Perú

Lo confesó todo: Principal sospechoso admite asesinato de Zoila Castillo y su hijo de 6 años en Tarapoto

El caso de la desaparición y muerte de una madre y su niño en San Martín conmocionó a todo el país. La PNP mantiene la investigación activa

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Hombre confiesa haber asesinado a madre y su menor hijo de seis años en San Martín.
Hombre confiesa haber asesinado a madre y su menor hijo de seis años en San Martín.

Alexis Alcántara, expareja de Zoila Castillo, confesó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) haber asesinado a la joven madre y a su hijo de seis años en la provincia de Tocache, región San Martín. Ambos cuerpos fueron hallados con pocos días de diferencia, en una zona rural de Uchiza, tras una intensa búsqueda coordinada por la PNP, el Ministerio Público y rondas campesinas.

Todo comenzó el 14 de mayo, cuando Zoila Castillo, de 29 años, viajó desde Lima hacia Tarapoto junto a su hijo para encontrarse con Alcántara. Según la familia, la comunicación con la joven se perdió poco después de su llegada a la ciudad. Días después, las rondas campesinas hallaron el cadáver del menor y, metros más adelante, el de su madre dentro de un saco negro.

La PNP detuvo a Alcántara como principal sospechoso del doble crimen. Tras permanecer bajo investigación, el hombre admitió ante los agentes su responsabilidad en la muerte de Zoila y el niño. De acuerdo con información difundida por Latina Noticias, la confesión aún debe formalizarse ante el Ministerio Público como parte del proceso judicial.

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La Policía Nacional del Perú capturó al principal sospechoso de la muerte de un niño en Tocache. El general Glenn García detalla las contradicciones del detenido, quien intentó desviar la investigación con información falsa mientras las autoridades buscan a la madre del menor.| TV Perú

Investigación y hallazgos

Las autoridades trabajan en el análisis de los dispositivos móviles relacionados con el caso. La familia de la víctima explicó que Zoila mantenía dos celulares, uno laboral y otro personal. Cuando fue hallado el cuerpo del menor, a su lado se encontraba un teléfono calcinado.

Sin embargo, los allegados detectaron que desde el segundo celular se subió un estado de WhatsApp con un paisaje de la selva, una publicación realizada después del presunto deceso de Zoila, lo que generó nuevas preguntas sobre el uso del dispositivo.

El Ministerio Público del Distrito Fiscal de San Martín informó que el cuerpo de Zoila fue localizado en el sector Sarai Bajo Camote, a unos 100 metros de donde se halló al niño.

La necropsia de ley determinará las causas precisas del fallecimiento, mientras las autoridades manejan la hipótesis de muerte por ahorcamiento, pendiente de confirmación por los forenses.

En estos momentos, Alexis Alcántara permanece detenido en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), bajo una orden preliminar de siete días, mientras se desarrollan las pesquisas. Los investigadores analizan los registros de llamadas y mensajes entre Alcántara y la víctima, así como los movimientos realizados en los días previos a la desaparición.

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Búsqueda de justicia

El caso conmocionó a la población de Uchiza, en San Martín, y a comunidades cercanas. Residentes y familiares participaron activamente en la búsqueda y apoyan las labores de la PNP y el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de madre e hijo.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para sustentar la acusación formal. El proceso sigue abierto, mientras los allegados de Zoila Castillo solicitan justicia y acompañamiento en medio de la consternación regional. Las diligencias incluyen el análisis de imágenes, conversaciones y todo rastro digital que permita reconstruir el recorrido de las víctimas y del detenido.

La investigación sobre este doble crimen se mantiene en curso, bajo la supervisión de la PNP y el Ministerio Público, que han reiterado su compromiso de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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