos veces creo que las prórrogas, y yo creo que de parte de ellos también. Nos dan esa oportunidad para seguir laborando y para poder también ahorrar o algo así para una inicial, para poder modernizar nuestras unidades”.

Los buses de la empresa Etusa recorren Lima desde Jesús María a Chorrillos.
Los buses de la empresa Etusa recorren Lima desde Jesús María a Chorrillos.

Críticas de especialistas

No todos ven con buenos ojos la prórroga. De acuerdo con 24 Horas, especialistas en transporte advierten que permitir la circulación de unidades antiguas podría profundizar problemas ya existentes en el sistema, como la contaminación ambiental, la congestión vehicular y la reducción en la calidad del servicio para los pasajeros.

Uno de los expertos consultados consideró: “Estamos prolongando la antigüedad máxima permitida en unidades de transporte público. Ahora vamos a tener también el parque más antiguo, más viejo de la región. ¿A dónde queremos llegar, no? ¿Alguien piensa en la imagen de nuestra capital y en el transporte que ofrece? Hemos convertido el transporte en una agencia de empleos, y no es así”.

24 Horas precisó que la ATU aclaró que la prórroga no se aplicará de forma automática a todos los vehículos, sino únicamente a aquellos que cuenten con habilitación vigente y cumplan con las exigencias técnicas establecidas. La autoridad señaló que estas revisiones serán estrictas y periódicas, buscando mantener estándares mínimos de seguridad y operación.

La medida alcanza a más de 11 millones de usuarios del transporte público en Lima y Callao, según estimaciones de la ATU.

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